8 сказок, глубинный смысл которых доказывает, что их придумывали вовсе не для детей

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Сказки — это отражение мировоззрения, верований и морали в разные периоды культуры человечества. И чуть ли не каждое услышанное нами в детстве предание имеет глубинный смысл и несколько трактований, многие из которых прямо-таки переворачивают с ног на голову восприятие любимых волшебных повествований.

AdMe.ru изучил несколько культурологических статей и хочет поделиться с вами неожиданными вариантами интерпретаций всем знакомых сказок.

Емеля из сказки «По щучьему веленью» на самом деле проходит духовную трансформацию

Сказка про Емелю совсем не о том, что можно всю жизнь сидеть и ничего не делать и к тебе все само придет «по щучьему веленью». Ее глубинный смысл в том, что человек должен познать себя и благодаря внутренней силе и гармонии претворять свои истинные желания в жизнь. А вся история сказки — это этапы самоосознания человека и становления самим собой. Печь, на которой постоянно восседал герой, символизирует ту часть сознания, которая отвечает за мир грез человека и его самоанализ.

Знакомство со щукой — осознание своих истинных желаний и обретение намерения их осуществить, то есть желание превращается в цель.

Щука же представляет собой природу-мать или окружающий физический мир, который дает возможность и «инструменты» для достижения целей.

Фраза «По щучьему веленью, по моему хотенью» символизирует единство двух граней бытия — духа человека и его души.

Река, из которой Емеля решил набрать воду, является символом трансформации героя — выход из своей «зоны комфорта» и переосмысление своего мировоззрения. В итоге Емеля через эту трансформацию достиг недоступных человеку в обычном состоянии сознания возможностей и стал властелином своей судьбы.

Цель изначальной версии «Русалочки» — попытаться ответить на вопрос, в чем смысл человеческой жизни

Сказка Андерсена и диснеевская версия различаются. В мультфильме Ариэль и принц Эрик женятся. А вот у Андерсена все печальнее: принц влюбляется в другую и тем самым обрекает русалочку на гибель. У нее есть шанс вернуть свою жизнь обратно, но она должна убить своего возлюбленного. Однако русалочка, любя принца по-настоящему, желает ему счастья и обращается в морскую пену. Тема сказки Андерсена — цель человеческой жизни. Русалочка отвергает одну за другой жизненные ценности: семью, покой и богатство, родственные связи, долг. Кажется, что главная жизненная цель русалочки — это любовь. Однако русалочка отказывается от супружеского счастья, взамен познав жертвенную любовь. И после смерти превращается в одну из дочерей воздуха. Основная мысль сказки и состоит в том, что бессмертная душа стоит любых земных страданий, долгих дней тяжелой жизни.

В славянских сказках напутствие «Поди туда, неведомо куда, принеси то, неведомо что» означает призыв к развитию

Если разобраться, то такое наставление получали герои не только русских народных сказок, но и китайских, а также индийских. Эта напутствие подталкивает человека на путешествие внутрь самого себя, где он сможет узреть целый мир, а также осознать великую мудрость предков, которая была заложена в нем при рождении. Герой сказки, преодолевая разные препятствия на этом пути, не только обретает истинного себя, но и познает истину мира через призму своей сути.

Замужество с принцем вовсе не заслуга самой Золушки

Золушка как персонаж сказки никак не развивается. Она как была в самом начале тихой, скромной «жертвой», так и остается ею в конце повествования. «Награда» за все ее страдания и лишения — замужество с принцем — вовсе не заслуга самой Золушки. Все волшебство происходит лишь благодаря фее-крестной, и счастливый конец сказка имеет тоже благодаря именно ей, а еще удачным стечениям обстоятельств. Давайте посмотрим, какие жизненные сценарии или убеждения отражает эта сказка. Чтобы получить что-то, героиня очень много трудилась. Налицо убеждение, что все в жизни достается тяжким трудом.

У себя же дома Золушка была прислугой. В реальной жизни это отображает сценарий «загнанной домохозяйки», которая все для всех делает, за всеми убирает, но благодарности не дожидается.

Золушка отвергнута семьей, и с ней никто не считается. В реальности это человек, который сам ставит себя в ситуацию, где его интересы игнорируют.

