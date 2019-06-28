50 затягивающих детских книг на лето, которые наконец разбудят в ребенке любовь к чтению
Дети ждут каникул как времени полной свободы, но на деле эта свобода означает лишь неограниченный доступ к планшету или смартфону. Однако все может измениться, стоит вам вынуть козырь из рукава, а именно — эту статью с крутыми книжками для детей школьного возраста. Покажите ее своему ребенку, и он сам побежит разыскивать районную библиотеку или книжный магазин.
AdMe.ru составил тако-о-ой зажигательный список книг на лето, что он вызовет энтузиазм даже у самых гаджетозависимых детей.
Книги для детей 6–8 лет
- Анна Старобинец. Зверский детектив
Серия из нескольких захватывающих детективных историй о жизни в Дальнем лесу, где ни дня не проходит без преступлений и интриг. Следствие ведут опытный сыщик Барсук Старший и его помощник Барсукот, а преступник, по всем законам жарна, неизвестен до самого конца.
- Александр Житинский. Визит вежливости
Космические пришельцы Пататам и Мананам прилетели на Землю и подружились с земными детьми Котей и Леной. На нашей планете «братцев по разуму» ждут захватывающие приключения, а читателей — смешные и трогательные моменты.
- Губерт Ширнек. Медведь в своем репертуаре
Все беды медведя — оттого, что он слушает радио, да еще все неправильно запоминает. Поэтому то ляпнет что-то вроде «Чем дальше влез, тем больше дров» или «Не все то золото, что свистит», то скажет местному льву-лентяю, что он царь зверей, а тот возьми да и поверь. Истории про косолапого переведены на 15 языков и получили много литературных премий.
- Зильке Ламбек. Господин Розочка
У 8-летнего Морица все плохо: семья только что переехала, у мамы новый ужасный начальник, и она срывается на домашних, папа работает дома и занимается младшим ребенком, а в новой школе Мориц так и не нашел друзей. Но появляется добрый сосед со странным именем Леопольд Розочка, который оказывается волшебником. Он и помогает Морицу решить все его проблемы.
- Павел Шрут. Носкоеды
Оказывается, в пропаже одного носка из пары виноваты носкоеды. Среди них есть преступные кланы, враждующие друг с другом, а еще они дружат со странным ученым и одиноким трубачом. Эта популярная чешская книжка набита приключениями под завязку!
- Мария Бершадская. Большая маленькая девочка
Серия книг о девочке Жене, которая вроде бы уже и большая (умеет готовить и рост высокий), но вроде и маленькая (младше всех в семье, даже такса старше нее). И так непросто, а жизнь преподносит один неприятный сюрприз за другим. Но Женя справится!
- Гудрун Мебс. Воскресный ребенок
Это история девочки из приюта, которая изо всех сил мечтает о воскресной маме, которая бы забирала ее на выходные на шикарном автомобиле в красивый богатый дом. Но, когда приемная мама все-таки появляется, она оказывается далека от детских мечтаний. Книга получила Немецкую премию по литературе.
- Тэд Хьюз. Железный человек
Сильная и умная антивоенная сказка про железного колосса, который появляется неизвестно откуда, поедает железо и заводит дружбу с мальчиком Хогартом, а потом спасает планету от Космического Дракона.
- Йоке ван Леувен. Пип!
Сказка-притча о девочке Птишке с крыльями вместо рук. Приемные родители боятся, что когда-нибудь дочка узнает, что она не такая, как все. Однажды Птишка улетает не попрощавшись...
- Екатерина Кронгауз. Следователь Карасик. 12 загадок для детей и родителей
Сборник смешных рассказов о девочке по прозвищу Карасик и ее друге Йози и детективных загадок и упражнений на сообразительность.
- Рене Госинни, Жан-Жак Семпе. Малыш Николя
Серия книг, которой больше полувека, но это не мешает школьникам всего мира обожать веселые истории о приключениях мальчика Николя и его друзей.
- Ян Грабовский. Тузик, Рыжий и гости
Душевная и трогательная повесть о животных, которые спорят, шутят и ссорятся друг с другом, совсем как люди. Об их проделках просто невозможно читать без смеха!
- Илья Колмановский. Почему птицы не падают?
