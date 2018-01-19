7 простых людей рассказали о случайных находках, которые принесли им кучу денег

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В нашем мире все еще есть место чуду. Иначе как можно объяснить удивительные находки, которые обнаруживаются в самых необычных местах во всех уголках земли? Мы в AdMe.ru собрали выдающиеся примеры того, как птица счастья внезапно навестила ничего не подозревающих людей и принесла невероятное богатство.

Яйцо Фаберже, купленное на барахолке

Один американец на барахолке купил металлическое яйцо с жемчужными вставками и часами внутри за $ 14 тыс. с намерением перепродать находку по более выгодной цене. Однако желающих приобрести яйцо с часами не нашлось. Тогда мужчина решил узнать историю своего приобретения. Приглядевшись, он обнаружил на часах надпись «Vacheron Constantin». Погуглив, он наткнулся на статью эксперта по Фаберже. Когда мужчина отнес это яйцо профессиональным оценщикам, то наконец узнал историю своей находки. Оказалось, что это пасхальное яйцо, заказанное императором Александром III у Карла Фаберже для своей жены — императрицы Марии Федоровны на Пасху в 1887 году. Каким образом яйцо попало в Америку — неизвестно, но удачливому американцу, ставшему благодаря своему любопытству богаче на $ 33 млн, это, уверены, не важно.

Золотой самородок весом 5,5 кг

Прогуливаясь по пляжу с металлоискателем недалеко от города Балларат (Австралия), золотоискатель-любитель обнаружил необычный предмет, лежавший на глубине не более 60 см. Сначала мужчина принял этот предмет за деталь автомобиля, однако, начав раскопки, понял, что это золото, и кусок драгоценного металла становился все больше и больше по мере его появления из земли. Когда удачливый золотоискатель, пожелавший не разглашать свое имя, отнес кусок металла к оценщику, то оказалось, что его вес составил около 5,5 кг. И это один из самых крупных самородков, найденных в этих местах за все время поисков. Стоимость слитка составила более $ 300 тыс., что с лихвой окупило все затраты на покупку профессионального металлоискателя, а также сделало энтузиаста богатым человеком.

Ferrari 330 GT 1966 года, найденный в гараже

В штате Вайоминг мужчина присмотрел себе хороший дом за $ 285,5 тыс. Как это часто бывает, к дому был пристроен гараж, который по каким-то странным причинам не привлек внимание ни покупателя, ни риелтора. Каково же было удивление нового хозяина недвижимости, когда он все-таки решил открыть гараж. Там под слоем десятилетней пыли стоял Ferrari 330 GT 1966 года выпуска практически в идеальном состоянии. Предварительно стоимость автомобиля оценивается более чем в $ 500 тыс. Видимо, прошлый владелец был очень забывчивым человеком.

Стаффордширский клад во дворе дома

5 июля 2009 года Терри Герберт, английский фермер, без особого удовольствия ходил со своим стареньким металлоискателем недалеко от дома в поисках кольца, которое потеряла его дочь. Но вместо кольца он обнаружил клад — 1 500 золотых и серебряных предметов, которые ученые позже датировали VII веком нашей эры. Вес находки составил 7,5 кг, а ее стоимость оценили в $ 5,3 млн. Поскольку клад принадлежит государству, то мужчине досталось только вознаграждение в размере половины стоимости клада. Но мы уверены, что удачливый фермер более чем доволен тем, что получил.

Драгоценности в старом кресле

Супружеская пара из шотландского городка Биггар приобрела за £ 5 старый стул, который требовал перетяжки. И пока денег на реставрацию не было, стул отправился на чердак, где и простоял около 6 лет. Спустя годы мистер Милнер-Браун решил все-таки починить старый стул. Сняв обивку, он с немалым удивлением обнаружил драгоценности с бриллиантами. Глава семьи не стал рассказывать жене о находке, а просто подарил ей сначала кольцо, а потом серьги с драгоценными камнями. И только в 2016 году супруг поведал историю появления украшений. Обратившись к экспертам, супруги Милнер-Браун узнали стоимость находки, которая составила около £ 5 тыс.

Клад из пианино

61-летний Мартин Бэкхаус был приглашен в английский колледж Bishop’s Castle Community College для настройки пианино, подаренного школе семьей Хэммингс. В процессе работы мастер обнаружил под клавишами музыкального инструмента 7 холщовых мешочков, заполненных золотыми монетами, выпущенными в период правления королевы Виктории. Эксперты оценили стоимость находки в $ 640 тыс. Кто и когда спрятал золото, все еще не выяснено, однако за свою находку настройщик получил вознаграждение в 6-значном размере. А вот семья, которая владела пианино последние 33 года и не подозревала о деньгах, к сожалению, упустила свое право претендовать на эти сокровища.

Золотой дом

Французскому гражданину, пожелавшему не афишировать свое имя, повезло получить в наследство дом в Нормандии. Новый собственник решил осмотреть доставшееся имущество и обнаружил небольшую коробку с золотыми монетами, прикрученную под стулом. Еще больше золота оказалось в коробке для хранения бутылок виски. А после мужчина наткнулся на целую гору золотых слитков. Вызванные оценщики сошлись во мнении, что общая стоимость найденного золота составляет примерно $ 3,7 млн. Но радость мужчины была недолгой: по законам Франции теперь ему необходимо заплатить 45 % налог на наследство.

Кто знает, может, у кого-то из нас в кладовке или во дворе тоже завалялось что-то ценное?