50 затягивающих детских книг на лето, которые наконец разбудят в ребенке любовь к чтению

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Дети ждут каникул как времени полной свободы, но на деле эта свобода означает лишь неограниченный доступ к планшету или смартфону. Однако все может измениться, стоит вам вынуть козырь из рукава, а именно — эту статью с крутыми книжками для детей школьного возраста. Покажите ее своему ребенку, и он сам побежит разыскивать районную библиотеку или книжный магазин.