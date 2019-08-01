30+ слов, которые мы искали в русском языке, а нашли в иностранных словарях

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Иногда, чтобы объяснить собеседнику что-то простое на русском, нужно подобрать много слов. Но при этом в других языках для передачи той же самой мысли находится всего одно. Например, слово на яганском mamihlapinatapai внесено в Книгу рекордов Гиннесса как самое емкое. Дословный перевод звучит так: «Взгляд между двумя людьми, в котором выражается желание каждого, что другой станет инициатором того, чего хотят оба, но ни один не хочет быть первым».