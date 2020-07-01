30+ привычных слов и выражений, которые раздражают людей чаще, чем мы думаем
Несмотря на то что на словарях всегда указывается количество содержащихся в них слов, языковеды давно пришли к выводу, что язык в количественном отношении неисчислим. Одни слова устаревают и продолжают существовать только под обложками древних книг, другие — появляются под действием времени или обстоятельств. Большая часть таких новшеств искажает язык и частенько выводит из себя окружающих.
Статья, в которой наши авторы рассказывали о раздражающих словах, вызвала среди читателей бурное обсуждение. Поэтому AdMe.ru решил узнать у самих пользователей сети, какие слова заставляют их чувствовать себя неуютно.
- У вас есть слово, которое вы ненавидите? Когда вот без объяснения причин просто бесит само слово до трясучки. У меня это совковое словечко «халява». Слышу от человека — и он сразу будто теряет хит-поинты в моих глазах. © topordybenko / Twitter
- Бесит «я тебя наберу». И еще сокращения названий аэропортов у «бывалых» туристов, выехавших за границу пару раз и поучающих всех остальных, типа Шарик, Домик. И еще фраза «отель на завтраках». Бр-р-р-р. © Татьяна Молчанова / AdMe
- Бывший супруг говорил «звОнит», я каждый раз делала замечание: «звонИт». Так он стал говорить «телефонировать». Например, он или она телефонирует. Нашел выход из положения. © Svet Lana / AdMe
- Раздражает выражение «от слова „совсем“»: «У меня нет времени от слова „совсем“». А еще в группах школьно-садиковских появляется множество производных слова «вкратце»: «вкрации», «в краци», «в крации» и тому подобное. © Кукурузина / AdMe
- Когда кто-то использует постоянно английские слова в речи. Чаще всего слышу You know. Ну к «окей» я уже давно привыкла, даже сама иногда использую это слово, но это высокомерное «ю ноу?!» бесит. © FaZB7KQ0FerNiam / Twitter
- «Токсичный». Какой угодно: мерзкий, неприятный, душный, скучный, агрессивный, манипулятор. Но не токсичный. © mirra21148238 / Twitter
- Раздражает «печалька». Я говорю знакомой, что у меня мама умерла, а она в ответ: «Печалька!» © Людмила Казакова / AdMe
- Режет слух постоянное употребление слова «детки» вместо «дети». Вот эти «детки» потом в «человечков» и вырастают. © Светлана Ожгихина / AdMe
- Я слышал «беремчатая» вместо «беременная». Вообще убило. © Сергей Булгаков / AdMe
- Меня раздражает, когда используют «с» вместо «из», например «приехала с Москвы». Так и хочется сказать: «Упала С дуба или слезла С елки, а приехала ИЗ Москвы!» © Elena Carvalho / AdMe
- Когда кружки для чая называют «бокалы», а трусы (женские) «плавки». © Лариса Забродина / AdMe
- Раздражают нововведения: «блогерка», «авторка» и прочее. А еще «вкуснячий», «класснючий» и т. д. © Ирина Ковалёва / AdMe
- В семье у мужа все говорят «пойдем до (имя)» и «говорят за (имя)». 15 лет с ними живу — не могу привыкнуть. © Maria Mouratidou / AdMe
- Ненавижу, когда говорят «ну от тебя я такого не ожидал(а)». Ты что, в зале ожидания, что ли? © myrrroslava / Twitter
- Когда взрослые люди говорят «я кушал / кушаю / хочу кушать». © blissargone / Twitter
- «Менчик» как обращение к человеку мужского пола. © Broockelle6 / Twitter
- Бесит слово «подсветить» как калька с английского to highlight. Например: «Я подсветила ему особенности этого проекта». © io_operator / Twitter
- Когда слышу от русского «ва-а-а-у-у-у», понимаю, что этот человек не сможет быть моим другом. Даже если придется вместе работать или вообще часто общаться. © region38nord / Twitter
- Я не переношу слово «трусики», оно вызывает у меня отвращение, к слову «трусы» я отношусь равнодушно, но вот слово «труселя» я просто обожаю. © Sonja_2004 / Twitter
- У меня муж говорит «обделанный»: дом, квартира, комната и т. д. Я смеюсь, спрашиваю, где ж столько «обделки» нашли, чтобы весь дом обделать. © Надежда Н / AdMe
- Режет слух слово «ржать» в смысле «смеяться». Жена постоянно: «мы так ржали», «вот это я ржала», «поржали». Я думал, что ржут кони и лошади. Ну, может, еще какие-нибудь производные от них: лошаки, ослы, пони, например. © Дмитрий Живето / AdMe
- Слово «ляля» в отношении маленького ребенка. Что за «ляля»? Зачем это слово? © Detcher / AdMe
- «Агриться» — бр-р-р, точно не тот англицизм, который я бы стала использовать. © Екатерина / AdMe
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Дико раздражает, когда в ответ на удачную шутку пишут: «Я ору!» Мерзость! Ори, психопат.
А еще просят «рубль» взаймы, подразумевая тысячу рублей. И что я вижу?! Недоуменный взгляд? Что просил, то и дали. И слово «адепт». Суют везде. Ладно по смыслу хоть подогнать пытаются. Но все равно раздражает. © Лиса Патрикеевна / AdMe
- Как-то ехала в автобусе, впереди два парня довольно громко разговаривали, а один все время искажал названия остановок: «Спортос» (вместо «Спортивная»), «Лугос» (вместо «Луговая»), «Пушкинос» (вместо «Пушкинской») и т. п. Ужасно. © Баранка / AdMe
- В булочной рядом продавщица постоянно голосит: «Вкусненькое, свеженькое, сытненькое!» Прям противно до тошноты, как будто в сиропе искупали. © Анна Зеленская / AdMe
- Самое ужасное слово, изобретенное ненавистниками родного языка, — «тубаретка»! А еще «бамбинтон» — как же?! © Зорра Бланка / AdMe
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