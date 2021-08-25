9 украшений, которые хранят в себе мрачные тайны и счастливые воспоминания королевских семей

Некоторые королевские драгоценности имеют историю покруче, чем подвески Анны из «Трех мушкетеров». О призрачной тиаре, по слухам, сгубившей не одну красавицу, ходит столь дурная слава, что ее никто не носит. А звезды в густых косах императрицы Сиси даже сегодня привлекают внимание создателей исторических фильмов.

Мы в AdMe.ru собираемся порыться в «королевской шкатулке» и приглашаем вас присоединиться.

Тиара-губительница

Тиара-губительница, она же призрачная корона рода Гессенов. Это украшение заказал принц Альберт, муж английской королевы Виктории, ко дню свадьбы дочери — принцессы Алисы с принцем Людвигом Гессенским. Но Альберт скончался до бракосочетания, а свадьба, прошедшая в мрачной атмосфере, была больше похожа на похороны. Тиара не принесла счастья своей хозяйке: Алиса покинула этот мир в 35 лет, три ее дочери погибли при трагических обстоятельствах.

Сменив череду владельцев, чья жизнь была полна несчастий, тиара перешла по наследству к сестре принца Филиппа, мужа королевы Елизаветы II. Говорят, Сесилия Греческая часто носила украшение своей прабабушки Алисы. Но в 1937 году принцесса с другими членами королевской семьи летела на самолете и попала в авиакатастрофу. С тех пор тиару перестали видеть на женщинах королевской семьи.

Звезды императрицы Сиси

Сиси — австрийскую императрицу Елизавету — не любили при дворе, но ее обожал простой народ. Сиси обладала харизмой и яркой красотой, а ее густые волосы ниже пояса восхищали людей. Для своих локонов императрица заказала 27 звезд с бриллиантами. По тем временам это были скромные украшения, но красавица произвела фурор и другие королевские особы тоже начали их носить. Бриллиантовые звезды увековечены на знаменитом портрете Сиси. В наши дни Кара Делевинь повторила этот образ для Chanel.

Звездная тиара королевы Марии

Португальская королева Мария Пиа была известна своей экстравагантностью, любовью к тратам и, как ни странно, благотворительностью. Королева заказала себе тиару со звездами, которые были установлены en tremblant — при ходьбе они немного покачивались и переливались. Изобретательно, не правда ли? Венец перешел по наследству к невестке королевы.



Тиара от девушек Великобритании и Северной Ирландии

Тиара от девушек Великобритании и Северной Ирландии была подарена фрейлинами Марии Текской на ее свадьбу с Георгом V. Кстати, украшение можно носить и как ожерелье. В 1947 году владелица передарила венец своей внучке — Елизавете II. Это одна из самых узнаваемых тиар Елизаветы II: она надевала ее для различных портретов, которые красуются на монетах, банкнотах и марках.

Железная корона

Железная корона Ломбардии называется так потому, что внутри нее находится металлическая полоска шириной в 1 см. Сам венец сделан из золота и украшен драгоценными камнями. В нем короновался Наполеон I, сейчас украшение хранится в кафедральном соборе Монцы под Миланом.

Венок из цветов апельсина

Королева Виктория нарушила сразу несколько свадебных обычаев. Именно она ввела традицию выходить замуж в белом. Белый цвет не был совсем уж в новинку на свадьбах, он был своеобразным символом богатства: так семья показывала, что она может обеспечить невесте чистоту платья. Но предыдущие невесты из королевской семьи выбирали серебристые и золотые ткани, чтобы показать принадлежность к монаршему роду. Современники, к слову, нашли свадебный образ Виктории простоватым. Один из гостей пожаловался, что подружки невесты выглядят как деревенские девушки.

Вместо тиары с каменьями на голове Виктории был венок из апельсиновых бутонов — любимых цветов королевы. Ранее жених подарил ей брошь с цветком апельсина, что стало символом любви этой пары. Пусть кому-то из придворных венок показался слишком скромным, зато подданные оценили романтичный жест. В дальнейшем и другие невесты из королевской семьи стали включать цветок апельсина в свой свадебный наряд. На 6-ю годовщину свадьбы муж вручил Виктории головной убор из фарфоровых цветов апельсина в золотых листьях и 4 апельсинов, покрытых зеленой эмалью и символизирующих детей пары.

Восточный венец

Восточная тиара украшена цветами лотоса, этот дизайн разработал лично принц Альберт для своей супруги королевы Виктории. Альберт обожал опалы, поэтому именно эти камни украшали венец. Его невестка, королева Александра, не разделяла любви к опалам. Более того, она верила, что опалы приносят несчастья. Когда корона перешла к ней, женщина велела заменить камни на рубины. В таком виде тиару можно видеть на Елизавете Боуз-Лайон, матери Елизаветы II.

Тиара Спенсеров

Елизавета II предложила принцессе Диане сочетаться браком в тиаре «Узелки любви», но девушка выбрала тиару Спенсеров. Говорили, что эта вещь датируется XVIII веком, но на самом деле диадема составлена из ювелирных изделий Спенсеров разных периодов. Центральным элементом тиары является бриллиантовая брошь, которую бабушка леди Ди получила на свою свадьбу. Венец обрел окончательный вид в 1935 году и стал фамильным украшением, в нем выходили замуж и сестры Дианы.

Проклятая корона «Кохинур»

Бриллиант «Кохинур» имеет мрачную репутацию. Его историю можно проследить с 1300 года, хотя есть легенды, что ему 5 000 лет. Камень много раз переходил из рук в руки, правители древности сражались за обладание им. Поэтому есть поверье, что «Кохинур» приносит несчастья мужчинам и его могут носить лишь женщины. Во всяком случае, Елизавета II была коронована головным убором с этим камнем, ее правление является долгим и успешным. Вероятно, следующей хозяйкой короны станет Кейт Миддлтон, ведь ее готовят к роли будущей королевы.