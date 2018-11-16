9 финансовых советов, которые нужно выслушать — и сделать наоборот

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В интернете полно советов о том, как стать богатым, накопить на желанную покупку или хотя бы сэкономить, чтобы дотянуть до зарплаты. Однако большинство из них невозможно применить в реальной жизни. А некоторые и вовсе приносят только вред.

AdMe.ru примерил на себя роль финансового консультанта и как следует разобрался в вопросах экономии. И теперь мы расскажем вам, какие советы из сети самые вредные. И все это для того, чтобы вы могли грамотно распоряжаться своими деньгами.

1. Продайте свой автомобиль, пока он не стал слишком старым

Почему это не работает. Избавляться от подержанной машины нужно только в том случае, если на ее ремонт и содержание вы тратите больше, чем потратили бы на покупку (пусть даже и в кредит) новой. Специалисты утверждают, что в такое состояние машины приходят не раньше чем через 6 лет непрерывной езды. Однако этот параметр является примерным и зависит от марки автомобиля и условий его эксплуатации (некоторые экземпляры и в старшем возрасте чувствуют себя неплохо).

2. Избегайте кредитных карт

Почему это не работает. Если вы не привыкли тратить деньги на сиюминутные желания, а используете их с умом (на оплату учебы, покупку бытовой техники или экстренные нужды), то кредитка может стать настоящей палочкой-выручалочкой. К тому же регулярные платежи создадут вам хорошую кредитную историю. Банки, которые выпускают кредитные карты, предлагают хорошие бонусные программы и скидки. При пользовании такой картой нужно выполнять главное условие: не ограничивайтесь минимальным платежом, старайтесь гасить основную часть кредита.

3. Покупайте товары впрок и участвуйте в акциях

Почему это не работает. Американские ученые провели исследование, в котором доказали, что большинство семей, которые покупают товары оптом, всегда берут что-нибудь лишнее. Это экономия в аванс: люди тратят сейчас, чтобы не тратить потом. Еще хуже обстоят дела с товарами, которые продаются по акции (например, 3 по цене 2). Маркетологи отлично знают, что покупатели предпочтут получить что-нибудь даром, чем платить по сниженной цене. И вовсю пользуются этим: за все бесплатные товары вы платите сполна. К тому же качество акционных товаров часто оставляет желать лучшего.

4. Отдавайте деньги под большие проценты

Почему это не работает. Если в рекламе финансовые гуру обещают огромный процент прибыли со вклада, то они, скорее всего, используют мошенническую схему Понци. А это самая настоящая финансовая пирамида: прибыль инвесторам выплачивается за счет нового капитала, привлеченного от новых инвесторов, а не из дохода организации. Рано или поздно (обычно рано) такие пирамиды распадаются, оставив не у дел любителей легкого заработка. Инвестиции в биткоины тоже напрасны: на них могут заработать разве что перекупщики. Эта криптовалюта настолько нестабильна, что прибыль прогнозировать невозможно. Запомните: если вам обещают быстрое обогащение, просят привести в новый «бизнес» друзей или заверяют в том, что разбогатеть можно, вложив небольшую сумму, то это, скорее всего, преступная схема.

5. Вкладывайте деньги в покупку недвижимости

Почему это не работает. Если вы не можете определиться, вложить ли накопления в банк или потратить их на первоначальный взнос по ипотеке, лучше выбрать первое. Недвижимость требует серьезных инвестиций: ремонт, взаимодействие с арендаторами (если планируете эту квартиру сдавать), налоги и коммунальные платежи. Мечты о собственном жилье могут обернуться настоящим кошмаром, если вы взвалите на себя тяжесть ипотеки, которую платите с трудом. В целом ситуация от региона к региону, конечно, отличается. Но, как отмечают эксперты, рынок недвижимости все же переживает период спада.

6. При оформлении кредита нужно застраховать жизнь и здоровье

Почему это не работает. Когда вы делаете крупные покупки в кредит, то менеджер просто обязан предложить вам страхование жизни и здоровья (если вы не сможете выплачивать кредит, то страховка покроет долг). Однако такое страхование может здорово увеличить сумму займа. Согласно Закону о защите прав потребителей, страхование жизни и здоровья — дело добровольное. И если агент утверждает, что без страховки банк не одобрит кредит, значит, он нарушает закон. Впрочем, от навязанной страховки можно отказаться, если с момента заключения договора не прошло 5 суток.

7. Одалживайте деньги у друзей и родных, чтобы не платить проценты банку

Почему это не работает. Если вы попали в сложную финансовую ситуацию, то вполне естественно искать поддержки у близких людей. Однако долги между друзьями и родственниками часто приводят к взаимному непониманию и ухудшению отношений. А еще люди, которые дали вам денег, будут подсознательно стремиться контролировать ваши расходы и ждать ответных услуг.

8. Пройдите несколько бизнес-тренингов

Почему это не работает. Тренинги на тему личностного роста и обогащения заманивают доверчивых слушателей словами «вдохновляющий», «прорыв» и так далее. Эксперты сравнивают такие мероприятия с собраниями членов секты или представителей сетевого маркетинга. Единственный человек, который получает прибыль от таких семинаров, — это сам коуч. Перед тем как довериться бизнес-тренеру и начать следовать его советам, лучше проверить его репутацию: почитать отзывы, узнать, чего добился сам автор. Часто в интернете коучи красуются на белоснежных яхтах и хвастают дорогими часами, однако в жизни это никакие не богачи, а самые обычные люди. Запомните: если вам обещают быстрый заработок при частичной занятости и небольших вложениях, то это, скорее всего, ловушка.

9. Делайте все своими руками, чтобы сэкономить

Почему это не работает. Некоторые вещи действительно можно сделать самостоятельно. При должной усидчивости даже качество не пострадает. Ну, почти... Однако мало кто из людей, желающих сэкономить на услугах профессионалов, задумывается над стоимостью своего времени. А ведь если посчитать время, которое вы потратите на выполнение непривычного дела, и прикинуть, сколько полезных дел вы могли бы сделать, то разница в цене выходит не такая уж и огромная. Вывод: доверяйте профессионалам. Так вы сэкономите и время, и деньги.