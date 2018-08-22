7 ошибок, из-за которых ваш макияж может выглядеть дешево (Разбираем на примере звезд)

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Макияж — неотъемлемая часть жизни большинства женщин, наша броня и оружие. Согласно некоторым исследованиям, женщина тратит около 335 часов в год на свою внешность. И как же обидно, когда все потраченные усилия перечеркиваются одной-единственной ошибкой, которая портит весь образ, заставляя его обладательницу выглядеть неухоженной! Но довольно сожалений: ошибки для того и нужны, чтобы проанализировать их и сделать выводы.

Женская половина редакции AdMe.ru перебрала несколько сотен фотографий известных красоток, выявила ошибки в макияже, которые те когда-либо допускали, и принесла торжественную клятву никогда так не делать. Делимся с вами своими находками.

Тональное средство

Эмбер Херд на левом фото всего 32 года, но густо наложенный тон подчеркнул каждую, даже самую мелкую морщинку на ее лице, добавив ей еще лет 10. На правом фото Эмбер, сделавшая выбор в пользу естественного макияжа, выглядит гораздо более юной.

Резюме: Чувство меры поможет не совершать подобных ошибок: тональное средство должно лишь выравнивать ваш природный цвет кожи, а не перекрывать его.

Прежде чем наносить тон, подготовьте кожу: она должна быть хорошо очищена и увлажнена.

Используйте после нанесения тона фиксирующий спрей или термальную воду. Это позволит скрепить все слои тона, если вы задействовали сразу несколько средств.

В возрастном макияже избегайте плотного тона. Обычно он оказывает медвежью услугу, подчеркивая все недостатки кожи.

Цветокоррекция

Какого эффекта хотела добиться Сиенна Миллер, нанося эти оранжевые пятна бронзера на кожу фарфорового оттенка, неизвестно, ведь у нее хорошо очерченное лицо, не нуждающееся в контуринге. Зато известно, чего она добилась: вот уже 13 лет это неудачное фото показывают начинающим визажистам, рассказывая, как не надо делать.

«Шика, блеска дам!» — сказал визажист Лии Мишель и дал. Да так, что 30-летняя актриса стала выглядеть как престарелая жертва солярия. Сравните сами, насколько свежее и моложе выглядит Лиа без жесткого контуринга и строббинга (фото одного года).

А вот Ева Лонгория, напротив, решила отойти от привычного знойного образа и придать себе аристократической бледности. Но выбрав для этих целей холодные оттенки и дополнив мейк драматичным смоки айс, получила нездоровый вид. Сравните: на втором фото теплые цвета и отсутствие резких пятен отлично работают на Еву.

Резюме: Контуринг уже не в тренде, но если вы не хотите отказываться от цветокоррекции, правильно подбирайте цвет: на тон темнее основного и не конфликтующий с ним по температуре.

Строббинг тоже сдал позиции, но при желании можно добавить коже легкого сияния, используя либо жидкий хайлайтер, либо очень тонкого помола.

И снова напомним о чувстве меры: бронзеры и консилеры открывают широкое поле для экспериментов, но иногда (и даже зачастую) лучше не отходить далеко от исходных природных данных.

Перламутр

Перламутр заслуживает отдельной главы. Просто взгляните, как его неуместное сияние состарило Кэтрин Зету-Джонс. Тут, конечно, есть вопросы к тону лица и цвету помады, но просто представьте, что глаза и губы не сияют, и сразу становится гораздо лучше. А если не отступать от своего цветотипа, то и вовсе замечательно.

Кроме того, что перламутр старит, он еще и портит фотографии, бликуя под вспышками и визуально «съедая» часть лица. Это нам продемонстрировала Роуз Макгоуэн в своем «фольгированном» образе. Надеемся, что она сделала это нарочно, ведь Роуз выглядит гораздо лучше, когда не отвлекает нас от своей красоты вспышками перламутровой косметики.

Резюме: Просто забудьте о перламутре: если вам больше 25 лет, он неуместен. А в возрастном макияже еще и преступно опасен.

Как вариант... Хотя нет, никаких вариантов — забудьте.

Брови

Что случилось с бровями Рашиды Джонс и почему они настолько разные, мы уже не узнаем, но то, что весь макияж из-за этой досадной асимметрии выглядит плохо, очевидно. А ведь годом ранее актриса демонстрировала вполне неплохие бровки. Кстати, обратите внимание, как влияет на лицо цвет помады: неподходящий тон очень удешевляет образ.

Самая чернобровая экранная блондинка Эмили Кларк ходит буквально по краю, но обычно удержаться от падения ей помогают темные корни волос. Не в этот раз... В случае с Эмили спишем все на театральность образа (там одни румяна чего стоят!), но в повседневной жизни, если вы не летаете на драконах, лучше соблюдать баланс между цветом бровей и волос.

