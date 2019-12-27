7 ответов на вопросы об уходе за зубами, которые нужно знать, чтобы реже бывать у стоматолога

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Мы прыгаем с парашютами, ныряем с аквалангами и смеемся над фильмами ужасов, но все так же, как в детстве, продолжаем жутко бояться стоматологов. От одной лишь мысли о жужжащей бормашине подкашиваются ноги, а зуб, кажется, начинает болеть еще сильнее.

AdMe.ru решил узнать ответы на самые распространенные стоматологические вопросы и помочь вам лучше разбираться в своем здоровье и реже посещать кабинет Сами-Знаете-Кого.

1. Можно ли лечить зубы во время беременности?

Можно и нужно. Если будущая мама терпит зубную боль, то это вредит здоровью и ее, и малыша. Поэтому не стоит откладывать поход к стоматологу. Во время беременности разрешено лечить кариес, пульпит и заболевания десен. Запрещено делать общий наркоз, рентгеновские снимки и принимать антибиотики. Наиболее приемлемым периодом для лечения зубов считаются 2-й, 4-й, 5-й и 6-й месяцы беременности. Если же ситуация некритична и не приносит неудобств женщине, то стоматологическое вмешательство лучше отложить.

2. Нужно ли менять зубную пасту?

Человеческий организм устроен так, что адаптируется абсолютно ко всему. Именно поэтому, например, таблетки, которые вы пьете постоянно, со временем вызывают привыкание и теряют свои медицинские свойства. Зубная паста не является исключением. Лучше всего иметь дома сразу несколько видов зубной пасты (для утренней и вечерней чистки либо для чередования по дням недели) с разным лечебным действием. Таким образом вы обеспечите заботу своим зубам по всем фронтам. Конечно же, консультация стоматолога поможет определить типы пасты, необходимые именно вашему организму.

3. Зачем стоматолог спрашивает, на что реагирует мой зуб?

Реакция ваших зубов о многом может рассказать лечащему врачу. Например, болезненные ощущения, возникающие при приеме горячей пищи, говорят об излишней чувствительности зубов. Стоматолог может прописать специальную пасту или витамины для решения этой проблемы. Если ваш зуб реагирует на сладкое, то это вовсе не значит, что у вас кариес. Причины могут быть разными, например повышенная пористость эмали или же оголение зуба в результате опускания десны. Характер боли дает дополнительные сведения для качественного лечения, но, конечно же, не исключает личного осмотра врачом.

4. Из-за чего образуются камни на зубах?

Формирование зубных отложений зависит от многих факторов, например: некачественная зубная паста;

несоблюдение гигиены полости рта;

нехватка в рационе твердых продуктов, которые помогают очистить зубы от скопления пищи;

изменение состава слюны в связи с проблемами пищеварения или нарушением обмена веществ;

неправильный прикус или нарушение равномерного жевательного процесса. Рекомендовано снимать зубные камни раз в 4–6 месяцев: за такой период отложения вряд ли смогут причинить вред вашему здоровью. Для профилактики стоит есть твердые кислые яблоки, а также использовать зубную пасту, в состав которой входит пирофосфат: это вещество оседает на поверхности зубов и подавляет образование и рост кристаллов зубного камня. Также помните, что после профессиональной чистки зубов рекомендуется обновить зубную щетку вне зависимости от того, как давно вы сменили предыдущую.

5. Когда все-таки лучше чистить зубы: до или после завтрака?

Если вы почистили зубы и после этого крепко спали, а не совершали ночные набеги на холодильник, то утром мягких отложений на ваших зубах не будет. Неприятные запах и привкус во рту после сна возникают из-за спущенного с внутренней поверхности губ, щек и языка шара эпителия. Поэтому лучше сначала прополощите рот обычной водой или специальной антибактериальной жидкостью для полости рта, а уже после завтрака, выждав 20–30 минут, основательно почистите зубы пастой и щеткой.

6. Почему после удаления нерва зуб меняет цвет?

Изменение цвета зуба свидетельствует о том, что нерв в зубе уже отмирает или пациенту предоставляют неправильное лечение. Это значит, что врач допустил ошибку при зачистке и пломбировании корневых каналов или использовал некачественные материалы. На практике современная стоматология позволяет сохранить цвет зуба даже при отсутствии в нем нерва.

7. Зубная паста с отбеливающим эффектом работает?

Отбеливающая паста способна немного осветлить эмаль зубов, но для этого вначале необходимо сделать профессиональное отбеливание, а затем уже можно использовать пасту для поддержания эффекта. В ее состав входят особые вещества, которые растворяют темный зубной налет. Однако важно учитывать, что отбеливающие компоненты в самой пасте бывают разных размеров. Мелкие частицы мягко очищают зубы и не вредят эмали, а более крупные ее царапают и тем самым разрушают. Именно поэтому стоматологи не рекомендуют использовать пасту с отбеливающим эффектом постоянно. Также важно учитывать, что людям, которые носят брекеты и коронки, не стоит чистить зубы подобной пастой, так как она сделает цвет эмали неравномерным.

Признавайтесь, боитесь стоматологов? Часто проверяете здоровье своих зубов или откладываете посещение врача до последнего?