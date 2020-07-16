35+ закулисных секретов Диснейленда, которые помогут узнать, что скрывается за сказочным фасадом

Миллионы людей на Земле мечтают хотя бы раз в жизни побывать в Диснейленде, потому что этот волшебный парк — воплощение сказки, праздника и волшебства, где реальность превосходит любые фантазии. Первый из знаменитых парков Уолта Диснея был открыт 65 лет назад, 17 июля 1955 года, в штате Калифорния, в городе Анахайм. Он стал реализацией мечты Уолта Диснея о месте, где воссоздается мир мультфильмов и сказок. Сегодня в мире работают 5 Диснейлендов: в Калифорнии, во Флориде, в Токио, в Гонконге и пригороде Парижа.