Книга автора известного подкаста «Карманный ученый», биолога и руководителя биологической лаборатории Политехнического музея Ильи Колмановского непохожа на обычную энциклопедию: она простая, смешная и разбита на маленькие главы, чтобы детям было удобнее читать ее самостоятельно.
- Мони Нильсон. Серия книг про Цацики
У Цацики веселая мама, которая сохраняет спокойствие даже тогда, когда сын сообщает ей, что учительница — инопланетянка, потому что у нее очень волосатые ноги. Только вот папы Цацики не хватает. Но появятся и папа, и сестра, и сам он будет расти и узнает много нового. Истории про Цацики и его семью любимы детьми со всего мира.
- Жан-Филипп Арру-Виньо. Серия «Приключения семейки из Шербура»
Эта французская семейка очень необычна: у мамы все под контролем (но это не так), папа — хороший врач (правда, дети в этом не уверены), а всех шестерых сыновей они назвали Жанами: Жан А, Жан Б и так далее. Все они разные, и ни один день не обходится без приключений.
- Джуди Блум. Питер Обыкновенный, или Младших братьев не выбирают
Книга о ревности старшего ребенка к младшему, в которой многие дети узнают себя. Питер чувствует себя одиноким и терпеть не может своего противного братца. Ему предстоит многое пережить, чтобы понять, что на самом деле он все-таки любит его.
- Кейт ДиКамилло. Флора и Одиссей. Блистательные приключения
Однажды девочка Флора спасла бельчонка Одиссея из засосавшего его пылесоса. От стресса у Одиссея появились суперспособности, и теперь дружную парочку ждут удивительные приключения!
Книги для детей 9–12 лет
- Джорджия Бинг. Молли Мун
Серия книг о девочке-сироте, которая живет в ужасном Хардвикском приюте. Однажды в ее руки попадает таинственная книга и жизнь ее меняется навсегда.
- Ульрих Хуб. Ковчег отходит ровно в восемь
Жили-были пингвины, и поживали бы отлично и дальше, если бы прилетевшая голубка не сообщила им, что грядет всемирный потоп, и не вручила 2 билета на ковчег. Но ведь пингвинов-то трое! И тогда они решают посадить третьего в чемодан, чтобы пронести на ковчег контрабандой. Произведение признано лучшей детской пьесой Германии.
- Мария Грипе. Дети стеклодува
Таинственная и чудесная история Класа и Клары. Их отец — бедный стеклодув, который делает столь причудливую посуду, что ее никто не покупает. Однажды детей крадет Правитель и дарит их Правительнице. Теперь дети живут в роскоши, но богатство не избавляет от несчастий. И понадобится вся мудрость волшебницы, чтобы все исправить.
- Уильям Грилл. Затерянные во льдах. Экспедиция Шеклтона
Реальная история британского путешественника Эрнеста Шеклтона, который вместе с командой отправился покорять Антарктику, потерял свой корабль и сумел выжить в суровых условиях.
- Бьёрн Оусланд. Нансен. Через Гренландию. И еще 12 книг серии «Великие экспедиции»
Книга рассказывает о гренландской экспедиции путешественника, ученого и лауреата Нобелевской премии Фритьофа Нансена. Остальные книги серии также посвящены героическим покорителям Севера, написаны увлекательным языком и замечательно проиллюстрированы.
- Наринэ Абгарян. Манюня
Книга стала лауреатом премии «Рукопись года» и повествует от двух подругах — Наринэ и Манюне, большой семье во главе с суровой Ба и детстве, пропитанном солнцем и ароматами южного базара.
- Валерий Попов. Темная комната
Отлично написанная триллер-повесть, герои которой увидели волшебство прямо в стенах своей коммунальной квартиры в Петербурге.
- Изабель Абеди. Лола и единственная свидетельница
Лето, каникулы, а Лола сломала ногу и оказалась в инвалидной коляске! Но это не значит, что приключений не будет. Лола и ее друзья должны выяснить, кто их таинственный сосед по прозвищу Крысолов.
- Радий Погодин. Турнир в королевстве Фиофигас
Сказочная повесть о том, как женили принца Филофея, который хотел быть вегетарианцем и сидеть в позе лотоса, а думать о коммерции и политике не желал.
