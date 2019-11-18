7 популярных достопримечательностей, которые мы потеряли за последние 5 лет

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Всего лишь несколько месяцев назад сильный пожар охватил жемчужину готической архитектуры — собор Парижской Богоматери. Снимки собора в огне разлетелись по интернету за несколько минут, лишив весь мир дара речи. Нотр-Дам выстоял во время войн и революций, но мы не смогли уберечь его в XXI веке. Печально, но мы продолжаем терять прекрасные и любимые многими места, хотя, казалось бы, делаем все, чтобы защитить их.

AdMe.ru хочет вспомнить красивейшие архитектурные и природные достопримечательности, которых мы лишились за последние 5 лет, с надеждой, что все вместе мы сможем что-то предпринять, чтобы остановить это.

1. Собор Парижской Богоматери, Париж, Франция

Пожар в соборе Парижской Богоматери шокировал весь мир и стал личной трагедией для каждого француза. Шедевр готической архитектуры пострадал от сильного пожара 15 апреля 2019 года. Согласно расследованию полиции, возгорание началось в центре крыши собора. Причины трагедии до сих пор выясняются. По одной из версий, пожар может быть связан с работами по реставрации, которые проводились в соборе. За свою 8-вековую историю Нотр-Дам был религиозным, культурным и образовательным центром не только для Франции, но и для всего мира. Он вдохновлял многих выдающихся художников, пережил несколько войн, политических и религиозных конфликтов. Невообразимо грустно становится от того, что мы не смогли уберечь его в XXI веке.

2. Пляж Легзира, Ифни, Марокко

Две красивые арки на пляже Легзира были символом Марокко, пока одна из них не обрушилась в сентябре 2016 года. Куча булыжников на побережье — это все, что осталось от природного чуда, которое привлекало на пляж тысячи туристов. Некоторые граждане считали, что в обрушении арки виноваты местные власти. За несколько месяцев до трагедии люди стали замечать трещины, а также небольшие камни, выпадающие из арки. Было ясно, что рано или поздно она обвалится. Местные жители считают, что власти могли укрепить арку, но не сделали этого.

3. Храм Баала, Пальмира, Сирия

Главный храм Пальмиры был разрушен в 2015 году в ходе военных действий в Сирии. Храм Баала был одним из основных религиозных сооружений, которые дошли до нас с I в. н. э. и античных времен в целом. Все, что осталось от него сейчас, — это пара колонн, которые стоят посреди руин. Многие объекты в Пальмире признаны ЮНЕСКО памятниками Всемирного наследия, в том числе монументальные руины древнего города, а также искусство и архитектура, датируемые I и II веками. Здесь было более 1 000 колонн, римский акведук и некрополь на 500 с лишним гробниц. К сожалению, многие сокровища этого древнего города пострадали во время конфликта в Сирии.

4. Национальный парк Джошуа-Три, Калифорния, США

Национальный парк Джошуа-Три — чудесное место, которое может похвастаться уникальной экосистемой с сюрреалистичным ландшафтом и многообразием необыкновенных растений. В январе 2019 года, во время 35-дневной приостановки работы правительства, парк оставался открытым для посещения. Контроль рейнджеров в эти дни был существенно ослаблен, и парк пострадал от кошмарных актов вандализма. Люди вырубали молодые побеги деревьев, разводили костры, испортили проложенные маршруты, оставили граффити. Один из бывших управляющих парка заявил, что может понадобиться 200–300 лет, чтобы парк оправился от того вреда, который был нанесен людьми всего за пару недель.

5. Русалочка, Копенгаген, Дания

Скульптуру изваял Эдвард Эриксен в 1909 году, но мы уже несколько раз успели потерять памятник за его сравнительно недолгую историю. Дважды прекрасную Русалочку лишали головы, один раз — руки. Бесчисленное количество раз ее покрывали краской и граффити. Люди совершали эти отвратительные акты вандализма, потому что им было скучно, они были пьяны, психически нездоровы или хотели эффектно заявить о своем политическом протесте. К сожалению, поверить в то, что когда-нибудь вандалы оставят памятник в покое, сложно, но мы надеемся, что найдется способ защитить его от жестокости людей.

6. Озеро Маккензи, Тасмания, Австралия

В январе и феврале 2016 года Тасмания сильно пострадала от лесных пожаров, которые также повлияли на самое живописное в этом регионе озеро — Маккензи. Лесные пожары уничтожили растения, некоторые из них, например карандашные сосны, не имеют шансов на восстановление. Огонь нанес урон 20 000 га дикой природы Тасмании. Даже сейчас, когда прошло уже несколько лет после этого бедствия и растения стали понемногу возрождаться, сложно сказать, когда мы увидим это место снова живым и зеленым.

7. Скалы Бримэм, Северный Йоркшир, Англия

Не секрет, что туризм наносит вред достопримечательностям, но все же факт о том, что люди всего за несколько секунд разрушили 320 млн лет истории, звучит невероятно. В июне 2018 года подростки опрокинули один из балансирующих камней Бримэма, и он раскололся на мелкие кусочки. Причудливые балансирующие камни в Бримэме были сформированы ветром и льдом много миллионов лет назад, но люди почему-то решили, что могут разрушить эту красоту. Помимо того что они физически уничтожили природное сокровище, они решили нацарапать свои имена на камнях, которые появились на Земле еще до того, как по ней прошли первые динозавры.