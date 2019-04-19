50+ пользователей поделились безумными мыслями, которые их внезапно посетили

Невысокие люди потребляют меньше пищи, им нужно меньше материала для одежды, и большее их количество может поместиться на Земле. А значит, они самые экологичные люди. @TheWeirdWorld

Чашка воды — это просто одомашненная лужа. @TheWeirdWorld

Разница между миллионером и миллиардером настолько велика, что миллион секунд назад было начало прошлой недели, а миллиард секунд назад был 1987 год. @TheWeirdWorld

Вы можете сказать «пожалуйста» и «спасибо» миллион раз, и ваш ребенок никогда не повторит это. Но стоит вам однажды выругаться, и он будет говорить то же самое каждый день каждому встречному. @TheWeirdWorld