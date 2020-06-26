8 вещей, которые раньше казались настоящей роскошью, а сейчас выеденного яйца не стоят

Во все времена существовали вещи, предметы или возможности, которые считались роскошью. Для одного норковая шуба была пределом мечтаний, другой грезил о собственной квартире, а третьему хотелось иметь свой автомобиль, да подороже. Однако времена меняются, а вместе с ними меняются представления о роскоши. Если раньше для многих было важно иметь монументальный дом, то сейчас люди все чаще отказываются от владения недвижимостью в пользу свободы перемещений — и это тоже становится роскошью.

Мы в AdMe.ru немного напрягли память и припомнили, какие вещи раньше для многих были символом шикарной жизни, а теперь кажутся забавным пережитком прошлого.

Интерьер

Квартира с «богатым» ремонтом — может ли быть что-то приятнее? Однако сейчас такая роскошь ушла в прошлое. В моде персонализированный интерьер, который должен отражать характер и стиль жизни своего хозяина. Современные тенденции говорят, что чем меньше вещей, тем лучше. Нет смысла делать так, «как у людей» или как диктуют модные журналы, лучше сделать так, как подходит владельцу квартиры.

Путешествия

Раньше для многих из нас путешествием было отправиться в Турцию или Египет и полежать у бассейна. Но с каждым годом мир становится все более открытым, а люди пресытились «тюленьим» отдыхом. Поэтому нетривиальные путешествия становятся нормой: гораздо интереснее отправиться в экспедицию в Перу или поехать в путешествие на яхтах по Средиземному морю, чем весь отпуск пролежать возле бассейна с коктейлем в руках.

Дизайнерская одежда

В конце 1990-х — начале 2000-х появились новые богачи: люди, заработавшие большие деньги на успешных стартапах. Они сформировали новое поколение миллионеров, которым плевать на брендовые вещи: футболки из H&M и Zara вполне их удовлетворяют. Время так дорого, что тратить его на выбор одежды — излишняя роскошь. Благодаря этому граница между элитной одеждой и масс-маркетом стала стираться. Элитные дома моды понимают, что пришло время меняться и становиться ближе к людям, ведь с каждым годом стремление обладать эксклюзивной одеждой уменьшается.

Золотые украшения как капитал

Раньше золото было символом достатка и благополучия. Оно было своего рода валютой вне времени — считалось, что изделие из драгоценного металла всегда можно выгодно продать. Но для современных людей золото как капиталовложение — это что-то из прошлого. Разумеется, у знаменитостей до сих пор в ходу дорогие ювелирные украшения с драгоценными камнями, которые так или иначе будут стоить прилично. Однако для простых смертных цепочка с кулоном — это просто украшение, а не денежный вклад. Сейчас каждый разумный человек понимает, что деньги должны работать, а не лежать в шкатулке на полочке.

Инкрустированные драгоценностями телефоны

Всего 20 лет назад владелец мобильного телефона считался состоятельным человеком. Но постепенно они появлялись у все большего количества людей. Тогда были созданы премиальные версии, например Vertu. Позволить их себе могли немногие. Но постепенно любые аппараты устаревали и перепродавались — так дорогие телефоны стали появляться и у небогатых людей. Тогда создатели стали инкрустировать их драгоценными металлами и камнями: такую модель точно не перепродадут. Однако прошло немного времени, а приоритеты кардинально изменились: сейчас телефон — это средство общения. Конечно, приятно, когда он дорогой и модный, но мериться телефонами уже давно не в тренде.

Породистые животные

Мода на породы животных так или иначе присутствует уже не одно десятилетие. Например, в 1990-х и 2000-х было модно заводить бойцовых собак — ротвейлеров, бультерьеров. Потом стали популярны их противоположности, например йоркширские терьеры. Мода на них продержалась около 10 лет. Но несмотря на то, что до сих пор люди часто покупают породистых животных из питомников, настойчиво появляется и новая тенденция — брать беспородных животных из приютов или просто подбирать на улице.

Кожаные куртки

Когда эпоха меховых шуб прошла, а эра пуховых курток еще на наступила, тогда, в конце 90-х, считалось шикарным одеться в кожаную куртку. В них ходили все — от студенток до директоров предприятий. И каждый старался купить что-нибудь как можно более эксклюзивное. В моде были не только классические кожаные куртки, но и замша, велюр, лайка и т. д. И все это великолепие мы променяли на пуховики, которые постепенно становятся не такими уж пуховыми: синтетические наполнители завоевывают мир своей дешевизной и универсальностью. А нынешняя жизнь никак не предполагает ношения массивных и не таких уж практичных кожаных курток.

Рестораны

Поход в ресторан во времена наших родителей и уж тем более бабушек и дедушек — событие из ряда вон выходящее. Простой человек из рабочей семьи в таких местах бывал по случаю: в туристических поездках, на свадьбах или на поминках (и то не всегда). Посещение ресторана запоминалось надолго, ведь в него было очень трудно попасть — это был настоящий эксклюзив. Сейчас забежать в итальянский или китайский ресторан, чтобы перекусить, — норма. Да, многие предпочитают питаться дома по разным причинам, однако немалая часть людей с удовольствием завтракает, обедает или ужинает в местах общественного питания разного уровня. И да, такие события перестали запоминаться нам на всю жизнь.