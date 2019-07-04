6 женщин, над загадочными судьбами которых людям пришлось поломать голову

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Многие из нас любят читать детективы и смотреть фильмы о загадочных людях, ломая голову над тайнами персонажей и стараясь первыми найти разгадку происходящего. Но иногда не в книгах, а в жизни происходят настолько странные вещи, что не то что любителям — профессионалам не всегда оказывается под силу установить истину. Такие истории обладают каким-то завораживающим эффектом.

AdMe.ru вспомнил реальные истории, которые когда-то заставили нас думать: «Что же там все-таки произошло на самом деле?», и выбрал самые интересные из них.

«Агент 355»

Женщина, которую называют этим абстрактным именем, сыграла далеко не последнюю роль в борьбе за независимость США. Она была членом тайного отряда, созданного генералом Вашингтоном для получения важной информации с британской стороны. «Леди 355» вращалась в кругах высшего общества и, исходя из предположений историков, сама была из знатного рода. Она, казалось, могла развязать язык любому мужчине. Например, ее стараниями было раскрыто предательство генерал-майора Бенедикта Арнольда, переметнувшегося на сторону Великобритании. Она же помогла выявить британского шпиона Джона Андре. По одной из версий, в 1780 году таинственная леди, будучи беременной, была арестована и помещена на тюремный корабль, где скончалась во время родов. Однако существуют и другие предположения: например, что ее никогда не арестовывали, что тайным «агентом 355» были несколько женщин или что под этим именем могли записать особу, которая не была шпионом, а стала случайным информатором армии США. И узнать правду об этой истории уже вряд ли когда-нибудь удастся.

Женщина из долины Исдален

29 ноября 1970 года в норвежской долине Исдален было найдено сгоревшее женское тело. Рядом с ним полицейские нашли пустую упаковку из-под снотворного, бутылку от ликера, 2 тары, пахнущие бензином, серебряную ложку и полностью сожженный паспорт. Стражи выяснили, что незадолго до происшествия погибшая оставила 2 чемодана в камере хранения на железнодорожной станции. В них оказалась ее одежда со срезанными бирками, набор серебряных ложек, парики, несколько пар очков и записная книжка с шифрами. Часть записей специалисты смогли прочесть. Благодаря этому следствие пришло к выводу, что таинственная незнакомка путешествовала по миру под 9 разными псевдонимами. Ее личность установить так и не удалось, но полицейские почти уверены, что это дело как-то связано со шпионажем. В 2018 году был проведен изотопный анализ зубов жертвы, который выявил, что детство потерпевшей проходило сначала в Германии, а затем во Франции. В связи с новыми деталями в этом деле фоторобот погибшей снова был опубликован в нескольких СМИ. Следователи надеются выйти на возможных братьев или сестер женщины, которые смогли бы ее опознать. Дело женщины из долины Исдален до сих пор остается одним из самых загадочных в истории Норвегии.

Белла из вяза

Надпись на постаменте: «Кто положил Беллу в ведьмин вяз?»

В окрестностях английского Вустершира стоит лохматый сухой вяз, который суеверные местные жители называют ведьминым. В полом стволе этого дерева в 1943 году фермеры обнаружили женский скелет. Находка была поистине пугающей, и весть о ней быстро облетела окрестности Вустершира. Полиция сразу же начала расследование, пытаясь узнать, кем была умершая. Пока следствие билось в тщетных попытках установить личность жертвы, на обелиске, установленном в тех же окрестностях, появилась надпись, сделанная белой краской: «Кто положил Беллу в ведьмин вяз?» Ее автора найти не удалось, но с легкой руки этого человека погибшую стали звать Беллой. Относительно же ее настоящей личности на сегодняшний день существует несколько теорий: Это могла быть пропавшая путана, работавшая недалеко от Бирмингема. Правда, о ее исчезновении заявили только в 1944 году.

Еще Белла похожа на пассию агента разведки Третьего рейха Йозефа Якобса. Тот рассказал, что его возлюбленную Клару Бауэрль тоже готовили к шпионажу.

Одним из подозреваемых в убийстве Беллы стал местный житель Джек Моссоп. Еще до обнаружения скелета он попал в психушку с бредом — он говорил о том, что на него смотрит женщина в дереве. Предположительно, Моссоп вместе с товарищем до беспамятства напоили несчастную, а затем положили в дерево, чтобы подшутить, но та не смогла выбраться из ловушки и погибла, заставив одного из своих обидчиков сойти с ума от чувства вины. Как и во всех пугающих случаях, эта история быстро обросла слухами. Говорили и о казни ведьмы, и о цыганской магии. В итоге реальное преступление стало поводом для огромного количества местных страшилок.

