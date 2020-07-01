30+ привычных слов и выражений, которые раздражают людей чаще, чем мы думаем

Несмотря на то что на словарях всегда указывается количество содержащихся в них слов, языковеды давно пришли к выводу, что язык в количественном отношении неисчислим. Одни слова устаревают и продолжают существовать только под обложками древних книг, другие — появляются под действием времени или обстоятельств. Большая часть таких новшеств искажает язык и частенько выводит из себя окружающих.