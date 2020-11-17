6 выдающихся особенностей внешности принцессы Дианы, которых она стеснялась, а другие в упор не замечали

Принцессы из книг и старых диснеевских мультфильмов милы, добры и непременно красивы. Но в жизни даже принцессы неидеальны. Корона и статус не спасают от разрушающих мыслей о своей внешности: слишком пухлая или худая, слишком высокая или низкая. Подобные комплексы мучили даже британскую принцессу Диану, мировую любимицу и одну из самых известных женщин в мире.

AdMe.ru зачитался биографией Дианы и теперь знает, что принцессам ничто человеческое не чуждо.

После ухода Дианы более миллиона человек выстроились в Лондоне вдоль маршрута траурного похоронного кортежа. Считается, что Диана была в Великобритании самым популярным членом британской королевской семьи. Принцесса также была иконой моды и при этом довольно закомплексованным человеком. Например, когда художник Израиль Зогар рисовал в 1990 году ее портрет, Диана постоянно просила что-либо подкорректировать на картине в своей внешности. Особенно это касалось носа.

Крупный нос принцессы к тому же активно обсуждала пресса. Диана пыталась спрятать массивный нос с помощью пышной прически, а еще на всех фотографиях принимала особую позу. Она опускала голову немного вниз, слегка поворачивала вбок и поднимала глаза. Именно такой ракурс и стал ее визитной карточкой.

Помимо этого, немного опущенная голова помогала Диане справиться с еще одним комплексом: она стеснялась своего роста (178 см). Беспокойство по поводу роста усиливалось еще из-за того, что рост ее супруга был таким же. При этом на официальных портретах принцесса кажется ниже мужа. А все потому, что придворные фотографы специально «принижали» Диану: девушку ставили на съемках перед супругом и рекомендовали надевать обувь на плоской подошве. Так Чарльз казался выше и внушительнее супруги.

Из-за стеснения по поводу высокого роста у принцессы были проблемы с осанкой. Диана горбилась и наклоняла плечи вперед. По словам ее врача, ситуацию усугубляло и то, что у принцессы был искривлен позвоночник. Также Диана часто держала голову опущенной, когда разговаривала с людьми, чтобы общение было комфортным и собеседнику не казалось, будто принцесса смотрит на него свысока.

Был еще один комплекс, который терзал Диану. Она считала себя полной. Дело во фразе, случайно брошенной принцем Чарльзом, который сказал молодой невесте, положив руку на талию: «О, а в этом месте немного пухленькая, не так ли?» Девушка восприняла слова жениха болезненно. Поэтому стройная 19-летняя девушка перед замужеством стремительно худела. Когда придворные портные только начинали шить свадебное платье для Дианы, ее талия была 74 см. Перед церемонией бракосочетания талия принцессы уменьшилась до 59 см. Модельер вспоминает, что Диана была такая худая, что на лице проступали кости.

Через неделю после свадьбы у Дианы началась булимия, которая продлилась около 10 лет. Диана рассказывала, что причин этого нервного расстройства несколько. Во-первых, проблемы с мужем. На публике они должны были быть вместе, изображать хорошие отношения, а на самом деле между ними не было мира и гармонии. Во-вторых, в обязанностях принцессы было общаться с тяжелобольными людьми, что оказалось серьезным ударом по психике. Диана не обращалась за помощью из-за булимии, так как стеснялась своего расстройства и ненавидела себя.

Красавица Диана также считала, что у нее телосложение как у пловчихи. Она не любила свои большие плечи. К счастью, в моде в 80-е годы были образы с объемными плечами. Диана умело пользовалась этим трендом, выбирая наряды с подплечниками и актуальными в то время фасонами. Так плечи Дианы не казались большими и создавалось впечатление, словно принцесса просто следует модным тенденциям.

По словам Кэролайн Браун, персонального тренера Дианы, после двух родов живот принцессы требовал внимания и физических нагрузок. Принцесса активно занималась спортом, что помогло ей улучшить не только тело, но и эмоциональное состояние. Также Кэролайн вспоминает и то, что Диана заинтересовалась занятиями по постановке голоса, так как считала свой голос неуверенным и таким, словно говорит маленькая девочка.