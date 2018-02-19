9 мифов, из-за которых мы так и не поняли, что же такое шизофрения

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Ни одно заболевание не окутано таким таинственным и мистическим ореолом, как шизофрения. К сожалению, это порождает невообразимое количество диких заблуждений. Ну а мы предлагаем узнать правду: во-первых, это интересно, а во-вторых, домыслы осложняют жизнь самих больных, мешают им социализироваться и заставляют стесняться своей болезни.

Напоследок AdMe.ru приберег самое интересное — о том, как все-таки распознать эту болезнь и стоит ли верить в этом плане интернет-тестам.

Миф № 1. Основной признак шизофрении — расщепление личности

Кадр из фильма «Три лица Евы».

Название болезни переводится как «расщепление разума», и за этим необязательно стоит расщепление именно личности. То есть не все шизофреники слышат голоса или становятся вместилищем для нескольких личностей. Это расщепление может затрагивать, к примеру, эмоции: человек может ненавидеть что-либо всей душой, а через 5 минут сменить гнев на милость. Или оплакивать погибшую аквариумную рыбку, но оставаться безучастным при смерти близкого человека.

Миф № 2. Шизофрения — редкая болезнь

Кадр из фильма «Сумма всех моих частей».

На самом деле ей болеет примерно 1 % населения, что не так уж и мало. Взять, к примеру, гемофилию, которая у многих на слуху. Ее самая распространенная разновидность, гемофилия А, поражает одного из 5 000 или даже 10 000 мужчин. В случае с шизофренией на каждую 1 000 человек приходится примерно 5 случаев болезни.

Миф № 3. Люди с шизофренией непредсказуемы, что делает их опасными для общества

Кадр из фильма «Бенни и Джун».

Байка, в которую мы верим благодаря голливудским фильмам. Шизофреники не более агрессивны, чем любой из нас, и часто они оказываются жертвами, а не агрессорами. Некоторые шизофреники отличаются антисоциальным поведением, но оно нормализуется с помощью препаратов.

Миф № 4. Самое страшное при шизофрении — галлюцинации и бред

Кадр из фильма «Король-рыбак».

Да, именно галлюцинации и ложные умозаключения (бред) чаще всего становятся причиной странного поведения человека и обращения к психиатру. Но галлюцинации в наше время лечатся относительно легко ввиду большого выбора эффективных препаратов — антипсихотиков. Основная проблема для больных заключается в симптомах, которые называют негативными: это снижение любой активности, нежелание общаться, отсутствие эмоций и вегетативные расстройства. Из-за них человеку сложно контактировать с людьми, поддерживать дружбу и работать.

Миф № 5. Только шизофреники слышат голоса

Кадр из фильма «Пи».

Если вы иногда слышите голоса в голове, это нормально, такие слуховые галлюцинации посещают от 5 до 15 % взрослых людей, а может, и больше, так как некоторые не признаются в этом из-за страха, что их признают сумасшедшими. Особенно часто это бывает при переутомлении, стрессе и перед отходом ко сну.

Миф № 6. Шизофрения — это приговор на всю жизнь

Кадр из фильма «Солист».

Тут как повезет. Конечно, есть люди, которых болезнь полностью вышибает из жизни, несмотря на лечение, но таких меньшинство. Согласно данным статистики, 25 % (а ведь это очень много) больных переживают первый и единственный эпизод психоза, а затем всю жизнь живут без рецидивов и им даже не нужно принимать лекарства. Иным пациентам приходится сидеть на таблетках, но зато они могут рассчитывать на ремиссию длиной в десятилетия и жить обычной жизнью, заниматься работой и семьей. У третьих всегда будут наблюдаться легкие расстройства, которые тоже особо не будут влиять на качество жизни.

Миф № 7. Шизофреники гениальны. И вообще, они вовсе не больны, а просто другие

Кадр из фильма «Игры разума».

Помогает ли шизофрения в творчестве? Тут можно ответить и да, и нет. С одной стороны, как и любая болезнь, шизофрения может снижать качество жизни человека (но не всегда, как мы поняли из предыдущего пункта). С другой стороны, действительно, есть сходство между мыслительными процессами больных шизофренией и творческих людей — у них в таламусе мало дофаминовых рецепторов, что уменьшает степень фильтрации сигналов, которые идут от таламуса к коре головного мозга. Это может провоцировать вспышки творчества. Даже если это и так, то шизофрения — это болезнь и как любую болезнь ее не надо романтизировать.

Миф № 8. Шизофрения быстро прогрессирует

Кадр из фильма «Остров проклятых».

Болезнь прогрессирует медленно, и сразу этого не заметишь. Первые признаки часто выглядят вполне невинно: трудности в учебе и на работе, проблемы с общением и концентрацией. Похожие «симптомы» может заметить у себя практически каждый. Потом человек может начать слышать голоса, а вернее, едва различимый шепот. Именно на этом этапе болезнь лучше всего поддается лечению. У небольшого количества больных шизофрения прогрессирует стремительно после первого эпизода.

Миф № 9. Тесты на шизофрению, которые гуляют по интернету, — глупость

Вы, наверное, слышали о тесте на шизофрению, который уже стал чем-то вроде мема: «Что общего у карандаша и ботинка?» Мы тоже писали о нем. Несмотря на кажущуюся несерьезность, его используют в психиатрических больницах и он может помочь распознать едва заметные изменения в мышлении, которые могут указывать на шизофрению. Работает он так: если дать человеку сравнить пару легко сравнимых понятий (самолет и поезд), любой скажет, что у них общего: и то и то — транспорт. Если сравнить несравнимые понятия (ботинок и карандаш), большинство не увидит между ними ничего общего, а шизофреник будет сравнивать по неочевидным признакам и ответит, что и карандаш и ботинок оставляют след. Или, например, котенок и яблоко — что их объединяет? Шизофреник не задумываясь скажет: «Косточки». Как видите, ответы шизофреников на многие вопросы нереально креативны. Еще пример — тест Роршаха.

Что вы видите на картинке, расположенной выше? Ответы «обычных» людей, как всегда, довольно предсказуемы. Автор этой статьи не оригинален — он видит мотылька, летучую мышь или Бэтмена. Нет, конечно, можно прикинуться суперкреативным и выдавить из себя ассоциации поинтереснее, но цель теста Роршаха именно в первых, «невымученных» ассоциациях.

Шизофреник же может увидеть здесь зайца, который тащит двух женщин в шубах. Говоря языком психиатров, такие больные слишком мало внимания уделяют самому пятну и придаются избыточным ассоциативным разработкам. Так, к примеру, один больной все-таки распознал в кляксе летучую мышь, но дал ей характеристику " усталая, оглохшая, старая".

Получается, что тесты из интернета вполне адекватны. Надеемся, наша статья хотя бы немного помогла отделить шизофреников от оригиналов и чудаков и сделала эту тему чуть более близкой к пониманию.