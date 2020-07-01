7 правил британской королевской семьи, которые первой нарушила принцесса Диана (А вовсе не Меган или Кейт)

С появлением Меган Маркл в британской королевской семье мировая пресса пестрит статьями на тему того, как, когда и при каких обстоятельствах герцогиня Сассекская нарушила протокол или вековые традиции. От ревностных блюстителей королевских традиций порой достается и Кейт Миддлтон. Однако если копнуть глубже, то выясняется, что многие устои впервые нарушила вовсе не герцогиня Сассекская или герцогиня Кембриджская, а их знаменитая свекровь — принцесса Диана.

AdMe.ru вспоминает, какие традиции королевской семьи первой нарушила принцесса Диана, а Кэтрин и Меган подхватили эту эстафетную палочку. В конце статьи вас ждет бонус: вы увидите наряд, в котором леди Ди появилась на балу в 1986 году и который можно назвать настоящим модным бунтом.

7. Текст свадебной клятвы

В 1981 году Диана решила отказаться от многовековых королевских традиций и исключила из свадебной клятвы обещание повиноваться мужу. Спустя 30 лет, в 2011 году, Кейт Миддлтон, выходя замуж за принца Уильяма, последовала ее примеру и отказалась от слов о повиновении мужу в свадебной клятве. Так же поступила в день своей свадьбы и Меган Маркл.

6. Цветной лак для ногтей

Сама Елизавета II носит один и тот же цвет лака (бледно-розовый) десятилетиями — с 1981 года. А именно оттенок Ballet Slippers бренда Essie. И, в соответствии с предпочтениями королевы, женщины британской королевской семьи, как правило, тоже используют нейтральный лак или вообще не покрывают ногти лаком. Появление Меган Маркл на модной премии British Fashion Awards с темным лаком на ногтях было воспринято как модный бунт герцогини. Однако принцесса Диана тоже выходила в свет не только с нюдовым лаком на ногтях, но и с алым покрытием.

5. Цветные колготки или их отсутствие

Представительницы британской королевской семьи должны надевать колготки на все официальные мероприятия. По словам королевского эксперта Виктории Арбитер, правило, касающееся этого предмета гардероба, «единственное жесткое с точки зрения требований королевы». При этом они должны быть телесного цвета. Принцесса Диана довела это требование до абсурда и нередко выходила в свет в колготках ярких цветов. Меган Маркл, будучи официальным представителем королевской семьи, появлялась на официальных мероприятиях вообще без этого предмета гардероба. А Кейт Миддлтон порой выбирает колготы черного цвета, что тоже является отходом от традиций, но не таким дерзким, как полное отсутствие этого элемента гардероба.

4. Брючные костюмы на официальные мероприятия

Строгого правила, запрещающего женщинам британской королевской семьи носить брюки, не существует. Однако мы никогда не увидим королеву Елизавету II на официальном мероприятии в штанах, и это стало негласным каноном для других дам. Тем не менее Диана позволяла себе надевать брючные костюмы. Так, в 1988 году принцесса появилась в смокинге на стадионе «Уэмбли», где проходили гонки на собачьих упряжках. Герцогиня Сассекская последовала примеру своей знаменитой свекрови и носила брюки и брючные костюмы, появляясь на публике. С недавних пор штаны включила в свой деловой гардероб и герцогиня Кембриджская.

3. Черная одежда в дневное время

Члены королевской семьи носят на публике одежду черного цвета, если они в трауре или присутствуют на похоронах. И крайне редко можно встретить королевскую особу в черном на дневном мероприятии. Однако принцесса Диана иногда носила этот цвет и на вечерних мероприятиях (как это порой делает и герцогиня Кембриджская), и днем. Меган Маркл также не избегает черного цвета в своем гардеробе.

2. Откровенность с прессой

В 1995 году Диана дала откровенное интервью телеканалу BBC. Она рассказала ведущему о своем несчастливом браке, попытках суицида, борьбе с булимией. Некоторые фразы из этого интервью стали знаменитыми: «Нас было трое в этом браке, поэтому было тесновато», «Я хотела бы стать королевой людских сердец». Передача вызвала эффект разорвавшейся бомбы и в конечном итоге привела к разводу Дианы и принца Чарльза. Откровенное интервью Меган Маркл для документального фильма Harry & Meghan: An African Journey о поездке герцога и герцогини Сассекских в страны ЮАР, в котором она со слезами на глазах рассказывала о том, что «мало кто спрашивал, все ли у нее в порядке», тоже вызвало большой общественный резонанс. Ведь девушка нарушила негласный девиз британской королевской семьи и Елизаветы II: Never complain, never explain («Никогда не жалуйся, никогда не объясняй»).

1. Объятия и контакт на уровне глаз с детьми

Когда Диана говорила с детьми, она непременно приседала, чтобы находиться на уровне их глаз. До нее такое поведение не было свойственно королевским особам. Леди Ди считала, что, когда разговариваешь с маленьким ребенком или больным человеком, нужно быть на одном уровне с ним. Также принцесса говорила: «Объятия могут сделать много хорошего, особенно для детей». И ее невестки идут по стопам королевы сердец, приседая к маленьким поклонникам и обнимая их.

Бонус: появление принцессы Дианы на балу America’s Cup Ball в Лондоне в 1986 году стало настоящим модным бунтом — леди Ди пришла в платье в стиле фламенко с открытыми плечами и в перчатках разного цвета