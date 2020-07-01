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7 правил британской королевской семьи, которые первой нарушила принцесса Диана (А вовсе не Меган или Кейт)

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С появлением Меган Маркл в британской королевской семье мировая пресса пестрит статьями на тему того, как, когда и при каких обстоятельствах герцогиня Сассекская нарушила протокол или вековые традиции. От ревностных блюстителей королевских традиций порой достается и Кейт Миддлтон. Однако если копнуть глубже, то выясняется, что многие устои впервые нарушила вовсе не герцогиня Сассекская или герцогиня Кембриджская, а их знаменитая свекровь — принцесса Диана.

AdMe.ru вспоминает, какие традиции королевской семьи первой нарушила принцесса Диана, а Кэтрин и Меган подхватили эту эстафетную палочку. В конце статьи вас ждет бонус: вы увидите наряд, в котором леди Ди появилась на балу в 1986 году и который можно назвать настоящим модным бунтом.

7. Текст свадебной клятвы

7 правил британской королевской семьи, которые первой нарушила принцесса Диана (А вовсе не Меган или Кейт)
© UPPA / Photoshot / REPORTER / East News, © MCPIX / NEWS PICTURES / East News, © Pool / ABACA / East News

В 1981 году Диана решила отказаться от многовековых королевских традиций и исключила из свадебной клятвы обещание повиноваться мужу. Спустя 30 лет, в 2011 году, Кейт Миддлтон, выходя замуж за принца Уильяма, последовала ее примеру и отказалась от слов о повиновении мужу в свадебной клятве. Так же поступила в день своей свадьбы и Меган Маркл.

6. Цветной лак для ногтей

7 правил британской королевской семьи, которые первой нарушила принцесса Диана (А вовсе не Меган или Кейт)
© Tim Graham / Tim Graham Photo Library / Contributor / Getty Images, © Jeff Spicer / Getty Images Entertainment / BFC / Contributor / Getty Images

Сама Елизавета II носит один и тот же цвет лака (бледно-розовый) десятилетиями — с 1981 года. А именно оттенок Ballet Slippers бренда Essie. И, в соответствии с предпочтениями королевы, женщины британской королевской семьи, как правило, тоже используют нейтральный лак или вообще не покрывают ногти лаком.

Появление Меган Маркл на модной премии British Fashion Awards с темным лаком на ногтях было воспринято как модный бунт герцогини. Однако принцесса Диана тоже выходила в свет не только с нюдовым лаком на ногтях, но и с алым покрытием.

5. Цветные колготки или их отсутствие

7 правил британской королевской семьи, которые первой нарушила принцесса Диана (А вовсе не Меган или Кейт)
© MEGA / Mega Agency / East News, © James Whatling / MEGA / Mega Agency / East News

Представительницы британской королевской семьи должны надевать колготки на все официальные мероприятия. По словам королевского эксперта Виктории Арбитер, правило, касающееся этого предмета гардероба, «единственное жесткое с точки зрения требований королевы». При этом они должны быть телесного цвета.

Принцесса Диана довела это требование до абсурда и нередко выходила в свет в колготках ярких цветов. Меган Маркл, будучи официальным представителем королевской семьи, появлялась на официальных мероприятиях вообще без этого предмета гардероба. А Кейт Миддлтон порой выбирает колготы черного цвета, что тоже является отходом от традиций, но не таким дерзким, как полное отсутствие этого элемента гардероба.

4. Брючные костюмы на официальные мероприятия

7 правил британской королевской семьи, которые первой нарушила принцесса Диана (А вовсе не Меган или Кейт)
© UPPA-IPOL / Globe Photos / East News, © AP / Associated Press / East News, © GEORGE ROGERS / SIPA / SIPA / East News

Строгого правила, запрещающего женщинам британской королевской семьи носить брюки, не существует. Однако мы никогда не увидим королеву Елизавету II на официальном мероприятии в штанах, и это стало негласным каноном для других дам.

Тем не менее Диана позволяла себе надевать брючные костюмы. Так, в 1988 году принцесса появилась в смокинге на стадионе «Уэмбли», где проходили гонки на собачьих упряжках. Герцогиня Сассекская последовала примеру своей знаменитой свекрови и носила брюки и брючные костюмы, появляясь на публике. С недавних пор штаны включила в свой деловой гардероб и герцогиня Кембриджская.

3. Черная одежда в дневное время

7 правил британской королевской семьи, которые первой нарушила принцесса Диана (А вовсе не Меган или Кейт)
© James Whatling / MEGA / Mega Agency / East News

Члены королевской семьи носят на публике одежду черного цвета, если они в трауре или присутствуют на похоронах. И крайне редко можно встретить королевскую особу в черном на дневном мероприятии. Однако принцесса Диана иногда носила этот цвет и на вечерних мероприятиях (как это порой делает и герцогиня Кембриджская), и днем. Меган Маркл также не избегает черного цвета в своем гардеробе.

2. Откровенность с прессой

7 правил британской королевской семьи, которые первой нарушила принцесса Диана (А вовсе не Меган или Кейт)
© B.B.C./ SIPA / East News, © ITV / YouTube

В 1995 году Диана дала откровенное интервью телеканалу BBC. Она рассказала ведущему о своем несчастливом браке, попытках суицида, борьбе с булимией. Некоторые фразы из этого интервью стали знаменитыми: «Нас было трое в этом браке, поэтому было тесновато», «Я хотела бы стать королевой людских сердец». Передача вызвала эффект разорвавшейся бомбы и в конечном итоге привела к разводу Дианы и принца Чарльза.

Откровенное интервью Меган Маркл для документального фильма Harry & Meghan: An African Journey о поездке герцога и герцогини Сассекских в страны ЮАР, в котором она со слезами на глазах рассказывала о том, что «мало кто спрашивал, все ли у нее в порядке», тоже вызвало большой общественный резонанс. Ведь девушка нарушила негласный девиз британской королевской семьи и Елизаветы II: Never complain, never explain («Никогда не жалуйся, никогда не объясняй»).

1. Объятия и контакт на уровне глаз с детьми

7 правил британской королевской семьи, которые первой нарушила принцесса Диана (А вовсе не Меган или Кейт)
© GF / bauergriffinonline.com / East News, © COURTNEY AFRICA / AFP / East News

Когда Диана говорила с детьми, она непременно приседала, чтобы находиться на уровне их глаз. До нее такое поведение не было свойственно королевским особам. Леди Ди считала, что, когда разговариваешь с маленьким ребенком или больным человеком, нужно быть на одном уровне с ним.

Также принцесса говорила: «Объятия могут сделать много хорошего, особенно для детей». И ее невестки идут по стопам королевы сердец, приседая к маленьким поклонникам и обнимая их.

Бонус: появление принцессы Дианы на балу America’s Cup Ball в Лондоне в 1986 году стало настоящим модным бунтом — леди Ди пришла в платье в стиле фламенко с открытыми плечами и в перчатках разного цвета

7 правил британской королевской семьи, которые первой нарушила принцесса Диана (А вовсе не Меган или Кейт)
© Anwar Hussein / Getty Images News / Contributor / Getty Images

А вам когда-нибудь приходилось нарушать семейные традиции или дресс-код, свойственный вашей профессиональной среде? Поделитесь с нами этими историями.

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