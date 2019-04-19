50+ пользователей поделились безумными мыслями, которые их внезапно посетили
У каждого из нас бывают мысли, одновременно граничащие с гениальностью и идиотизмом. Чаще всего они приходят в голову, когда вы утром сидите, долго глядя в стену, или когда принимаете душ. Например, ваш желудок думает, что вся картошка — это пюре. В какой-то момент этих мыслей собралось так много, что для них был создан специальный тег #Showerthoughts («Мысли в душе»).
AdMe.ru отобрал неожиданные откровения интернет-пользователей под этим тегом, которыми просто не мог не поделиться.
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Нет никаких вещественных доказательств того, что сегодня вторник. Мы просто должны верить, что кто-то вел счет с самого первого вторника. @ChauncySmartt
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Понимание того, что у вас завтра выходной, расслабляет больше, чем настоящий выходной. @TheWeirdWorld
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Голос в вашей голове вырос вместе с вами и в какой-то момент был ребенком. @TheWeirdWorld
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В больницах полно людей, у которых сегодня лучший день в жизни, самый плохой день в жизни, первый день жизни и последний день жизни. @TheWeirdWorld
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Самое классное в кошках — то, что они воплощают в жизнь ваше желание лежать весь день. @TheWeirdWorld
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В будущем нас ждут дебаты о гражданстве людей, которые родились в космосе. @TheWeirdWorld
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В вашем доме есть места, которые вы никогда не трогали. @TheWeirdWorld
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Вероятно, 90 % фильмов ужасов не существовало бы, если бы подростки перестали отдыхать в группах по 5 человек. @TheWeirdWorld
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Если вы идентифицируете НЛО как НЛО, то он превращается в ЛО. Но если он приземлится, то станет просто О. @TheWeirdWorld
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Настоящая взрослая жизнь означает, что ничто не мешает вам съесть кусок купленной пиццы в машине по дороге домой. @TheWeirdWorld
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Вы можете либо продолжать листать, либо позволить этой фразе быть последним, что вы сегодня прочитаете. Любой выбор навсегда повернет вашу жизнь в другое русло. @TheWeirdWorld
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Если вы подбросили монетку и вам не понравился результат, вы точно узнаете, что хотели. @TheWeirdWorld
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Почему-то старшеклассники могут найти наркоторговцев, а полицейские — нет. @TheWeirdWorld
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Почти невозможно сидеть на диване дольше нескольких минут. Через некоторое время вы обнаружите себя лежащим на нем. @TheWeirdWorld
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Если бы эмоциональные шрамы были бы так же видны, как физические, люди относились бы серьезнее к боли и усилиям друг друга. @TheWeirdWorld
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Если бы вы были невидимкой, у вас могли бы быть совершенно нормальные отношения со слепым человеком. @Loobooway
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В 90-х нас учили использовать пластик вместо бумаги, чтобы спасти тропические леса. Теперь нас учат использовать бумагу вместо пластика, чтобы уберечь океан от загрязнения. @magicarnival
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Если бы супергерои существовали, люди совершали бы преступления только для того, чтобы встретиться с ними. @Kidsidy
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Странно, когда люди сравнивают жизнь с американскими горками. Потому что на американских горках самое веселое — это как раз крутые спуски. @TheWeirdWorld
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Если бы я мог худеть так же быстро, как теряю мотивацию, то я был бы одним из самых худых людей на Земле. @TheWeirdWorld
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Вздремнуть, потому что у вас плохое настроение, — то же самое, что перезапустить электронное устройство, когда оно начало барахлить. @TheWeirdWorld
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Даже если бы вас ненавидели 99,9 % всех людей на Земле, все равно вы бы нравились 7,7 млн человек. @TheWeirdWorld
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Мы недооцениваем способность нашего языка легко обнаруживать волосы. @TheWeirdWorld
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Мы думаем, что жизнь других людей лучше, чем наша, потому что мы сравниваем их лучшие моменты со своими повседневными. @TheWeirdWorld
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Невысокие люди потребляют меньше пищи, им нужно меньше материала для одежды, и большее их количество может поместиться на Земле. А значит, они самые экологичные люди. @TheWeirdWorld
