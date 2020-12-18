6 королевских особ, которые не стесняются носить недорогую бижутерию

Бытует мнение, что в шкатулках королевских особ есть место только для драгоценностей. Но еще в 80-х годах принцесса Диана совершила маленькую революцию, несколько раз появившись на публике в бижутерии своей любимой марки Butler & Wilson. Не стесняются носить недорогие украшения и современные представительницы монарших домов.

Мы в AdMe.ru восторгаемся чувством меры наших героинь и их умением сочетать бюджетные аксессуары с одеждой так, чтобы они засияли ярче бриллиантов.

Кейт Миддлтон

У Кейт Миддлтон целая коллекция бюджетных украшений. Она умело сочетает их как с вечерними нарядами, так и с повседневными образами. В начале 2020 года герцогиня украсила дизайнерское платье стоимостью € 1 790 позолоченными серьгами от H&M за € 7.

За год до этого, во время своего визита в Пакистан, герцогиня продемонстрировала сразу несколько недорогих находок. Сначала Кейт дополнила традиционный пакистанский костюм изящными серьгами стоимостью € 8 от местного бренда.

Затем на встрече с премьер-министром страны Кэтрин появилась в серьгах за € 6 той же марки.

Не обошлось без бижутерии и индийское турне 2016 года. Для одного из официальных мероприятий герцогиня подобрала к традиционному костюму серьги Accessorize с восточными мотивами стоимостью € 10.

Бюджетными были и украшения, в которых Кейт появилась на публике во второй по счету День благодарения в качестве герцогини Кембриджской. Аккуратные серьги с искусственным жемчугом стоимостью € 54 стали прекрасным дополнением к кружевному платью от Alexander McQueen.

Королева Летиция

Королева Испании Летиция также славится любовью к демократичным маркам. Это касается не только одежды, но и аксессуаров. В 2016 году она искусно дополнила один из образов эффектными серьгами Zara за € 17.

А год спустя королева остановила выбор на серьгах Parfois стоимостью € 8, дополнив ими образ в роскошном платье цвета марсала.

Принцесса Диана

Леди Ди частенько появлялась на публике в бижутерии, чем вызывала бурные обсуждения в прессе. В 1986 году для посещения балетной студии принцесса подобрала к сдержанному зеленому наряду яркое ожерелье из бусин в форме морских звезд и искусственного оникса.

В том же году на рок-концерте леди Ди продемонстрировала элегантный черный костюм-двойку, украсив образ необычной брошью из бисера в форме змеи.

А в 1988 году на показе мод изюминкой образа принцессы Уэльской стала массивная заколка в форме звезды, обильно посыпанная самыми обычными стразами.

Неслыханный ажиотаж вызвали серьги, в которых Диана появилась на публике во время визита в Саудовскую Аравию. Репортеры полагали, что украшения в виде полумесяцев являются щедрым подарком какого-нибудь арабского шейха, и даже называли их примерную стоимость. Каково же было удивление прессы, когда оказалось, что серьги были куплены в любимом магазинчике леди Ди всего за € 26.

Еще одной недорогой находкой в шкатулке принцессы были купленные буквально за бесценок изящные серьги в форме капель. Их форма настолько приглянулась леди Ди, что она приобрела сразу 4 пары разных цветов.

Кронпринцесса Виктория

Представительницы шведской королевской семьи пошли дальше всех и носят тиары из стали. Несмотря на то что самое дорогое в этих украшениях — это их история, восходящая к эпохе Наполеона, прекрасные дамы монаршего дома часто появляются в них на торжественных мероприятиях. Юная кронпринцесса Виктория (справа) продемонстрировала одну из двух имеющихся в распоряжении королевской семьи стальных тиар в 2005 году, на гала-ужине в честь лауреатов Нобелевской премии.

Принцесса София

Вторую, более скромную тиару любит носить принцесса София. В 2016 году она дополнила образ украшением по случаю гала-вечера в честь нобелевских лауреатов.

Меган Маркл

Меган сложно назвать любительницей демократичных брендов, однако во время визита в ЮАР она сделала исключение, остановив выбор на оранжевых серьгах-кисточках стоимостью € 37.