А вот Клэр Дэйнс вовсе пренебрегла макияжем бровей, и в результате они пропали с лица. Конечно, блондинкам нужно быть очень аккуратными с прорисовкой бровей, Клэр, возможно, опасалась переборщить... Но в таком случае не стоило так усердствовать с макияжем глаз. К счастью, актриса нечасто допускает ошибки в образе.

Резюме: Сегодняшняя мода очень благосклонна к нашим естественным бровям: их уже не нужно беспощадно выщипывать, достаточно слегка подравнивать форму и укладывать.

Не стригите брови: это всегда заметно, так как выглядит неестественно. Гель для укладки бровей поможет волоскам лежать так, как вы захотите.

Брови создают настроение вашего лица, поэтому постарайтесь избегать кардинального изменения формы.

Цвет бровей должен гармонировать с цветом волос и общим тоном макияжа, не выбиваясь из него, но и не пропадая на фоне более ярких пятен.

Бровям тоже нужен уход: масла, маски, увлажнение. Сухая шелушащаяся кожа может испортить вид даже идеально оформленных бровей.

Если ваши брови вас не радуют, не пожалейте времени и денег на коррекцию и консультацию у грамотного мастера, который расскажет вам про архитектуру конкретно ваших бровей и научит поддерживать их форму.

Тушь и подводка

Думаете, Бритни Спирс на фото слева — после долгой шумной вечеринки в жарком помещении? Или это тяжелый период в ее жизни, связанный с разводом и алкоголем? Вовсе нет, это дневной баскетбольный матч, который певица посетила вместе с красавцем-бойфрендом. Но из-за неаккуратной расплывшейся подводки Бритни выглядит неухоженной. На втором фото все гораздо лучше.

А вот Андреа Райзборо решила обойтись вовсе без подводки. Но зато не пожалела туши для ресниц. В результате — явный дисбаланс в макияже и вышедшие на передний план покрасневшие белки глаз. Сравните со вторым фото, где нет подобных промахов.

Резюме: Используйте базу для век. Или хотя бы нанесите тонкий слой пудры под лайнер или карандаш.

Если архитектурная четкость линий не является вашей целью, можно пройтись поверх подводки тенями того же цвета. Только тени должны быть хорошо пигментированными, кисть — плоской, а движения — не втирающими, а прикладывающими.

Держите при себе упаковку ватных палочек для поправления макияжа. Причем делать это лучше сухой палочкой.

Старайтесь соблюдать гармонию между тушью, подводкой и тенями: когда что-то одно визуально перекрывает все остальное, результат редко можно назвать хорошим.

Приобретайте только качественную косметику.

Контур губ

Палома Фейт — дама довольно эпатажная, но размазанная губная помада — это не часть образа, ведь обычно макияж у певицы довольно аккуратный. И экстравагантной шляпкой этот промах не прикрыть.

Резюме: Чтобы помада держалась в рамках дозволенного, эти рамки нужно очертить — карандашом для губ.

Хорошо себя зарекомендовали праймеры под помаду. Особенно пригодятся они красавицам чуть за 30, так как предотвращают растекание помады по мелким морщинкам.

Прекрасны помады с матовым или сатиновым финишем.

Меньше шансов растечься у помады, нанесенной тонким слоем. Промокните губы салфеткой после того, как накрасите, а лучше сразу красить их кистью, а не стиком.

Ультрамодные тренды

В этом сезоне в моде монотени и все оттенки бирюзы. Но сделать такой макияж и не перешагнуть грань смешного довольно сложно. Даже Саре Джессике Паркер это не вполне удалось. Однако фото слева — образ Сары Джессики для Met Gala 2018, а это почти театральное представление. В жизни же актриса четко разделяет то, что модно, и то, что ей идет.

Резюме: Модные дизайнеры в каждом сезоне выдают по десятку креативных идей: это их работа, чтобы было нескучно. Но не все находки с подиума подходят для обычной жизни.

Прежде чем отправляться в офис или на мероприятие с квадратными тенями, стрелками до висков или серебряной помадой на лице, попробуйте сделать такой макияж дома. Уверены, что это не too much?

Иногда такие неоднозначные тренды можно адаптировать к реальной жизни: оставить форму и цвет стрелок, но выполнить их в более адекватном размере, например. Пробуйте и ищите свой вариант.

От ошибок не застрахован никто. Они могут стать мощным стимулом к самосовершенствованию, если не рефлексировать, а анализировать допущенные промахи и меняться в лучшую сторону. Быть может, благодаря нашей статье кто-то примет к сведению чужие ошибки и не допустит собственных. А что вы можете добавить к нашим наблюдениям? Какие еще промахи способны испортить образ? Делитесь своими историями в комментариях.