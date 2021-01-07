9 мистических фото из прошлого, которым трудно найти объяснение

Иногда очень хочется верить в то, что среди нас бродят путешественники во времени, под кроватью прячутся привидения, а в небе нет-нет да и появится неопознанный летающий объект. И пока одни только мечтают хоть глазком взглянуть на лох-несское чудовище, другим удается заснять то, что может испугать даже самых прожженных скептиков.

Мы в AdMe.ru уверены, что в мире существует много непознанного. И фото из этой подборки — тому доказательство. А в конце статьи вы узнаете, какие мистические снимки являются подделкой.

1. Лаббокские огни

С августа по сентябрь 1951 года над Техасом и Нью-Мексико люди наблюдали в небе светящиеся огни. Супружеская пара на окраине Альбукерке заметила над домом объект, похожий на крыло самолета. А через 20 минут жители Лаббока увидели цепочку голубовато-зеленых огней, а радары зафиксировали движущийся объект. Расследовать инцидент поручили Эдварду Руппельту, руководителю проекта «Голубая книга» ВВС США. Чем же были эти странные огни — неизвестно до сих пор. Одни считают, что это отраженный свет от перелетных птиц, другие — что это огни в тумане, а третьи были уверены, что это НЛО. В 2019-м по мотивам расследования вышел сериал «Проект „Синяя книга“» на телеканале History.

2. «Черный рыцарь»

В 1960 году около земной орбиты был замечен необычный летающий объект черного цвета. Военные США посчитали, что это спутник-шпион, но не нашли этому подтверждения. «Черного рыцаря» видели еще несколько раз. Он периодически появляется и исчезает. Любители всего непознанного считают, что это тысячелетний спутник внеземного происхождения. Более реалистичные версии склоняются к космическому мусору.

3. Девочка-фантом из Красноярска

Креативный директор одной из красноярских компаний обратилась в местный краеведческий музей, чтобы найти старые фотографии города для одного из проектов. На более чем двух десятках снимков музейные работники обнаружили одну и ту же девочку с длинной косой, зонтиком, в похожей одежде и с отрешенным выражением лица. Девочка позирует на фоне городского театра, моста через Енисей, собора, торгового дома, но не всегда она стоит на первом плане. Чтобы заметить фигуру таинственной незнакомки, порой нужно приглядеться. Имя девочки и автора фотографий остается загадкой. На некоторых снимках стоит подпись «Ф. Е. А», но с такими инициалами не было ни одного известного городского фотографа.

4. Призрак Фредди Джексона

Фредди Джексон был авиамехаником Королевских ВВС во время Первой мировой войны. Его эскадрилья располагалась на борту корабля «Дедал». Мужчина трагически погиб в 1919 году. Его похороны проходили в тот же день, когда был сделан этот снимок. Друзья Джексона посчитали, что так он решил проститься с командой.

5. Душа боксера Лютера Маккарти

24 мая 1913 года состоялся бой между Лютером Маккарти и Артуром Пелки. Через 2 минуты после начала боя от легкого удара противника Маккарти рухнул. Пока рефери отсчитывал 10 секунд, столб света упал на тело боксера. И все это время он освещал лежащего на полу Лютера. Через 8 минут врачи установили, что Маккарти скончался от кровоизлияния в мозг. На следующий день арена, где происходил бой, сгорела дотла.

6. Гибель тургруппы Дятлова

История тургруппы Дятлова является, пожалуй, самой главной загадкой ХХ века. В ночь на 2 февраля 1959 года группа из 9 туристов под руководством Игоря Дятлова погибла при загадочных обстоятельствах. Палатки были порваны, а тела находились в нескольких километрах от стоянки. Существует несколько версий произошедшего. Начиная от простой лавины и заканчивая вмешательством спецслужб. На протяжении всего маршрута дятловцы вели дневники и много фотографировали. Но среди портретов и пейзажей был обнаружен странный снимок. Светящиеся шары на фоне черного неба добавляют в эту историю еще больше мистики. Кто-то видит на них луну, кто-то НЛО, а кто-то следящих за ребятами сотрудников КГБ.