- Борис Акунин. Детская книга для мальчиков
Роман о приключениях московского шестиклассника по прозвищу Ластик, правнука великого сыщика Эраста Фандорина. Однажды он знакомится со своим дальним родственником, профессором Ван Дорном, и теперь мальчику придется отправиться в путешествие во времени и пережить множество опасных приключений.
- Борис Акунин, Глория Му. Детская книга для девочек
Продолжение «Детской книги», где главной героиней становится сестра Ластика, Геля. Однажды новый знакомый открывает ей тайну: она, обычная шестиклассница, должна спасти мир!
- Энджи Триус, Марк Доран, Хулио Антонио Бласко. Животные-врачи. Как животные лечат друг друга
Голубые сойки принимают «муравьиные ванны», хомяки собирают лавровые листья, попугаи клюют глину, а беременная слониха может вырвать из земли и съесть целое дерево. Зачем они это делают? Книга двух авторов, ветеринара и химика, рассказывает о том, как животные используют природные вещества, чтобы вылечить друг друга.
- Эльке Хайденрайх. Неро Корлеоне
История о жизни, любови и смерти одного бесстрашного черного кота. Еще 6-недельным котенком он заслужил уважение всех обитателей фермы. Неро означает «черный», Корлеоне — «львиное сердце», и это правда на все 100 %.
- Жаклин Келли. Эволюция Кэлпурнии Тейт
Кэлли Ви 11, она живет в Техасе с родителями, шестерыми братьями и чудаковатым дедом-ученым. Под его влиянием она вместо готовки и рукоделия читает Дарвина, разводит головастиков, ведет дневник наблюдений и мечтает о поступлении в университет. Роман получил медаль Джона Ньюбери — престижную награду в области детской литературы.
- Людмила Раскина. Былое и думы собаки Диты
История интеллигентной советской семьи (Ба, Ма, Па и их дочки, школьницы Рыжуши), рассказанная от лица их собаки Диты. Описание обычной жизни с ее бытовыми деталями поможет современным детям ощутить, какой была жизнь в СССР.
- Роб Буйе. Все из-за мистера Террапта
В классе, где преподает мистер Террапт, учатся разные подростки: хулиганы и весельчаки, зануды и одиночки, признанные красавицы и тихони. Для обычных взрослых все они — раздражающие подростки, но талантливому учителю удается объединить своих учеников и показать им, что каждый из них уникален.
- Нина Дашевская. Я не тормоз
Игнат Волков — обычный подросток, который мечтает научиться играть на трубе, тайком записывает свои стихи в блокнот, задает себе множество вопросов, обожает скорость и гоняет везде на самокате и роликах. Но, если происходит что-то важное, Игнат не может не остановиться.
Книги для детей 13–16 лет
- Корнелия Функе. Бесшабашный
Умное фэнтези о подростке Джекобе, через старинное зеркало попавшем в Волшебный мир. Охота за сокровищами увлекает его, но тут в зазеркалье попадает младший брат Джекоба и с ним случается беда: он начинает превращаться в камень...
- Эрика Йохансен. Королева Тирлинга
В 19-й день рождения за Келси Рэйли пришли стражники, чтобы сопроводить ее на трон. Она выросла вдали от дома, в лесу, а сейчас ей предстоит побороться за собственное королевство, и это будет ой как непросто. Этот роман-фэнтези собираются экранизировать, а главная роль обещана Эмме Уотсон.
- Юлия Кузнецова. Дом П
Героиня книги — энергичная бабушка, которая успевает печь рогалики, чинить унитаз и колотить по боксерской груше. Но однажды родственники отправляют ее в дом престарелых, и это никому не приносит счастья. Не бойтесь: все закончится хорошо!
- Тамара Цинберг. Седьмая симфония
История девочки из блокадного Ленинграда, которая, сама умирая от голода, взяла на себя заботу о трехлетнем мальчике, оставшемся без матери. Автор, пережившая блокаду, рассказывает о том, что происходило в городе, как очевидец.
- Алекс Фрит. Политика для начинающих
Книга познакомит читателя с основами политики (понятиями государственного строя, избирательного права, выборов и так далее), описанными простым и понятным языком.