В сказке все чудесным образом решается при помощи волшебства: надо только дождаться и выстрадать. В жизни же человек с подобным убеждением так и останется на всю жизнь жертвой, обреченной на тяжелую работу, скромную жизнь и несправедливое отношение к себе.

Все проблемы Золушки решает ее крестная, но никак не сама героиня — та продолжает быть жертвой, и, скорее всего, ей нравится такой вариант событий. Ведь не она сама несет ответственность за свою жизнь, а все остальные. В итоге мы видим отличный пример типичной «хорошей девочки». Такая девушка будет мечтать о лучшей жизни и принце на белом коне. Но если она и выйдет замуж, то не за принца. Принимать помощь и заботу она не умеет, сама все сделает и за себя, и за мужа, лишив того мотивации развиваться. Она будет чувствовать себя одинокой и видеть свою ценность только через заботу о других. Ведь себя любить она не умеет.

«Гуси-лебеди» — это история о путешествии в загробный мир и о перерождении

Главная героиня сказки отправляется на поиски своего брата, которого унесли в лес гуси-лебеди. Однако на самом деле сестра отправляется вслед за умершим братом, чтобы найти его и вместе с ним родиться заново. Давайте разберемся, почему это именно так. Дремучий лес в славянской культуре когда-то символизировал мир духов, загробный мир.

По пути героине встречается множество символов жизни, способных задержать ее в мире живых: это и яблоня, и печь, и хлеб. Однако она отказывается от всего этого.

Далее она подходит к молочной реке с кисельными берегами. Именно кисель и молоко являются ритуальными блюдами, которые подают на поминках. Река — это граница между двумя мирами, миром живых и миром мертвых. Назад пути уже нет.

Позже девочка встречает Бабу-ягу. Этот персонаж олицетворяет Йогу, которая у славян была богиней и переправляла людей в мир иной.

Баба-яга предлагает детям сесть на лопату и отправляет лопату в печь. Такой жуткий обряд действительно существовал в Древней Руси, и назывался он «перепечение». Если младенец вдруг становился беспокойным, много плакал и болел, с ним совершали именно этот ритуал. Клали младенца на хлебную лопату и отправляли в печь, после чего ребенок якобы «рождался» заново. Так и в сказке «Гуси-лебеди» брат и сестра «перепекаются» для того, чтобы вернуться назад, в мир живых, то есть переродиться.

Герой многих сказок Иван-дурак на самом деле мудрец

Почти в каждой сказке есть Иван-дурак, который и не дурак вовсе, а поумнее любого умного. Но почему же тогда героя зовут дураком? Считается, что вся загвоздка в замене исконного значения слов. Слова «дремучий[лес]» и "дремать«— однокоренные, обозначающие измененное сознание, другое понимание, другое мировосприятие. А слово «дурак» является идиомой к слову «дремучий».

«Дремучий лес» — иной мир, мир мертвых и источник сакральных знаний.

«Дремать» — находиться на границе между сном и явью и пребывать в измененном состоянии сознания.

Дурак с точки зрения народной культуры обладает особенным знанием и знает волшебные слова. Но приобретает он их из потустороннего мира, мира предков. Таким образом, согласно этой гипотезе дураки на самом деле некто вроде мудрецов, шаманов или даже магов. И только им доступно то самое скрытое знание, с помощью которого они получают то, чего желают.

Сказка «Петушок — золотой гребешок» не что иное, как урок по астрономии

По одной из версий, Петушок в изначальном варианте не что иное, как солнце. А сам текст сказки представляет собой цикл смены дня и ночи. Лиса подходит к окошку и зовет его (в народной культуре было очень много закличек к солнышку). Лиса — это ночь, которая украла солнце.

Потом она хватает и несет Петушка за высокие горы, за дремучие леса, за синие моря — путь неоправданно далек. Это путь, который проделывает солнце.

А Кот — это утро, так как он возвращает Петушка обратно.

