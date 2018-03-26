7 продуктов, которые позаботятся о женском здоровье получше нашумевших суперфудов

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Считается, что некоторые продукты полезнее остальных: в них больше витаминов, минералов и антиоксидантов. Такие продукты называют суперфудами. Например, это черника, авокадо, семена чиа, лосось, спирулина и т. д. Мы решили разобраться, насколько полезны для женщин обычные недорогие продукты, такие как кефир, чеснок или помидоры, и собрали научные исследования на этот счет.

AdMe.ru собрал 7 продуктов для женского здоровья, которые могут потеснить популярные суперфуды.

1. Чеснок полезен для сердца и костей

В шести зубчиках чеснока содержится 17 % дневной нормы витамина В6, марганца — 23 %. Для эффективных тренировок. Чеснок снижает нагрузки на сердце и помогает лучше переносить интенсивные тренировки. Для здоровых костей. После менопаузы падает уровень эстрогена, из-за чего начинают разрушаться кости. Половинка зубчика сырого чеснока в день (2 г) защитит вас от остеопороза.

2. Говядина облегчает симптомы ПМС и защищает от анемии

В 100 граммах говядины содержится 53 % дневной нормы цинка, витамина В12 — 40 %, железа — 16 %, витамина В2 — 12 %. Для снятия симптомов ПМС и восполнения нехватки железа. Витамины В12 и В2 облегчают симптомы ПМС. Если в организме дефицит железа, возникают усталость и головокружение, кожа становится бледной. Железо из мяса восполняет потери минерала во время менструаций. А цинк нужен для здоровья волос и ногтей.

3. Брюссельская капуста защищает от катаракты и морщин

В половине чашки брюссельской капусты содержится 81 % дневной нормы витамина С, витамина К — 137 %. Для здоровых глаз. Катаракта и глаукома встречаются у женщин чаще, чем у мужчин. Брюссельская капуста помогает глазам оставаться здоровыми. Для здоровой кожи. Витамин С помогает вырабатывать коллаген, ускоряет заживление ранок, сводит к минимуму появление морщин.

4. Помидоры защищают от ожогов, депрессии и рака груди

В чашке помидоров содержится 47 % дневной нормы витамина А, витамина С — 42 %, витамина В9 — 11 %. Для кожи и волос. Витамин А критически важен для кожи и волос, а ликопин в томатах помогает не обгореть на солнце. Для роста клеток. Витамин В9 помогает клеткам расти и развиваться и просто необходим беременным. Кроме того, витамин В9 защищает от депрессии и рака груди.

5. Картофель защищает от свободных радикалов, снижает аппетит

В 300 граммах запеченной в кожуре картошки содержится 48 % дневной нормы витамина С и по 46 % — витамина В6 и калия. Защищает от свободных радикалов. Избыток свободных радикалов может привести к бесплодию. В картофеле много антиоксидантов, которые защищают организм от их накопления. Снижает аппетит. Картофель помогает снизить аппетит, а витамин В6 в его составе положительно влияет на метаболизм.

6. Вишня снимает мышечную боль, помогает от бессонницы

В чашке вишни содержится 40 % дневной нормы витамина А, витамина С — 20 %. Для мышц. Вишневый сок снимает боль после интенсивных занятий и помогает быстрее восстановиться. Для крепкого сна. У женщин бессонница бывает чаще, чем у мужчин. Вишневый сок помогает заснуть скорее, чем валериана или мелатонин в таблетках. Для здоровья мозга. Снижение уровня эстрогена при менопаузе делает женщин уязвимыми к болезни Альцгеймера. Вишневый сок защищает клетки мозга.

7. Кефир защищает от рака груди, стресса и проблем с весом

В чашке кефира содержится 21 % дневной нормы кальция, фосфора — 20 %, витамина В12 — 14 %. Для контроля веса. В кефире больше пробиотиков, чем в йогурте. Они помогают желудку быть здоровым, а телу — поддерживать вес. Для внутреннего баланса. Кефир снижает тревогу, стресс и противостоит депрессии. Для здоровой груди. Канадские ученые установили, что экстракт кефира борется с раком груди.