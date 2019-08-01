30+ слов, которые мы искали в русском языке, а нашли в иностранных словарях
Иногда, чтобы объяснить собеседнику что-то простое на русском, нужно подобрать много слов. Но при этом в других языках для передачи той же самой мысли находится всего одно. Например, слово на яганском mamihlapinatapai внесено в Книгу рекордов Гиннесса как самое емкое. Дословный перевод звучит так: «Взгляд между двумя людьми, в котором выражается желание каждого, что другой станет инициатором того, чего хотят оба, но ни один не хочет быть первым».
AdMe.ru перелистал словари и понял, каких слов нам порой так не хватает.
О любви
- Drachenfutter (немецкий). Дословный перевод — «кормление дракона». Небольшие подарки, которые преподносят после ссоры разъяренным девушкам или женам.
- Gigil (тагальский). Когда только слов любви мало. Так и укусили бы! Так и съели бы!
- Onsra (бодо). Все романы однажды заканчиваются. И вы предчувствуете этот этап.
- Dor (румынский). Тоска по любимому в разлуке.
- Nazlanmak (турецкий). Когда в душе нам очень-очень хочется того, к чему мы внешне совершенно равнодушны.
- Viraha (хинди). Может, вы и не замечали друг друга. Но пришла разлука — и чувства стали очевидны.
О работе
«Я никогда не перестану работать».
- Presenteeism (английский). Любимое чувство трудоголиков. Ушел в отпуск? Вини себя, что не в офисе. Страдай.
- Ládramhaíola (ирландско-гэльский). День, на который было множество планов. Но до их воплощения так и не дошло.
- Svårpåfåtagbar (шведский). Если вам кто-то нужен, его обязательно не будет на месте. И где его найти — никто не знает. А ведь только что тут был.
- Bumf (английский). Работа с документами, от которой тоска берет невыразимая. Сил на это нет. Просто нет.
- Meraki (греческий). Работать так, словно ничего в мире больше не существует.
Об отдыхе
- Balter (английский). Танцевать, словно никто не видит. Выглядит не очень? Главное — тебе хорошо!
- Rwhe (банту). Приходишь с вечеринки. Раздеваешься как получится. Падаешь на пол. Спишь.
- Vacilando (испанский). Отправляйся в путешествие. Ничего не планируй. Главное — процесс.
- Hanyauku (руквангали). Очень-очень осторожно идти по раскаленному песку. Кто был на пляже — имеет такой опыт.
- Sobremesa (испанский). Поели — можно и поболтать. Без хорошей беседы и обед не в радость.
- Kalsarikännit (финский). Прекрасный вид досуга. Сидишь в пижаме, пьешь вино. Целый день.
О жизни
- Sgiomlaireachd (шотландский гэльский). Ты мечтала о еде весь день. Но тебя отвлекают от тарелки. Вот оно, это чувство.
- Commuovere (итальянский). Очень-очень трогательная история. До слез.
- Farpotshket (идиш). Когда пытались что-то починить. И теперь все окончательно сломано.
- Стидак (сербский). Последний кусочек лакомства. Всем хочется взять — каждый стесняется.
- Zechpreller (немецкий). Кто-то, кто берет деньги в долг и не оплачивает общий счет. И так все время.
- Jayus (индонезийский). Шутка настолько плохая, что даже смешно.
- Tartle (шотландский). Надо представить человека, и тут вы забываете его имя. Вот она, паника. Вот он, tartle.
- Earworm (английский). Мелодия, от которой невозможно отвязаться.
- Slampadato (итальянский). Фанат солярия. Легко распознается по цвету кожи.
- Kabelsalat (немецкий). То, что происходит с наушниками и елочными гирляндами. Один сплошной комок проводов.
- Groak (баскский). Гипнотизировать взглядом того, кто ест. Надеяться, что угостят.
- Kummerspeck (немецкий). Заедаете стресс? Тогда вы знаете, что такое «бекон горя». Обычно горе откладывается на боках.
- Paper-belly (английский). Человек, который стремительно пьянеет от малого количества алкоголя.
- Pålegg (норвежский). Бутерброд из всего, что нашлось в доме. Включаем фантазию.
- Мерак (сербский). Умение наслаждаться мелочами. Когда повод для улыбки — в каждом мгновении жизни.
Нам понравилась традиция «кормить дракона». А какое слово вы возьмете на заметку?