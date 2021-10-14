7 обескураживающих вещей, к которым нужно было готовиться нашим женщинам, если они хотели выйти замуж

Каждый хоть раз слышал о странных свадебных традициях различных народов. Но и в истории нашей страны таких традиций, оказывается, хоть отбавляй — надо просто приглядеться. Замужество являлось важным, если не сказать центральным событием в жизни женщины, и такое событие сопровождали многие условия.

Мы в AdMe.ru углубились в свадебную тематику и узнали, какие особенности были сопряжены с браком несколько веков назад. А в бонусе расскажем, куда мужья отправляли провинившихся жен и почему так получалось.

Выйти замуж и не остаться старой девой

Сейчас к браку мы относимся гораздо проще. В XVIII и начале XIX века все было по-другому. Брак был главным событием, практически началом другой жизни: новый дом, новые обязанности, даже новая одежда. При этом в выборе жениха девушки принимали пассивное участие, решение за них принимали в основном родители. Как мы знаем из классических романов, каждая девушка мечтала выйти замуж, да повыгоднее. Что случалось с теми, кому это не удавалось? Их ждала участь «старых дев». Вплоть до начала ХХ века в России так называли девушек, которые к примерно 22–23 годам оставались незамужними. Общество такое поведение не одобряло и относилось к девушкам презрительно, хотя они сами, как правило, ни в чем виноваты не были. Они практически не приходили на девичьи посиделки, носили скромную одежду, заплетали косу — всячески старались не привлекать к себе внимания. Такие девушки не участвовали в праздниках, так как должны были замаливать «грех безбрачия». Крестьяне боялись старых дев, так как при отсутствии мужа они якобы могли вступать в отношения с нечистой силой и превращаться в ведьм.

Удачно найти жениха

До правления Петра I жених и невеста впервые видели друг друга лишь за свадебным столом. Жених до этого момента знал только сумму приданого. Родители в прямом смысле распоряжались судьбами своих детей. Но в 1724 году вышел указ, который напрямую запрещал родителям женить детей без их согласия. В силу традиций, конечно же, девушки уступали уговорам родителей и все равно выходили замуж по расчету. В те же времена изменился и возраст, с которого можно было вступать в брак. В начале XIX века под венец могли идти девочки в возрасте 13 лет и мальчики в возрасте 15 лет. С середины века девушке позволялось выходить замуж с 16 лет, юноше — с 18. Также в брак не могли вступать люди старше 82 лет. Как же знакомились молодые (и не очень) люди? На балах, или так называемых ярмарках невест. Со всех концов страны в Москву или другие города съезжались потенциальные женихи и невесты. Мужчины и женщины знакомились на балах, общались. Согласно сборнику советов тех лет, главные условия для брака — «честность, взаимное влечение друг к другу и достаточная доза благоразумия».

Пройти через сватовство

Если потенциальный жених приглядывал девушку, начинался процесс сватовства. Картина Федотова «Сватовство майора» как раз изображает довольно устоявшуюся традицию, когда обеспеченный холостяк прибывает в гости к подходящей даме. Заручившись поддержкой родителей, жених спрашивал разрешения у отца девушки, и при положительном исходе спрашивали ее саму. Заранее объясняться с девушкой считалось нарушением этикета. Просто так мужчина в дом девушки на выданье приехать не мог. Такой поступок бросал на девушку тень и отпугивал других женихов. Поэтому и мужчинам, и женщинам приходилось быть очень осторожными, чтобы не запятнать репутацию и не дать повода о себе судачить. Если же девушка, к примеру, высказывала родителям явное несогласие с браком, те могли принять во внимание ее мнение и отказать жениху. Напрямую женихам не отказывали, но тактично давали понять, что к браку их избранница пока не готова.

Собрать приданое

Еще одна важная составляющая брака тех лет — приданое. Его начинали собирать практически с колыбели. Приданое дочерей российских императоров и родственных им высокопоставленных семей оплачивалось из государственного бюджета — там имелась соответствующая статья расходов. Приданое, как правило, включало предметы одежды и быта, постельное белье, вышитое невестой. Хранились вещи в большом сундуке вплоть до самой свадьбы. После венчания невеста вместе с приданым переезжала в новый дом, но и тогда муж распоряжаться этими вещами мог только с разрешения жены. В крестьянских семьях приданым могли быть домашняя утварь, скотина, шерстяные вещи — что угодно, что пригодилось бы в хозяйстве молодых. Обеспеченные родители прибавляли к этому списку земли, дома, драгоценности и счета в банках.

Терпеть мужа-старика

Если девушке в девках сидеть было не престижно, то мужчина мог жениться, хоть будучи стариком. Так частенько и случалось. Особенно такие браки были распространены у аристократов. Богатый дворянин учился, служил и только потом начинал задумываться о женитьбе. Военные должны были получить разрешение на женитьбу у командира, и такие разрешения выдавались, только если мужчина мог содержать свою жену. Для этого необходимо было дослужиться до определенного чина, поэтому многие военные женились уже в отставке. Семья девушки была рада выдать ее за богатого и знатного аристократа. Разница в возрасте около 20 лет считалась вполне нормальной, как было, к примеру, у Анны Карениной.

Терпеть сложности после развода

Но даже после замужества испытания женщины не заканчивались. С разводами в те времена было тяжко — это мы знаем на примере той же Анны Карениной. Расторжением брака в те времена занималась церковь. Оснований для развода было немного, в том числе неверность одного из супругов. Однако простого признания вины мужа или жены было недостаточно, факт прелюбодеяния должен был быть доказан. Причем доказательства требовались серьезные: показания не менее 2 очевидцев или «прижитие» детей вне законного супружества. В случае если измену совершили оба супруга, считалось, что они квиты, и брак оставался в силе. Иными словами, просто по желанию супругов браки не расторгались. После развода виновная сторона чаще всего не имела права вступать в новый брак.

Страдать, будучи вдовой

Одно дело, если вдова была богата и из хорошей семьи — у нее были все шансы на второй брак. Но и тут женщин ждали сложности. К примеру, Наталья Пушкина после смерти мужа Александра вышла замуж только через 7 лет. Когда Пушкина не стало, к Наталье приходили свататься толпы мужчин, но все они выдвигали одно условие: все дети должны были отправиться на обучение в отдаленные школы. В крестьянских же семьях вдовам приходилось по-настоящему туго. У женщины было несколько альтернатив. Если вдова была старшей женщиной в семье, ее содержали сыновья. Также женщина могла остаться в доме свекра, где отношение к ней могло быть не самым лучшим. И еще один вариант — после смерти мужа женщина могла вернуться в отчий дом, где либо жила за счет родителей, либо зарабатывала сама. Такое чаще всего случалось, если не было детей мужского пола.

Бонус: почему мужья ссылали жен в монастыри

Издавна в России существовал обычай пострига без согласия. В XVIII веке женщины получили чуть больше прав и могли требовать развода в связи с жестокостью мужа. Но до правления Петра I муж, который толком знакомился с женой только после венчания, мог с легкой руки сослать не понравившуюся супругу в монастырь. Всеми правдами и неправдами мужчина мог добиваться ее пострига; если он «перегибал палку», на него могли, в свою очередь, пожаловаться родственники жены. За такое отношение к супруге церковь ссылала мужчину в монастырь — учиться смирению. Если после возвращения муж принимался за старое и урок не усваивал, супругов разводили, но запрещали вступать в брак в течение 7 лет.