7. Кто положил Беллу в ведьмин вяз?

За этой фразой скрывается одно из самых таинственных происшествий Англии. 18 апреля 1943 года четверо подростков прогуливались в чаще Хагли Вуд. Место это считалось проклятым пристанищем злых духов и ведьм. Мальчишки решили залезть в большой старый вяз, чтобы найти там яйца. Но вместо яиц они нашли череп. Это была молодая женщина. Спустя некоторое время после произошедшего на стене рядом с вязом появилась надпись: «Кто положил Беллу в ведьмин вяз?» Это дало следователям новую зацепку, и они принялись искать некую Беллу. Надпись на протяжении нескольких десятилетий появлялась на стенах соседних домов и заборах. Кем была Белла, кто и зачем оставлял послания следствию, так и не удалось узнать.

8. Квартира Митасова

В харьковской коммунальной квартире в середине 80-х проживал Олег Митасов. Работал он заместителем директора магазина и вел жизнь обычного гражданина. Если бы не одно но. У Митасова было психическое расстройство, предположительно шизофрения. Он писал на городских стенах фразы, состоящие из несвязных слов «Где на земле», «Звезд с неба не срывать», «Ленин», «Митасов» и «ВЕК ВАК». Но интереснее всего выглядела квартира Олега. Эта 7-комнатная коммуналка была заполнена странными надписями. Они покрывали мебель, пол, стены и даже потолок. Художник стал живой городской легендой, а у его творчества появились поклонники. В 1999 году Олег Митасов ушел из жизни. Его родители сделали ремонт и закрасили все граффити.

9. Битва за Лос-Анджелес

В ночь с 24 на 25 февраля 1942 года в Лос-Анджелесе прозвучала сирена и ночная тревога, а артиллеристы открыли шквальный огонь. Военные предполагали, что на город напал противник. Но на пресс-конференции министр ВМС Франклин Нокс заявил, что это была ложная тревога. 26 февраля газета Los Angeles Times опубликовала фотографию, которая была воспринята сторонниками теории заговоров неоднозначно. В свете прожекторов они увидели инопланетный корабль. Однако корреспонденты утверждают, что это игра света, тени и ретушь снимка.

Бонус: мистические фото, которые оказались подделкой

1. Палеоконтакты

Палеоконтакт — это теория о том, что в древности Землю посещали разумные инопланетные существа. Якобы они оставили нашим предкам сложные технологии для полета в космос и плавания по океанам. В середине XIX века в захоронениях индейских вождей были найдены небольшие золотые фигурки. Радиоуглеродный анализ показал, что они были сделаны примерно в 500 году н. э. С развитием самолетостроения все больше людей стали замечать, что эти предметы уж очень напоминают самолеты. Историки и археологи опровергают теорию о том, что найденные поделки — это модели самолетов. Они утверждают, что это просто фигурки рыб или птичек. Обнаружены они были среди изображений других животных: крокодилов, котов, ящериц и др. А вот реального самолета, каких-то его деталей и других высокотехнологичных предметов заметить не удалось.

2. Фото призраков

В середине XIX века фотографы экспериментировали с двойной экспозицией и стереоскопическим изображением. Технические новшества совпали с повальным увлечением спиритизмом. И вскоре ушлые фотолюбители поняли, что на этом можно заработать.

Вдова Авраама Линкольна с «мужем».

Фотограф Уильям Мамлер стал первым человеком, которому удалось «сфотографировать» духа. Это был призрак его кузена. Клиентура к Мамлеру потекла рекой. С помощью двойной экспозиции он получал не только фото клиента, но и призрака близкого родственника. Ему даже удалось снять вдову Авраама Линкольна. Конечно же, с мужем за спиной. Вскоре Уильям Мамлер был осужден за мошенничество. И увлечение «потусторонними» фотографиями сошло на нет.