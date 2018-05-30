8 доказательств того, что люди никогда не жили так же хорошо, как мы

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Говорят, что еще вчера жизнь была проще и лучше. Еще полвека назад мы наслаждались сладкой натуральной клубникой у бабушки на даче, взахлеб читали бумажные книги и запускали первые ракеты в космос, а сегодня сидим в четырех стенах, погруженные в планшеты, и заказываем «пластиковую» еду. Или все немного иначе, если приглядеться к фактам и вспомнить историю?

Мы в AdMe.ru ознакомились с исследованиями экономиста из Оксфордского университета Макса Роузера (Max Roser), который исследовал жизнь нашего мира за последние 200 лет и знает, почему выражение «Раньше мы жили лучше» является скорее ложью и за что стоит ценить каждый новый день.

8. Наука и технологии развиваются быстрее, когда люди меньше воюют

В начале войны часто происходит скачок в научно-техническом развитии, когда страна аккумулирует собственные ресурсы для военной индустрии. Но война в целом не двигатель прогресса, она порождает только нищету, голод и повышает смертность. В условиях такого серьезного кризиса развитие науки немыслимо — начинается ее стагнация и упадок. Наука стала развиваться быстрыми темпами после окончания Второй мировой войны, когда образование в школах и институтах стало доступнее, а капиталистическое общество создавало спрос на новые товары и технологии. Сегодня во многих странах уже не руководители стран, а простые люди становятся главным потребителем достижений прогресса. Например, мы покупаем новые телефоны, заставляя производителей соревноваться между собой и вкладывать деньги в разработку новых технологий для связи и общения.

7. Мы лучше питаемся и пьем чистую воду. Теперь наше тело, мозг и даже гены работают иначе

В начале XX века доступ к питьевой воде имел только каждый третий человек. Более половины человечества проживало в голоде, не получая даже трети необходимых веществ, витаминов и минералов. Мясо стоило дорого, овощи и фрукты были доступны лишь во время сезона. Рацион основывался на хлебе, крупах и молочных продуктах. Сегодня 91 % людей в мире ежедневно пьют чистую воду. Каждый может купить в ближайшем магазине овощи, фрукты, мясо, рыбу и специи в любое время года. Благодаря этому наш иммунитет окреп, мы стали выше, сильнее и умнее. Разнообразие пищи и правильное питание сделают наших детей и внуков здоровее и умнее нас.

6. Люди отказываются накапливать богатства, предпочитая делиться друг с другом

200 лет назад большинство людей жили за чертой бедности. Занятие сельским хозяйством требовало вложений, далеко не многие распоряжались собственной жизнью и судьбой. Уровень жизни, который для нашего поколения считается доступной нормой, еще 100 лет назад был невозможным даже для представителей элиты. Но индустриализация увеличила рост производительности труда, цены на продукты и товары начали падать, а уровень жизни — расти. С 1990 года ежедневно 130 тыс. человек покидают зону нищеты, и сегодня менее 10 % людей живут в условиях крайней бедности. Мы помогаем друг другу, делимся благами и поддерживаем в сложное время. Люди больше не стремятся владеть чем-то, предпочитая брать на время и пользоваться лишь при необходимости. Например, люди снимают чужое жилье во время путешествий по другим странам, вместо того чтобы покупать недвижимость для постоянного отдыха в конкретном месте.

5. Никто не в силах запретить вам учиться. И только вы сами решаете, кем быть

Доступное образование — это достижение XX века. В 1820 году каждый десятый подросток старше 15 лет умел читать и писать, в 1930 году уже каждый третий ребенок получал базовое образование, а сегодня 85 % людей имеют среднее образование, и это знания, которые 200 лет назад просто не существовали. Мир быстро меняется, и сегодня человек повышает квалификацию и получает образование на протяжении всей жизни. Развитие науки, общества и цивилизации невозможно без распространения знаний. Теперь мы сами выбираем, кем стать. Вне зависимости от пола и происхождения. И помогаем тем, чьи права на образование ограничивает государство или религия.

4. Жизнь стала безопаснее, качественнее и длиннее

В XIX веке большинство жителей Великобритании едва доживали до 30–40 лет. В странах Восточной Европы люди жили на пару лет меньше, в России часто умирали уже в 31 год, а в Корее и Индии не каждый отмечал 23-й день рождения. Сегодня продолжительность жизни человека, рожденного 20 лет назад, в среднем составляет 84 года. Это стало возможным благодаря питанию, медицине, иным условиям жизни и развитию социального общества, где люди востребованы после 70 лет и получают удовольствие от активной жизни, например занимаются любимым хобби или путешествуют.

3. Миллиарды людей в мире живы благодаря появлению вакцин, антибиотиков и соблюдению правил гигиены

В начале XIX века каждый третий ребенок умирал, не прожив и 5 лет. Побороть такой процент смертности удалось благодаря медицине, росту благосостояния, улучшению рациона питания и условий жизни. К примеру, смертность среди рожениц упала сразу на 79 %, когда акушеры и врачи начали мыть руки перед работой. Люди перестали умирать от простуды, гриппа, диареи или обезвоживания на фоне высокой температуры, а поход к зубному и наложение простого шва больше не повод составлять завещание. Качественная пища, чистая вода, теплый и чистый дом помогают нашему телу справляться с возбудителями болезней. Увеличение числа образованных людей привело к осознанию принципов общего блага: люди соблюдают правила гигиены, делают прививки и стараются регулярно проходить обследования у врачей, чтобы выявить серьезные заболевания и избавиться от них на ранних стадиях.

2. Меняется понимание брака, люди позже заводят детей. И это стало нормальным

В начале XIX века на планете насчитывалось чуть больше 1 млрд человек. 200 лет назад женщина рожала по 5–7 детей и часто умирала, не дожив до 30 лет. Сегодня смертность уменьшилась, люди стали жить дольше. Население Земли выросло в 7 раз за последние 100 лет. Современные родители, как правило, заводят 2 или 3 детей только после 30 лет. В этом нет ничего противоестественного: условия жизни стали лучше, и люди стремятся обеспечить детей финансовым благополучием, дать хорошее образование, чтобы в будущем каждый ребенок реализовал собственный потенциал.

1. У каждого есть возможность что-то изменить в мире. Впервые за 40 тыс. лет

Политические свободы и гражданские права лежат в основе развития цивилизации. Интернет изменил нашу жизнь, подарив каждому человеку шанс быть услышанным и открыв путь к знаниям, накопленным за десятки тысяч лет. Люди учатся, следят за жизнью в мире, голосуют, бунтуют, влюбляются и находят единомышленников из любых уголков мира благодаря интернету. Политические режимы, близкие к автократии или основанные на религиозной идеологии, уходят в прошлое. Еще 2 столетия назад у 99 % людей не было права голоса, многие находились в положении рабов, и статус, полученный при рождении, определял будущую жизнь. В современном обществе развитых стран люди самостоятельно принимают решения, определяющие их будущее. Впервые за все время существования человечества. И это только начало. Посмотрим, что произойдет еще через столетие!

А какое событие XXI века сильнее всего повлияло на вашу жизнь?