50 мини-игр для смартфона, которые скрасят даже скучное совещание (Главное, чтобы не заметили)

Brain It On! - рисуйте фигуры, чтобы решать сложные физические головоломки. Они не так просты, как выглядят.

Sudoku - судоку от Brainium - это классическая игра "Судоку № 1", которую вы знаете и любите.

Plants vs Zombies - приготовьтесь защитить ваши растения, так как толпа зомби собирается вторгнуться в ваш дом.

Bubble Shooter - взрывайте пузыри, решайте головоломки и преодолевайте испытания, чтобы выиграть все монеты.

Soiliter - классическая «Косынка» с удобным управлением.

Agar.io - играйте онлайн с игроками по всему миру, стараясь стать самой большой ячейкой из всех.

Toaster Swipe - быстрая аркадная игра с элементами пазла, которая проверит ваши рефлексы и способность принимать решения.

Темные дела - незабываемые приключения приведут вас в места, где еще не ступала нога обычного человека. Но это не точно...

HungryMaster - Делика и ее говорящий кот Сатен голодны! К счастью, они знают, как превратить монстров, которые наводнили близлежащий лес, в фрукты.

Goat Simulator Waste of Space - мы оставляем Землю позади и путешествуем в космос!

RollerCoaster Tycoon Touch - снова наступили новогодние праздники. Веселитесь в заснеженном парке и развлекайте посетителей.

1010! - эта простая игра-пазл бросит вызов вашему мозгу.

Dracula 5: The Blood Legacy HD - посмеете ли вы встретиться с Принцем тьмы?

Metro 2033 Wars - для игры было написано более 500 страниц под руководством Дмитрия Глуховского, автора Metro 2033.

Dots: A Game about Connecting - прикольная игра-головоломка, в которой нужно соединять точки.

Lost in Harmony - нажмите на звезды и окунитесь в ритм музыки.

Star Wars: Galaxy of Heroes - воплотите свои мечты в мире «Звездных войн», сражаясь за владычество над галактикой вместе с любимыми героями темной или светлой сторон.

The Silent Age - рискованное путешествие в безысходное будущее, где человечеству места нет.

The Tribez: Build a Village - вам предстоит посетить загадочную первобытную страну, населенную забавными аборигенами, отстроить свою собственную деревню каменного века и многое другое.

Nyan Cat: Lost in Space - игра с самой знаменитой летающей кошкой в истории человечества.

Angry Birds Seasons - Angry Birds устраивают торжества по поводу различных праздников и событий со всего света.

Craft Away! - Idle Mining Game - исследуйте прекрасный мир Idle Crafting Empire и добывайте ресурсы одним движением пальца. Подружитесь с забавными зверями и мобами, которые станут вашими преданными спутниками.

Amateur Surgeon 4 - время играть в доктора! Возьмите свой надежный нож для пиццы или бензопилу и сделайте операцию более чем 100 пациентам.

Fallout Shelter - игра дарит вам возможность управлять высокотехнологичным подземным убежищем от «Волт-Тек». Постройте лучшее убежище, сделайте его обитателей счастливыми, защитите их от опасностей пустоши.