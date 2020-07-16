35+ закулисных секретов Диснейленда, которые помогут узнать, что скрывается за сказочным фасадом
Миллионы людей на Земле мечтают хотя бы раз в жизни побывать в Диснейленде, потому что этот волшебный парк — воплощение сказки, праздника и волшебства, где реальность превосходит любые фантазии. Первый из знаменитых парков Уолта Диснея был открыт 65 лет назад, 17 июля 1955 года, в штате Калифорния, в городе Анахайм. Он стал реализацией мечты Уолта Диснея о месте, где воссоздается мир мультфильмов и сказок. Сегодня в мире работают 5 Диснейлендов: в Калифорнии, во Флориде, в Токио, в Гонконге и пригороде Парижа.
В годовщину открытия первого парка мы в AdMe.ru решили выяснить секретные факты о «самом счастливом месте на Земле».
- Идея Диснейленда возникла у Уолта Диснея, когда он вместе с дочками отдыхал в различных парках развлечений. Изначально он хотел построить «Парк Микки-Мауса» и открыть свое детище рядом со студией, где делались мультфильмы, но вскоре стало понятно, что этой земли будет недостаточно. Тогда Дисней купил 65 га около городка Анахайм.
- Парк был построен в рекордные сроки — за 1 год и 1 день. Тогда на территории было всего 23 аттракциона. Строительство обошлось в $ 17 млн.
- На входе в Диснейленд красовалась приветственная надпись: «Всем, кто пришел в это счастливое место, добро пожаловать! Диснейленд — это ваша страна. Здесь воскресают прекрасные воспоминания стариков, и здесь молодые могут вдохнуть вызов и обещания будущего». Сегодня это же приветствие можно увидеть во всех парках Диснея.
- Парк был открыт для посетителей 18 июля, а накануне состоялся «международный обзор для прессы», куда можно было попасть только по специальным приглашениям. Однако открытие прошло неудачно. На территорию попало множество людей с поддельными приглашениями, и вместо 11 тыс. человек там оказалось почти 30 тыс.
- Более того, в тот день стояла жуткая жара — около 38 °C, и у многих дам в расплавленном асфальте стали вязнуть каблуки, а из-за забастовки водопроводчиков фонтанчики для питья оказались без воды. В итоге многие гости решили, что неработающие фонтаны были способом повысить продажи газировки Pepsi, которая была спонсором открытия.
- СМИ написали массу негативных отзывов, так что Уолт Дисней пригласил всех недовольных прийти на следующий день. 18 июля очередь у ворот начала скапливаться с 2 часов ночи. Первым гостем стал Дэвид Макферсон с входным билетом под номером 2, так как первый билет был отдан брату Уолта — Рою Диснею. Потом Дэвид получил пожизненный пропуск в Диснейленд. К счастью, на тот раз все прошло хорошо.
- Потом Дисней называл 17 июля не иначе как «черное воскресенье» и первые 10 лет официальным днем открытия считалось 18 июля. В настоящее время все встало на свои места, а работники надевают бейджи, где значится дата 17 июля.
- Со дня открытия и до 1982 года плата за вход и за аттракционы была раздельной. При этом цена входного билета была совсем небольшой. Потом Дисней решил сделать единый входной билет с неограниченным доступом к аттракционам. Выгода от такого подхода была очевидна: теперь каждый должен был платить существенную сумму за вход, даже если он пробудет в парке недолго. К тому же сотрудникам больше не нужно было следить, чтобы посетители не попадали на аттракционы без билета.
- Чтобы стать частью команды Диснейленда, потенциальным сотрудникам нужно пройти обучение. Для этого существует Disney University. Конечно, это не аккредитованный университет, а специальная обширная программа. Но зато эти знания помогут лучше понять специфику работы Диснейленда и познакомиться со множеством правил.
- Работники Диснейленда должны знать все о парке развлечений, поэтому им строго запрещено говорить гостям фразу «Я не знаю». Вместо этого они должны придумать ответ на любой вопрос, даже если они не владеют этой информацией, или позвать более опытного коллегу. Главное — ни в коем случае не разочаровывать посетителей.
- Члены команды используют театральную терминологию, так как в корпоративной культуре принято сравнивать визит в парк с посещением театра. Так, недоступные для посещения посторонними места называются «кулисы», сотрудники носят не форму, а «костюмы». Также любая работа называется «ролью», исполняя которую важно следовать строгому сценарию. Любое появление перед публикой считается «выходом на сцену».
- Представления на всей территории парка — важный вид развлечений в Диснейленде. Множество персонажей из мультиков ходят по всему парку, приветствуют гостей, развлекают детишек и позируют для фото. Кроме музыкальных представлений также устраиваются игры для посетителей. Например, каждый день после 12 дня персонажи из сказки «Алиса в Стране чудес» организуют игру «Музыкальный стул» в Уголке кока-колы на Главной улице.
- Кстати, прежде чем стать настоящим актером труппы, придется как следует поработать над своим почерком. Все дело в том, что все персонажи должны расписываться одинаково, чтобы дети не заподозрили подвох и не засомневались в том, что их любимые герои реальны.
- По словам актера, который работал в Диснейленде, самыми неудобными для него оказались костюмы дятла Вуди и особенно Тигры, потому что в жару создается полное ощущение, что ты завернут в горячий ковер.
- А еще в парке строгие требования к работникам. До недавнего времени все мужчины должны были быть гладко выбритыми, в противном случае их просто не пускали на работу. Сейчас допускается носить аккуратные усы или небольшую бороду.
