8 человек, унесших с собой в могилу величайшие тайны

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Секреты есть у каждого, но не каждый готов ими делиться. Даже находясь на смертном одре, многие известные личности не решились или не захотели поведать миру то, о чем они узнали при жизни.

Как любитель секретов и загадок, AdMe.ru расскажет вам о 8 известных личностях, которые унесли с собой в могилу бесценную информацию.

1. Главный вопрос жизни, вселенной и всего такого

В известной трилогии «Автостопом по галактике», написанной Дугласом Адамсом, на «главный вопрос жизни, вселенной и всего такого» был дан ответ «42». Однако Адамс так и не рассказал публике, почему ответ был именно 42. Говорят, что только близкий друг автора Стивен Фрай знает расшифровку, но тот из уважения к своему другу отказывается выдавать информацию. Есть также предположение, что автор просто решил пошутить и написал первое, что пришло ему в голову. В любом случае, как было на самом деле, мы не узнаем.

2. Последние слова Эйнштейна

Перед смертью Альберт Эйнштейн что-то сказал медсестре, но сказал он это на немецком, и медсестра просто-напросто не поняла его. Многие до сих пор спорят, что это были за слова. Одна из версий: «Моя задача здесь выполнена».

3. Искусство магнетизма

Эдвард Лидскалнин — латышский иммигрант, который каким-то образом в одиночку построил целый замок из многотонных валунов. До сих пор непонятно, как человек, весивший 50 кг и ростом 160 см, научился перемещать камни весом до 30 тонн. Сам Лидскалнин при жизни не открыл своего секрета, но сказал: «Я открыл секрет строителей пирамид!» Уже после его смерти детище Лидскалнина назвали «Коралловым замком», и когда в 1986 году 9-тонная каменная дверь сломалась, инженерам пришлось задействовать огромный кран, чтобы сдвинуть ее. Ученые считают, что Лидскалнин разгадал природу магнетизма и для передвижения камней использовал какое-то устройство.

4. Секрет Гарри Гудини

Величайший иллюзионист Гарри Гудини перед смертью запер в сейфе конверт, где, по его словам, были описаны секреты его лучших трюков. В завещании он указал открыть сейф через 100 лет со дня его смерти. 6 апреля 1974 года, когда указанный срок истек, нотариальная контора публично вскрыла сейф, но оказалось, что тот был пуст. Говорят, что это был последний фокус мистера Гудини, а секреты своих трюков иллюзионист забрал с собой.

5. Библиотека Ивана Грозного

Библиотека Ивана Грозного (или Либерия) — это легендарное богатейшее собрание книг и документов, которыми последним владел царь Иван IV Грозный. В библиотеке хранились научные трактаты, работы древних классиков и философов разных народов. Собрание было настолько ценным, что царь приказал спрятать Либерию, а ее расположение было известно только узкому кругу доверенных лиц. Предполагалось, что секрет библиотеки будет передаваться из поколения в поколение, но со смертью царя вся информация о расположении библиотеки исчезла.

6. Четвертый кардинал

Папы римские имеют право назначать кардиналов in pectore, то есть тайно. За 27 лет своего папства Иоанн Павел II назначил тайно 4 кардиналов. Первым был архиепископ Гун Пиньмэй, который 30 лет провел в китайской тюрьме. Папа сделал его кардиналом в 1979-м, а рассказал об этом только в 1991 году. Позже имена еще двух тайных кардиналов также были открыты общественности, но имя 4-го так и остается тайной. Его Иоанн Павел II не озвучил ни при жизни, ни в завещании. Это означает, что где-то ходит кардинал, который сам не знает, что он кардинал.

7. Любовное письмо Бетховена

После смерти Бетховена среди его личной переписки было обнаружено неотправленное любовное письмо. На конверте и внутри письма не было имен, поэтому правду о том, кому было адресовано письмо, знал лишь сам великий композитор.

8. Человек-пробка

Анджело Фатикони — человек, который до сих пор остается загадкой для ученых. Родился он в 1859 году и еще в детстве обнаружил у себя способность не тонуть в воде. Однажды ученые из Гарварда проводили изучение его способностей и бросили Фатикони в бассейн, привязав к нему груз в 9 кг. Но тот плавал в течение 15 часов. А также он плавал в мешке с пушечными ядрами и сидя на стуле с тяжелым грузом. Ученые окрестили Фатикони человеком-пробкой. Он умер в 1931 году, так и не рассказав секрет своей удивительной способности.