«Аленький цветочек», «Красавица и Чудовище» и миф об Амуре и Психее имеют схожий сюжет, но разный смысл

История любви Красавицы и Чудовища встречается во многих культурах. Есть несколько самых известных ее вариаций. Первой с похожим сюжетом считается миф об Амуре и Психее. О чем: Психею считали настолько красивой, что она якобы затмевала даже саму Афродиту. Естественно, богине такое не понравилось, и она попросила своего сына Эрота найти самое уродливое существо и заставить Психею влюбиться в него. Так как никто почему-то не хотел брать ее замуж, отец красавицы попросил совета у оракула, что же делать. Оракул приказал привести Психею на скалу для брака с ужасным чудовищем.

Но на скале ее забирает нечто и уносит в прекрасный дворец, и там же она обретает невидимого мужа, который навещает ее лишь ночью и запрещает смотреть на него. Сестры Психеи, завидуя ее счастью, уговаривают ее посмотреть на мужа и убить это чудище. Послушавшись их, красавица ночью тайком с зажженной свечой смотрит на мужа и видит вместо чудища прекрасного Эрота.

Но капнувший на плечо воск будит Эрота, и он, оскорбленный предательством жены, улетает прочь. В поисках мужа Психея находит его мать, которая принимает ее в свой дом, однако требует от нее выполнения очень сложных задач. Пройдя все испытания, Психея позже по просьбе Эрота обретает бессмертие и становится законной его женой, а также причисляется к сонму богов.

Психею считали настолько красивой, что она якобы затмевала даже саму Афродиту. Естественно, богине такое не понравилось, и она попросила своего сына Эрота найти самое уродливое существо и заставить Психею влюбиться в него. Так как никто почему-то не хотел брать ее замуж, отец красавицы попросил совета у оракула, что же делать. Оракул приказал привести Психею на скалу для брака с ужасным чудовищем. Но на скале ее забирает нечто и уносит в прекрасный дворец, и там же она обретает невидимого мужа, который навещает ее лишь ночью и запрещает смотреть на него. Сестры Психеи, завидуя ее счастью, уговаривают ее посмотреть на мужа и убить это чудище. Послушавшись их, красавица ночью тайком с зажженной свечой смотрит на мужа и видит вместо чудища прекрасного Эрота. Но капнувший на плечо воск будит Эрота, и он, оскорбленный предательством жены, улетает прочь. В поисках мужа Психея находит его мать, которая принимает ее в свой дом, однако требует от нее выполнения очень сложных задач. Пройдя все испытания, Психея позже по просьбе Эрота обретает бессмертие и становится законной его женой, а также причисляется к сонму богов. Суть: в этом мифе, как и в последующих схожих историях, главный посыл в том, что красота внутренняя намного важнее внешней. Но есть другие интерпретации. Считается, что вся история — это этапы инициации Психеи от человека к богу. Другие сравнивают Психею с Исидой и утверждают, что весь миф рассказывает о важности самопожертвования. Варианты сказки «Красавица и Чудовище» известны по всей Европе, и впервые данная история появилась в сборнике итальянского писателя Джованни Франческо Страпаролы в 1553 году. О чем: по сюжету девушка уходит из родной семьи, жертвуя собой ради отца, и выбирает жизнь с чудовищем. Внутри страшного монстра оказывается спрятана прекрасная душа, которую героиня хочет понять и раскрыть.

по сюжету девушка уходит из родной семьи, жертвуя собой ради отца, и выбирает жизнь с чудовищем. Внутри страшного монстра оказывается спрятана прекрасная душа, которую героиня хочет понять и раскрыть. Суть: прежде всего речь, конечно же, про важность красоты души. Но есть и психологическая трактовка: в данной сказке раскрывается сценарий спасительницы, которая оказывается единственной, кто принимает непонятую никем душу. Однако в настоящей жизни такие спасительницы ждут десятилетиями, пока чудовище станет принцем, да так и не дожидаются. И если в сказке все проблемы решает колдовство, то в обычной жизни женщина попросту увядает в таких отношениях. Вера в волшебное превращение тает с каждым годом, а дальше — либо развод, либо спасать чудовище до конца дней. Есть и русская версия — сказка «Аленький цветочек», записанная русским писателем Сергеем Аксаковым «со слов ключницы Пелагеи». И она отличается от европейской версии лишь деталями.

С течением времени сказки были сильно изменены и переиначены. Тем не менее во многих из них до сих пор можно отыскать глубинный смысл. А вы знаете о других интересных трактовках известных сказок?