- Также в правила входит запрет на татуировки, пирсинг и импланты, даже если они скрыты под одеждой. Компания хочет, чтобы ее сотрудники выглядели идеально, но при этом естественно.
- Особое внимание всегда уделяется внешнему виду девушек, которые играют диснеевских принцесс. Как рассказали бывшие актрисы, они должны были держаться в определенном весе и им строго-настрого запрещалось толстеть, поэтому в их холодильнике в комнате отдыха лежали только низкокалорийные продукты.
- У работников парка есть куча секретных кодов. Самым неприятным считается «код V», ведь он означает, что кого-то из гостей стошнило и срочно требуется уборка.
- «Оповещение о белой пудре» означает, что кто-то из посетителей решил развеять прах кого-то из своих близких во время поездки на Космическую гору. Да, почему-то это случается довольно часто, но в парке так много камер, что этот поступок не останется незамеченным.
- Если какой-то ребенок отстанет от родителей, сотрудники никогда не произнесут по радио фразу «Потерялся ребенок». Вместо этого они скажут: «Сигнал 70», — это означает, что в парке есть потерянный родитель. Детей не называют «потерянными», чтобы не дать им запаниковать.
- Что касается конфиденциальности, то не стоит думать, что она есть у гостей, пока они находятся на территории парка. Служба безопасности постоянно следит за посетителями. Пользователь Reddit рассказал, что он знает некоторых людей, которые работают в Диснейленде под прикрытием. По его словам, когда они работают, то выглядят как самые нелепые туристы: большие шляпы, смешная одежда, очки на носу, походные ботинки. Так что если вдруг вы встретите такого персонажа, то, скорее всего, это будет сотрудник службы безопасности.
- Также для обеспечения безопасности несколько лет назад над Диснейлендом была установлена бесполетная зона. Запрет также распространяется на любые беспилотные устройства с дистанционным управлением, например на дроны. Никто не может летать ниже 3 000 футов и в пределах 3 миль от парка.
- Существует множество мифов о существовании «тюрьмы Диснея». Пользователь Reddit подтвердил, что на территории есть специальное место для нарушителей. Кроме того, в собственности Диснея есть полицейский участок, куда немедленно доставляют нарушителей.
- Чтобы сделать парки более чистыми, все Диснейленды запретили продавать на своей территории жевательную резинку. Правда, вы можете принести ее с собой. Также вы не сможете купить в парке продукцию, содержащую арахис, чтобы у гостей не возникла аллергия.
- На главной улице парка всегда вкусно пахнет. Для этого инженерами была изобретена специальная машина, которая распыляет ароматы свежего попкорна и выпечки через скрытые отверстия. Дело в том, что запах — это сильнейший стимул для памяти, который вызывает у гостей ностальгию и заставляет вспомнить детство, просто вдыхая запах попкорна.
- В Диснейленде есть свой закрытый клуб, вход в который разрешен только для членов этой организации. Так называемый «Клуб 33» — это несколько частных залов и ресторан. Изначально он был задуман Уолтом Диснеем как тихое место для личных встреч со спонсорами и особыми гостями. Члены клуба платят немалые взносы: для частного лица — $ 25 000, для корпораций — $ 40 000, также они вносят ежегодную плату в размере $ 12 000.
- Что интересно, двери клуба окрашены в особый цвет, который можно назвать «невидимый зеленый». Этот оттенок был специально изобретен сотрудниками парка. Он настолько неприметный, что не дает взгляду задержаться на нем. Эта же краска помогает замаскировать служебные помещения и те участки парка, которые не должны попасть в поле зрения гостей.
- Под землей парка находится целая туннельная система. Она была сделана для передвижения сотрудников, чтобы они могли незаметно перемещаться и не разрушать магию, созданную для гостей.
- Для усиления впечатлений в Диснейленде применяется масса уловок. Например, сотрудники часто преувеличивают драматический эффект от некоторых аттракционов, чтобы они казались более страшными и захватывающими, чем есть. Например, часто крики, которые якобы доносятся с разных аттракционов, являются поддельными — там стоят колонки с записанными звуками.
- Также перед аттракционами висит табло, на котором указано, сколько вам осталось ждать в очереди. Так вот, очень часто там обозначено неверное время — обычно гость будет ждать меньше. Этот маленький трюк помогает людям порадоваться, что они попали на аттракцион раньше, чем планировали.
- А еще в парке создается искаженная перспектива, чтобы посетители думали, что все объекты выше, чем есть на самом деле. Например, кирпичи на вершине замка Спящей красавицы меньше, чем кирпичи в нижней части здания.
- Кстати, этот замок имеет настоящий, рабочий подъемный мост. Правда, его использовали только 2 раза. Первый раз — в день открытия, а второй — после реконструкции Фэнтезиленда.
- Каждое лето начиная с 1956 года в парке устраиваются грандиозные фейерверки. С каждым годом они становятся все более роскошными и невероятными. А в 2004 году Диснейленд представил новую систему запуска фейерверков с уменьшенным уровнем шума, дыма и загрязнения окружающей среды. Причем сотрудники сделали открытым патент на эту систему, чтобы другие компании тоже могли ее использовать.
- Общее количество гостей, посетивших Диснейленд с момента его открытия, — более 720 млн человек.
- Одно из самых важных правил Диснейленда гласит, что на его территории не должно быть грустных детей. Когда сотрудники видят расстроенного ребенка, они должны сделать все возможное, чтобы его развеселить: купить ему мороженое, подарить подарок и т. д.
- А еще над Диснейлендом всегда светит солнце, потому что парки находятся на западе и на востоке США, а также в Азии и Европе.
А вы когда-нибудь были в Диснейленде или, может быть, мечтаете там побывать?