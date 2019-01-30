50 мини-игр для смартфона, которые скрасят даже скучное совещание (Главное, чтобы не заметили)
Такие мини-игры называются «тайм-киллерами» — легкие игрушки, предназначение которых — помочь скоротать свободные минут 10–15. Они не требуют особых навыков и умений (хотя тут, конечно, как посмотреть), но точно помогут вам расслабиться и ненадолго отвлечься. Ключевое слово тут — «ненадолго»!
AdMe.ru сделал для вас список из 50 самых популярных приложений для платформ Android и iOS.
Для Android
- Sling Kong - бросайте, подбрасывайте и раскачивайте вашего Конга на пути к славе, но остерегайтесь всякого рода ловушек и препятствий.
- Freeze! — Побег: прочь из сумрака - увлекательная головоломка.
- Alto’s Odyssey - игра из культовой серии про отважного лыжника.
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Asphalt 9: Legends - примите вызов от самых бесстрашных и крутых гонщиков и станьте новой легендой Asphalt – от создателей "Asphalt 8: На взлет".
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Brawl Stars - стремительные бои в многопользовательском режиме от создателей Clash of Clans, Clash Royale и Boom Beach.
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Epic Skater 2 - игра про крутого скейтера не заставит скучать.
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Faraway 3: Arctic Escape - попробуйте выбраться из новых храмов в Faraway 3: Arctic Escape.
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Life is Strange - революционная игра в 5 частях.
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Pokémon Quest - отправляйтесь на поиски сокровищ с кубовидными покемонами.
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Shin Megami Tensei Liberation Dx2 - от создателей серии "Персона". Новинка в 30-летней франшизе видеоигр.
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The Walking Dead: Наш мир — официальная мобильная игра по сериалу «Ходячие мертвецы» от AMC.
- Connect the Dots - просто соедините все точки одинакового цвета.
- PUBG Mobile - 100 игроков на удаленном острове размером 8 × 8 км борются за победу и свою жизнь. Победитель получает все.
- Triple Jump - катайтесь и прыгайте как угодно!
- World of Tennis: Roaring ’20s - игроки переносятся в золотой век тенниса, где изысканные дамы и джентльмены принимают участие в поединках на корте.
- Stickman Impossible Run - бегите, чтобы выжить в этом быстро развивающемся экшен-мире, требующем молниеносных рефлексов.
- The Rockets - возьмите под свой контроль космический корабль и начинайте прокладывать путь на новые уникальные уровни.
- Freaking Math - Flappy Bird для интеллектуалов.
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Andry Birds Epic - отправьте в бой стаю Angry Birds в бесплатной пошаговой ролевой игре и присоединитесь к сообществу, насчитывающему более 85 млн игроков по всему миру.
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Boom Beach - мудро и отважно сражайтесь со Стражами тьмы в эпической военно-стратегической игре.
- Coffee time: Don't Just Draw Something - рисуйте, а потом пробуйте кофе.
- Truck.io - вы были приглашены на автомобильную арену. Игрок, который избежит нападения других игроков, победит.
- Cat'n'robot: Idle Defense. Cute Castle TD Game - ваше королевство захвачено монстрами. Вырастите своих воинов и постройте робота, чтобы победить врагов с границы.
- Zoo Diary - вам необходимо постоянно скрещивать животных, чтобы они стали круче.
- The Sims FreePlay - отмечайте праздники в великолепном фермерском домике с прелестным мопсом, и это еще далеко не все.
Для iOS
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Brain It On! - рисуйте фигуры, чтобы решать сложные физические головоломки. Они не так просты, как выглядят.
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Sudoku - судоку от Brainium - это классическая игра "Судоку № 1", которую вы знаете и любите.
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Plants vs Zombies - приготовьтесь защитить ваши растения, так как толпа зомби собирается вторгнуться в ваш дом.
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Bubble Shooter - взрывайте пузыри, решайте головоломки и преодолевайте испытания, чтобы выиграть все монеты.
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Soiliter - классическая «Косынка» с удобным управлением.
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Agar.io - играйте онлайн с игроками по всему миру, стараясь стать самой большой ячейкой из всех.
- Toaster Swipe - быстрая аркадная игра с элементами пазла, которая проверит ваши рефлексы и способность принимать решения.
- Темные дела - незабываемые приключения приведут вас в места, где еще не ступала нога обычного человека. Но это не точно...
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HungryMaster - Делика и ее говорящий кот Сатен голодны! К счастью, они знают, как превратить монстров, которые наводнили близлежащий лес, в фрукты.
- Goat Simulator Waste of Space - мы оставляем Землю позади и путешествуем в космос!
- RollerCoaster Tycoon Touch - снова наступили новогодние праздники. Веселитесь в заснеженном парке и развлекайте посетителей.
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1010! - эта простая игра-пазл бросит вызов вашему мозгу.
- Dracula 5: The Blood Legacy HD - посмеете ли вы встретиться с Принцем тьмы?
- Metro 2033 Wars - для игры было написано более 500 страниц под руководством Дмитрия Глуховского, автора Metro 2033.
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Dots: A Game about Connecting - прикольная игра-головоломка, в которой нужно соединять точки.
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Lost in Harmony - нажмите на звезды и окунитесь в ритм музыки.
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Star Wars: Galaxy of Heroes - воплотите свои мечты в мире «Звездных войн», сражаясь за владычество над галактикой вместе с любимыми героями темной или светлой сторон.
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The Silent Age - рискованное путешествие в безысходное будущее, где человечеству места нет.
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The Tribez: Build a Village - вам предстоит посетить загадочную первобытную страну, населенную забавными аборигенами, отстроить свою собственную деревню каменного века и многое другое.
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Nyan Cat: Lost in Space - игра с самой знаменитой летающей кошкой в истории человечества.
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Angry Birds Seasons - Angry Birds устраивают торжества по поводу различных праздников и событий со всего света.
- Craft Away! - Idle Mining Game - исследуйте прекрасный мир Idle Crafting Empire и добывайте ресурсы одним движением пальца. Подружитесь с забавными зверями и мобами, которые станут вашими преданными спутниками.
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Amateur Surgeon 4 - время играть в доктора! Возьмите свой надежный нож для пиццы или бензопилу и сделайте операцию более чем 100 пациентам.
- Fallout Shelter - игра дарит вам возможность управлять высокотехнологичным подземным убежищем от «Волт-Тек». Постройте лучшее убежище, сделайте его обитателей счастливыми, защитите их от опасностей пустоши.
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Crossy Road - нескончаемая аркадная игра с прыгунами.
Фото на превью The Sims FreePlay / play.google