7 правил британской королевской семьи, которые первой нарушила принцесса Диана (А вовсе не Меган или Кейт)

7. Текст свадебной клятвы

6. Цветной лак для ногтей

5. Цветные колготки или их отсутствие

4. Брючные костюмы на официальные мероприятия

3. Черная одежда в дневное время

2. Откровенность с прессой

В 1995 году Диана дала откровенное интервью телеканалу BBC. Она рассказала ведущему о своем несчастливом браке, попытках суицида, борьбе с булимией. Некоторые фразы из этого интервью стали знаменитыми: «Нас было трое в этом браке, поэтому было тесновато», «Я хотела бы стать королевой людских сердец». Передача вызвала эффект разорвавшейся бомбы и в конечном итоге привела к разводу Дианы и принца Чарльза.

Откровенное интервью Меган Маркл для документального фильма Harry & Meghan: An African Journey о поездке герцога и герцогини Сассекских в страны ЮАР, в котором она со слезами на глазах рассказывала о том, что «мало кто спрашивал, все ли у нее в порядке», тоже вызвало большой общественный резонанс. Ведь девушка нарушила негласный девиз британской королевской семьи и Елизаветы II: Never complain, never explain («Никогда не жалуйся, никогда не объясняй»).