- Малала Юсуфзай. Я — Малала
Автобиография девочки, бросившей вызов радикальному движению «Талибан», приговоренной за это к смерти и чудом выжившей после покушения. Малала Юсуфзай была дважды номинирована на Нобелевскую премию мира и продолжает бороться.
- Энн Файн. Пучеглазый
- Мама Китти в разводе и однажды приводит в дом своего нового приятеля Джеральда, которого Китти принимает в штыки. Она дает ему кличку Пучеглазый и начинает с потенциальным отчимом настоящую войну. Жизненная история, написанная с изрядной долей юмора.
- Александра Бруштейн. Дорога уходит в даль
Автобиографическая трилогия рассказывает о дочери талантливого врача Сашеньке Яновской, которая живет в провинциальном городке на рубеже веков и не подозревает, какие испытания уготовила ей судьба. И все-таки ей удается пережить все невзгоды, не растеряв ни пытливого ума, ни любопытства к жизни, ни чувства справедливости.
- Дэвид Алмонд. Скеллиг
Скеллиг выглядит ужасно: он плохо пахнет и одет в грязную одежду. Вот только у него есть настоящие крылья. Можно ли стать ангелом, если обрести веру в себя? В этом Скеллигу помогают два подростка, которые и сами переживают трудные времена. По мотивам книги снят фильм с Тимом Ротом в главной роли.
- Ольга Громова. Сахарный ребенок
- Автор записала историю «девочки из прошлого века» со слов Стеллы Нудольской, дочери врага народа, которую в 5-летнем возрасте вместе матерью отправили в лагерь в Киргизии. Она спала на земле и голодала и все-таки временами была счастлива. Книга не может не тронуть своей искренностью и вниманием к деталям из прошлого.
- Лоис Лоури. Дающий
Антиутопия для подростков, которая поднимает важные вопросы: почему жизнь полна жестокости и боли? что будет, если построить идеальный мир без насилия, бедности и предрассудков? Но такого мира не существует, и главному герою, Джонасу, предстоит сделать непростой выбор. Книга получила множество наград, по ней снят фильм с Джеффом Бриджесом и Мерил Стрип в главных ролях.
- Тод Штрассер. Волна
В 1967 году на уроке истории в провинциальном американском городке школьник спросил учителя: «Как немцы допустили массовые убийства и концентрационные лагеря?» И тогда учитель решил на деле показать ученикам, как работает массовое сознание, и создал школьную организацию «Третья волна», в которой соблюдалась военная дисциплина, субординация и поощрялось доносительство на тех, кто не следует правилам. Через 5 дней эксперимент вышел из-под контроля...
- Давид Гроссман. С кем бы побегать
Бестселлер израильского писателя рассказывает о 16-летнем Асафе, который на каникулах подрабатывает в мэрии. Ему поручили найти владельцев потерявшегося пса, и, разыскивая их, он оказывается втянут в историю с исчезновением девушки с чудесным голосом по имени Тамар, сталкивается с уличной мафией и попадает в полицию. Чем больше он знает о Тамар, тем больше ему хочется познакомиться с ней.
- Борис Акунин. Алтын-Толобас
Приключенческий роман, действие которого происходит паралелльно — в наши дни и в XVII веке, а тайны московских подземелий на фоне истории допетровской эпохи держат в напряжении до самого конца.
- Кристина Гудоните. Дневник плохой девчонки
Родные кажутся 15-летней Котрине лицемерами, а подруги — дурами и предательницами. Чтобы досадить и подшутить над всеми, кто ее раздражает, Котрина начинает врать, и только в своем дневнике она пишет правду. Ложь приводит девочку в тупик, и ей ничего не остается как сбежать, а деньги для побега — украсть.
- Луиза Мэй Олкотт. Маленькие женщины
Знаменитый роман о жизни 4 таких разных сестер из семьи Марч стал классикой мировой литературы, но им по-прежнему зачитываются дети всего мира.
Бонус: ваш ребенок тоже может поучаствовать в обмене книгами (буккроссинге), как это делает Эмма Уотсон. она оставляет в метро книги со своим автографом и даже основала книжное сообщество
А ваш ребенок любит читать?