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Чашка воды — это просто одомашненная лужа. @TheWeirdWorld
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Разница между миллионером и миллиардером настолько велика, что миллион секунд назад было начало прошлой недели, а миллиард секунд назад был 1987 год. @TheWeirdWorld
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Вы можете сказать «пожалуйста» и «спасибо» миллион раз, и ваш ребенок никогда не повторит это. Но стоит вам однажды выругаться, и он будет говорить то же самое каждый день каждому встречному. @TheWeirdWorld
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Вам нужно разрешить детям не спать столько, сколько им хочется, но заставить все равно встать утром и пойти в школу, иначе они лишатся карманных денег. Это гораздо лучше подготовит их ко взрослой жизни, чем если вы будете заставлять их спать. @TheWeirdWorld
- Если бы у нас была технология Человека-муравья, мы могли бы носить наши машины в карманах и никогда не беспокоиться о местах для парковки. @TheWeirdWorld
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Ваши ключи от машины преодолели расстояние больше, чем сама машина. @TheWeirdWorld
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Наша жизнь была бы намного проще, если бы мы могли видеть 30-секундный трейлер о каждом новом знакомом. @TheWeirdWorld
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«Ромео и Джульетта» — это не история любви. Это 3-дневные отношения между 13-летней и 17-летним, в результате которых умерло 6 человек. @TheWeirdWorld
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Если мы действительно колонизируем Марс, ослабленная гравитация сделает людей физически слабее. Поэтому мы, вероятно, будем использовать слово «марсианин» в качестве оскорбления, означающего слабого человека. @gregory_the_smarmy
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Тренировки — это отстой, но результаты потрясающие. Быть ленивым — потрясающе, но результаты — отстой. @TheWeirdWorld
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Если компания празднует работу без аварий в течение 365 дней, то она празднует годовщину аварии. @lotus1788
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В детстве друг, живущий в 15 минутах езды, был чертовски далеко. Но для взрослого друг, живущий в 15 минутах езды, — это очень близко. @lecorrele
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Вы никогда не поймете, как далеко пролистали интернет-страницу, пока случайно не перезагрузите ее. @Chiss5618
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Интроверты работают на перезаряжаемых батареях, а экстраверты — на солнечных. @jhiuong
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Уши Микки-Мауса всегда одинаково выглядят под любым углом, а значит, они — шары. @TrieMond
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Редко кто ценит тот факт, что посудомоечные машины моют и сами себя тоже. @aadakoira
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Если вы делаете что-то непрерывно 8 часов подряд — это зависимость. Но, если вам за это кто-то платит, это называется работой. @icycoolrockz
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Весна — это сезон, когда вы всегда выбираете не ту куртку. @orange_lazarus1
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Попытка помочь ребенку сделать домашнее задание похожа на компьютерную игру, которую вы забросили несколько месяцев назад. Теперь вы ее запустили и не помните, на каком этапе развития сюжета находитесь, и не совсем понимаете, что делать дальше. @TonyLovesTacos
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Эта штука с переводом часов вперед была бы гораздо популярнее, если бы это делали в 16:00 в пятницу. @DownUpOverAndBack
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Выпечка в основном сводится к склеиванию сломанных растений с помощью яиц. @SomeoneGMForMe
- Жаль, что Бермудский треугольник никак не влияет на пластик. @bitchlover_mofoking
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NASA вполне может быть просто инопланетянами, которые пытаются вернуться домой, используя примитивные технологии человечества. @REABETSWE23
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Неправильное произношение слова — верный признак того, что вы выучили его, прочитав. @bluejeanspiano
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Вилли Вонка искренне считал, что выборки из 5 детей будет достаточно, чтобы найти человека, достойного унаследовать его компанию. @shut_your_cock
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Если вы выйдете замуж в Японии, полетите на Гавайи и сразу же умрете после приземления, в вашем свидетельстве о браке будет стоять более поздняя дата, чем в свидетельстве о смерти. @PLUMBUM2
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Подумайте об аргументах, которые приводил первый дальтоник. @Exotics_Nick
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Вы получаете ту стрижку, которую действительно хотели, примерно через 2 недели после парикмахерской. @Oli_C-137
Какие странные, но определенно гениальные мысли посещали вас?
Фото на превью magicarnival / reddit