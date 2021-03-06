8 деталей из мировых шедевров литературы, которые мы дружно проглядели

Весь мир с упоением читает такие шедевры мировой литературы, как «Три мушкетера», «Алиса в Стране чудес» и «Анна Каренина». Однако многим современным читателям романы прошлых веков даются нелегко: поведение героев, их взгляды и поступки, да и сами события вызывают вопросы.

Мы в AdMe.ru в очередной раз пролистали классические произведения и постарались разъяснить спорные моменты.

Почему и Вронского, и Каренина зовут Алексей?

Не секрет, что во время написания романа «Анна Каренина» Толстой был недоволен первыми черновиками произведения. В первоначальном варианте главных героев звали иначе. Вронского автор назвал сначала Иваном Петровичем Балашевым, затем Удашевым и Гагиным. Каренина — Михаилом Михайловичем Ставровичем. Почему же в итоге Толстой наделил возлюбленных Анны одинаковыми именами, ведь на первый взгляд они такие разные? Только в том и дело, что лишь на первый. Оба не знали отца: Каренин рос сиротой, а Вронский «никогда не знал семейной жизни. Мать его была в молодости блестящая светская женщина, имевшая во время замужества, и в особенности после, много романов, известных всему свету. Отца своего он почти не помнил и был воспитан в Пажеском корпусе». У обоих нет близких друзей: Каренин «ни в гимназии, ни в университете, ни после на службе не завязал ни с кем дружеских отношений». Вронский, хотя и был очень общительным, близких друзей также не имел. Оба героя, несмотря на кажущуюся стабильность, имели проблемы «на работе». Каренин, хоть и был высокопоставленным чиновником, уперся в потолок и не вызывал былого уважения коллег. Как и Вронский, заработавший себе определенную репутацию, из-за которой «многие начинают думать, что он ничего бы и не мог, кроме того, как быть честным и добрым малым». Возможно, именно из-за их сходства писатель наделил их одинаковыми именами. Об этом также рассуждает сама Анна: «...Какая странная, ужасная судьба, что оба Алексея, не правда ли?»

Почему Чеширский Кот из «Алисы в Стране чудес» улыбается?

Льюис Кэрролл сочинял «Алису» для дочери вице-канцлера Оксфордского университета. Переводчики не раз отмечали, что замысловатые речевые обороты автора сложно переводить на другие языки: книга изобилует игрой слов. Например, Безумный Шляпник появился в истории благодаря английской поговорке: в этой стране о людях с возбужденной психикой говорят «безумен как шляпник». Дело в том, что раньше при обработке шляп использовалась ртуть и, надышавшись ее испарениями, мастера часто вели себя неадекватно. Такая же история случилась и с одним из самых любимых героев истории — Чеширским Котом. Алиса спрашивает герцогиню, почему ее кот так улыбается, а в ответ получает простую фразу: «Потому что это Чеширский Кот». По преданию, в графстве Чешир изготавливали много молока, поэтому коты там были довольны, сыты, а следовательно, улыбались.

В поведении главного героя книги «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» отчасти виновата викторианская мораль

Готическая повесть шотландского писателя Роберта Стивенсона многократно ставилась театрами по всему миру. В те времена новизну произведению придал легкий уклон в научную фантастику, а также то, что отчасти прототип главного героя взят из реальной жизни. Тем не менее читателей интересует вопрос: зачем доктор Джекил решился на опасный эксперимент и регулярно выпивал снадобье, превращаясь в Хайда? Отчасти в его поведении виновата викторианская мораль. События повести происходят в Британии XIX века. В те времена чувство собственного достоинства ценилось больше здоровья и настоящих чувств человека. Общество культивировало пристойность, в результате многим приходилось вести двойную жизнь. Постоянные запреты обнажили грехи и пороки доктора Джекила, чья сущность вырвалась наружу из-за лекарства.

Почему судьба шекспировского Макбета так отличается от реальности?

Главный герой шекспировской трагедии «Макбет» сильно отличается от исторической личности. В пьесе Макбет — убийца и предатель, узурпировавший престол. На самом деле Макбет — реальная историческая личность, хороший правитель и, более того, законный наследник шотландской короны. Создавая свою трагедию, английский драматург опирался на «Хроники Холиншеда», а также «Истории шотландцев» авторства Гектора Бойса. Бойс хотел очернить Макбета и усилить притязания дома Стюартов на шотландский трон. Таким образом, писатель поучаствовал в игре «испорченный телефон».

Почему Констанция в «Трех мушкетерах» была то блондинкой, то брюнеткой?

Возлюбленная главного героя Констанция сначала предстает перед читателями как «очаровательная женщина лет двадцати пяти или двадцати шести, темноволосая», однако в глазах миледи она становится героиней «с белокурыми волосами и нежным цветом лица». Остросюжетные романы Дюма изобилуют событиями — с первых страниц герои то участвуют в дуэлях, то пускаются в путешествия. Иногда, увлекаясь описанием опасных приключений, автор забывал о таких мелочах, как внешний вид героя. Так что изменение цвета волос возлюбленной мушкетера всего лишь следствие забывчивости автора.

Дождь в романе «Преступление и наказание» идет не просто так

Достоевский в своем романе не заостряет внимания на датах. Читатель знает, что события начинаются в июле. А в конце месяца, 20-го числа, Раскольников уже стоит возле дома сестры и матери, чтобы попрощаться. Автор описывает читателям проливной дождь, который, к слову, идет не просто так. Дело в том, что по календарю того времени 20 июля в стране праздновали день пророка Илии. По преданию, именно в этот день святой проезжает на своей колеснице и «метает молнии» в людей, нарушивших закон Божий. Так и главный герой собирается расплачиваться за свое преступление.

Что значит фраза «забросила свой чепец через мельницу» в «Анне Карениной»?

Еще один вопрос, который может возникнуть у читателей романа Толстого, — что значит фраза, которую княгиня Бэтси Тверская обронила в разговоре о грядущем разводе Анны: «Вы мне не сказали, когда развод. Положим, я забросила свой чепец через мельницу, но другие поднятые воротники будут бить вас холодом, пока вы не женитесь». Фраза берет корни из французского языка и переводится как «пуститься во все тяжкие». Княгиня дает Анне понять, что она не осуждает ее выбор, так как сама «забросила чепец через мельницу», однако окружающие могут быть не так снисходительны. Также Бэтси упоминает «поднятые воротники». Она имеет в виду высшее общество, члены которого в те времена переняли европейскую моду и носили высокие, поднятые воротники.

Почему роман «Унесенные ветром» называется именно так?

Знаменитый роман множество раз менял названия. Маргарет Митчелл собиралась назвать его то «Сигнальные рожки поют правду», то «Звезды против нас». А первым вариантом названия книги было ее последнее предложение: «Завтра уже будет другой день». Считается, что нынешнее название «Унесенные ветром» писательница взяла из 3-й строфы стихотворения Эрнеста Доусона: Я многое забыл, Кинара! буйных роз

Развеян ветром танец и погашен пыл,

Он лилии твои из памяти унес;

Но одинок я был, измучен страстью старой,

Да, оттого, что танец долог был;

Я верен на свой лад тебе одной, Кинара! Скарлетт О’Хара использует эту фразу, когда задается вопросом, уцелела ли Тара или ее «унесло ветром, который пронесся по Джорджии». В общем смысле фраза «унесенные ветром» олицетворяет упадок Юга.