Корнелия Рау

Корнелия Рау вошла в историю Австралии как женщина, арестованная ни за что. Изначально семья пропавшей даже не знала, что та находится под стражей, — родственникам сообщили, что Корнелия исчезла из больницы, где лечилась от шизофрении, и дальнейшая ее судьба долгое время была неизвестна. Оказалось, что, выписавшись из госпиталя, Корнелия отправилась автостопом в небольшую деревню, где привлекла к себе внимание местных жителей необычным поведением. Те вызвали полицейских, которым Рау представилась немкой Анной Шмидт. Кстати, Корнелия действительно числилась гражданкой Германии, но она переехала в Австралию вместе с родителями, когда была еще малышкой. Стражам порядка не удалось найти сведений о легальной иммиграции Анны Шмидт, и они задержали подозрительную особу. Представители власти попросту не знали, что делать с заключенной. В итоге Корнелия провела в женской тюрьме в Брисбене долгие 10 месяцев, прежде чем родственникам удалось выйти на ее след и вызволить женщину из-под стражи (оказалось, что она находится в Австралии абсолютно легально и имеет вид на жительство). Примечательно, что полицейские в этот момент действовали исключительно в рамках закона, который позволял задерживать на неопределенный срок людей, которых подозревали в незаконном проникновении в страну. Для этого даже не требовался суд. В отличие от остальных историй, тайну Корнелии хотя бы удалось раскрыть. А ее история стала поводом пересмотреть австралийское законодательство. Кстати, вдохновленная опытом Рау, Кейт Бланшетт решила снять фильм о произошедшем, которому дала название «Лицо без гражданства».

Андреа Куипер

1 апреля 1990 года калифорнийским полицейским поступило о сообщение о том, что недалеко от пляжа Хантингтон-Бич погибла молодая девушка. Оказалось, что пострадавшая пыталась перебежать дорогу, но ее сбила машина. Незнакомка выглядела довольно юной. Она была одета в розовый свитер и туфли такого же цвета, а на руке у нее нашли колечко, скатанное из человеческих волос. Стражи порядка рассчитывали, что опознают жертву, как только ее хватятся родители, то есть довольно быстро, однако в полицию никто не обратился. По фотографии потерпевшую узнали двое мужчин, которые в разное время видели ее в районе шоссе, путешествующую автостопом. Одному из них девушка рассказала, что сбежала из дома и пытается найти своих биологических родителей. Второй встретил незнакомку голодной и истощенной. Ему девушка сообщила, что ее биологические родители — пара знаменитостей, а во время разговора вычесала из головы прядь волос и свернула из них колечко. Больше никаких зацепок не было, и дело долго топталось на месте. Раскрыть его удалось совсем недавно, в 2017 году во время обновления базы ФБР и новой загрузки информации о пропавших без вести и погибших людях. Данные по этому делу совпали с заявлением об исчезновении, принятом в Вирджинии. Оказалось, что незнакомку зовут Андреа Куипер. На момент происшествия ей было не 18, как предполагали следователи, а 26 лет. И она долгое время страдала от депрессии. История Андреа получила широкую огласку. Журналисты и общественность, казалось, уже не верили, что личность девушки будет установлена. Поэтому на протяжении 27 лет Андреа в Калифорнии называли Джейн Доу (по аналогии с Джоном Доу, что в американской судебной практике обозначает «инкогнито») с Хантингтон-Бич. Родители девушки (кстати, единственные) рассказали, что в любом случае были рады узнать, как сложилась судьба их дочери.

Сестры Эрикссон

История сестер Эрикссон наверняка даже сейчас заставляет вздрагивать всех, на чьих глазах она разворачивалась. Близнецы Урсула и Сабина Эрикссон давно жили в разных странах. У каждой из них были свои цели, свои заботы, свои планы на жизнь. Сестры общались нечасто, однако в 2008 году Урсула по неясным причинам внезапно приехала к сестре. В этот же день они сбежали из дома и сели на автобус до Лондона. Правда, до места назначения сестры не доехали — их высадили из-за странного поведения. Следующими женщин увидели полицейские. Сестры Эрикссон шли по разделительной линии шоссе. Офицеры решили поговорить с близнецами. Те выглядели спокойными, пока внезапно одна из них не бросилась под машину. Вторая последовала ее примеру. По воспоминаниям очевидцев, сестры в этот момент обладали огромной силой, и с ними никто не мог совладать. Поднимаясь с дороги, они снова и снова бросались навстречу автомобилям, словно это было самым важным поступком в их жизни. В результате Урсула получила довольно серьезные травмы, но осталась жива, ее госпитализировали. Сабина отделалась ссадинами и ушибами, ее доставили в участок. Полицейским женщина показалась спокойной и адекватной, поэтому они совершили ошибку: отпустили ее. Ночевать Сабине было негде, поэтому она согласилась переночевать у случайного знакомого. А утром нанесла ему несколько ножевых ранений и спрыгнула с 12-метровой эстакады. Но снова осталась жива. Сабину приговорили к 5 годам заключения. Она не смогла объяснить свое поведение. Следов наркотиков в анализах сестер не обнаружили. Психологи считают, что одна из близняшек «заразила» вторую своим сумасшествием. Только так можно объяснить их тандемный психоз.

Хорошо, что хотя бы в половине этих случаев удалось установить правду. А известны ли вам истории о каких-то загадочных событиях, о которых мы еще не писали?