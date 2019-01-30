50 мини-игр для смартфона, которые скрасят даже скучное совещание (Главное, чтобы не заметили)

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Такие мини-игры называются «тайм-киллерами» — легкие игрушки, предназначение которых — помочь скоротать свободные минут 10–15. Они не требуют особых навыков и умений (хотя тут, конечно, как посмотреть), но точно помогут вам расслабиться и ненадолго отвлечься. Ключевое слово тут — «ненадолго»!

AdMe.ru сделал для вас список из 50 самых популярных приложений для платформ Android и iOS.

Для Android

  • Sling Kong - бросайте, подбрасывайте и раскачивайте вашего Конга на пути к славе, но остерегайтесь всякого рода ловушек и препятствий.
  • Freeze! — Побег: прочь из сумрака - увлекательная головоломка.
  • Alto’s Odyssey - игра из культовой серии про отважного лыжника.

  • Asphalt 9: Legends - примите вызов от самых бесстрашных и крутых гонщиков и станьте новой легендой Asphalt – от создателей "Asphalt 8: На взлет".

  • Brawl Stars - стремительные бои в многопользовательском режиме от создателей Clash of Clans, Clash Royale и Boom Beach.

  • Epic Skater 2 - игра про крутого скейтера не заставит скучать.

  • Faraway 3: Arctic Escape - попробуйте выбраться из новых храмов в Faraway 3: Arctic Escape.

  • Life is Strange - революционная игра в 5 частях.

  • Pokémon Quest - отправляйтесь на поиски сокровищ с кубовидными покемонами.

  • Shin Megami Tensei Liberation Dx2 - от создателей серии "Персона". Новинка в 30-летней франшизе видеоигр.

  • The Walking Dead: Наш мир — официальная мобильная игра по сериалу «Ходячие мертвецы» от AMC.

  • Connect the Dots - просто соедините все точки одинакового цвета.
  • PUBG Mobile - 100 игроков на удаленном острове размером 8 × 8 км борются за победу и свою жизнь. Победитель получает все.
  • Triple Jump - катайтесь и прыгайте как угодно!
  • World of Tennis: Roaring ’20s - игроки переносятся в золотой век тенниса, где изысканные дамы и джентльмены принимают участие в поединках на корте.
  • Stickman Impossible Run - бегите, чтобы выжить в этом быстро развивающемся экшен-мире, требующем молниеносных рефлексов.
  • The Rockets - возьмите под свой контроль космический корабль и начинайте прокладывать путь на новые уникальные уровни.
  • Freaking Math - Flappy Bird для интеллектуалов.

  • Andry Birds Epic - отправьте в бой стаю Angry Birds в бесплатной пошаговой ролевой игре и присоединитесь к сообществу, насчитывающему более 85 млн игроков по всему миру.

  • Boom Beach - мудро и отважно сражайтесь со Стражами тьмы в эпической военно-стратегической игре.

  • Coffee time: Don't Just Draw Something - рисуйте, а потом пробуйте кофе.
  • Truck.io - вы были приглашены на автомобильную арену. Игрок, который избежит нападения других игроков, победит.
  • Cat'n'robot: Idle Defense. Cute Castle TD Game - ваше королевство захвачено монстрами. Вырастите своих воинов и постройте робота, чтобы победить врагов с границы.
  • Zoo Diary - вам необходимо постоянно скрещивать животных, чтобы они стали круче.
  • The Sims FreePlay - отмечайте праздники в великолепном фермерском домике с прелестным мопсом, и это еще далеко не все.

Для iOS

  • Brain It On! - рисуйте фигуры, чтобы решать сложные физические головоломки. Они не так просты, как выглядят.

  • Sudoku - судоку от Brainium - это классическая игра "Судоку № 1", которую вы знаете и любите.

  • Plants vs Zombies - приготовьтесь защитить ваши растения, так как толпа зомби собирается вторгнуться в ваш дом.

  • Bubble Shooter - взрывайте пузыри, решайте головоломки и преодолевайте испытания, чтобы выиграть все монеты.

  • Soiliter - классическая «Косынка» с удобным управлением.

  • Agar.io - играйте онлайн с игроками по всему миру, стараясь стать самой большой ячейкой из всех.

  • Toaster Swipe - быстрая аркадная игра с элементами пазла, которая проверит ваши рефлексы и способность принимать решения.
  • Темные дела - незабываемые приключения приведут вас в места, где еще не ступала нога обычного человека. Но это не точно...

  • HungryMaster - Делика и ее говорящий кот Сатен голодны! К счастью, они знают, как превратить монстров, которые наводнили близлежащий лес, в фрукты.

  • Goat Simulator Waste of Space - мы оставляем Землю позади и путешествуем в космос!
  • RollerCoaster Tycoon Touch - снова наступили новогодние праздники. Веселитесь в заснеженном парке и развлекайте посетителей.

  • 1010! - эта простая игра-пазл бросит вызов вашему мозгу.

  • Dracula 5: The Blood Legacy HD - посмеете ли вы встретиться с Принцем тьмы?
  • Metro 2033 Wars - для игры было написано более 500 страниц под руководством Дмитрия Глуховского, автора Metro 2033.

  • Dots: A Game about Connecting - прикольная игра-головоломка, в которой нужно соединять точки.

  • Lost in Harmony - нажмите на звезды и окунитесь в ритм музыки.

  • Star Wars: Galaxy of Heroes - воплотите свои мечты в мире «Звездных войн», сражаясь за владычество над галактикой вместе с любимыми героями темной или светлой сторон.

  • The Silent Age - рискованное путешествие в безысходное будущее, где человечеству места нет.

  • The Tribez: Build a Village - вам предстоит посетить загадочную первобытную страну, населенную забавными аборигенами, отстроить свою собственную деревню каменного века и многое другое.

  • Nyan Cat: Lost in Space - игра с самой знаменитой летающей кошкой в истории человечества.

  • Angry Birds Seasons - Angry Birds устраивают торжества по поводу различных праздников и событий со всего света.

  • Craft Away! - Idle Mining Game - исследуйте прекрасный мир Idle Crafting Empire и добывайте ресурсы одним движением пальца. Подружитесь с забавными зверями и мобами, которые станут вашими преданными спутниками.

  • Amateur Surgeon 4 - время играть в доктора! Возьмите свой надежный нож для пиццы или бензопилу и сделайте операцию более чем 100 пациентам.

  • Fallout Shelter - игра дарит вам возможность управлять высокотехнологичным подземным убежищем от «Волт-Тек». Постройте лучшее убежище, сделайте его обитателей счастливыми, защитите их от опасностей пустоши.

  • Crossy Road - нескончаемая аркадная игра с прыгунами.

Фото на превью The Sims FreePlay / play.google

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