30+ признаков, по которым запросто можно отличить обычную девушку от настоящей леди

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Настоящих леди единицы. Их отличают образованность, культура, ухоженность, уважение к себе и к другим, чувство собственного достоинства, доброта и спокойствие. И конечно же, знание правил этикета, которое позволяет чувствовать себя уверенно в любом обществе и избегать многих неловких ситуаций.

AdMe.ru обобщил правила этикета, применение которых на практике отличает обычную девушку от истинной леди, позволяет всегда быть на высоте и не ударить лицом в грязь в обществе.

Одежда

Леди носит одежду по размеру. Она понимает, что ее не красят натянутые петли на блузе, грудь, которая вываливается из декольте, или складки на поднимающейся юбке.

Она не поправляет одежду на людях: не одергивает юбку, не подтягивает колготки и не возвращает на место спадающие лямки нижнего белья. Для всех этих манипуляций существует дамская комната.

Леди носит вьетнамки только в бассейн. Она не ходит в такой обуви по городу даже в жаркие дни.

Она носит спортивный костюм только там, где он уместен: в спортзале, в походе, на пробежке.

У нее никогда не торчат лямки нижнего белья. В том числе силиконовые.

Она не забывает снять этикетки с подошвы обуви после покупки.

За столом

Истинная леди знает, что если на столе есть тканевая салфетка, то она непременно должна оказаться на коленях. При этом салфетку можно складывать сгибом как от себя, так и к себе. Главное, чтобы верхний слой был короче, чем нижний. Один из признаков того, что дама не ориентируется в правилах этикета, — это когда трапеза уже идет, а тканевая салфетка так и лежит сложенной на столе (как на фотографии слева).

Если нужно выйти из-за стола, леди просит ее извинить и оставляет салфетку слева от своей тарелки, а не на спинке стула или самом стуле. А вот в детали того, почему надо уйти, никого посвящать не нужно.

Она не станет поднимать салфетку с пола сама, если уронила ее. Это сделает официант и принесет чистую.

Леди не вытирает рот салфеткой, а лишь осторожно промокает уголки губ.

Если она не употребляет алкоголь, то не сообщает об этом остальным и не отказывается, если предлагают. Благодарит, какое-то время держит бокал в руке, потом делает вид, что пьет. После чего ставит бокал. С диетами то же самое: не стоит обременять этой информацией окружающих.

Никогда не пользуется за столом в ресторане зубочисткой и не подкрашивает губы помадой. Для этого есть дамская комната.

Очки

На форумах ведутся горячие споры о том, допустимо или нет носить на голове очки от солнца. Некоторые модницы убеждены, что так можно делать. А российские и зарубежные эксперты в сфере этикета категоричны: истинная леди не носит очки как ободок. Закинуть этот аксессуар на голову можно, если вы, к примеру, ненадолго заскочили в магазин. В других ситуациях очки необходимо снять и положить в сумку или чехол.

Леди снимает очки от солнца, когда заходит в помещение. А также когда на улице пасмурно или уже темно.

Когда она видит человека в первый раз, то всегда снимает этот аксессуар. Если кто-то обращается к ней на улице, сначала снимает очки, а только потом отвечает.

Если нужно остаться в очках, то леди непременно поинтересуется у собеседника, не будет ли он против.

Речь

В ее речи нет лексического мусора: слов-паразитов, ненормативной лексики, сленга.

Она не употребляет слово «туалет». Синонимы — «дамская комната», «уборная».

Вместо грубых слов она использует эвфемизмы, то есть нейтральные по смыслу слова или выражения, которыми заменяют другие, считающиеся неуместными или неприличными. Например, вместо «толстая» говорит «округлые формы» или «в теле», вместо «старый» — «человек почтенного возраста» и так далее. Слов, помогающих смягчить или завуалировать слишком грубую или негативную окраску, очень много, и они украшают речь.

Имеет значение не только то, что она говорит, но и как она это делает. А именно темп речи, ее скорость, мелодичность. Истинная леди говорит мягко и медленно. В ней нет суеты, и это касается поведения в целом и речи в частности, она не торопится.

Не задает окружающим вопросы, которые могут поставить их в неловкое положение. К этой категории можно отнести вопросы типа «сколько вы зарабатываете?», «вы замужем? планируете?», «а деток когда думаете заводить?», «вы в положении?», «сколько вам лет?».

Если ей сказал что-то неприятное небезразличный человек, то она говорит об этом и просит так больше не делать. В противном же случае просто улыбается в ответ и уходит.

В светском и деловом общении она избегает таких тем, как личная жизнь, здоровье, политика, вероисповедание, диеты и трагичные события.

Язык тела

Истинная леди помнит о том, что мы разговариваем даже тогда, когда молчим. За нас говорит наше тело: жесты, мимика, осанка. Также очень многословны макияж и одежда.

Леди не садится в кресло глубоко и держит осанку. Именно садится, а не плюхается.

Она не просто ходит или сидит с ровной спиной — она с ней живет. И помнит о том, что осанка влияет на то, как нас воспринимают окружающие. Именно по осанке можно считать информацию о нашей уверенности в себе, состоянии здоровья и многом другом.

Она умеет красиво и элегантно сидеть. Помнит о том, что колени должны быть вместе, а носки — быть направлены в одну сторону. При этом поза не должна выглядеть вычурно.

Доброжелательность

Дама, которую можно назвать леди, умеет контролировать свои эмоции. Она доброжелательна с персоналом в отелях, ресторанах, продавцами в магазинах, таксистами.

Даже если у нее все плохо, по лицу этого не скажешь. Она улыбчива и знает, что несчастное выражение — это дефицит социального навыка.

Она никогда не выясняет отношения при посторонних. Все претензии и просьбы выскажет мужчине без чужих ушей. Это касается и отношений с ребенком.

В театре

Истинная леди придерживается критерия уместности и выбирает одежду для похода в театр, понимая разницу между Ла Скала и провинциальным ТЮЗом. Дорогие ювелирные украшения и платье в пол во втором случае неуместны. Но наряд должен быть элегантным, небрежность в образе не допустима.

Для похода в театр отдает предпочтение лодочкам, ботильонам или аккуратным сапогам на каблуке. Понимает, что грубые сапоги, ботинки, шлепанцы, угги, кроссовки — это не лучший выбор.

Берет с собой клатч, а не громоздкую сумку.

Не делает высоких причесок, понимая, что за ней сидят зрители. Со шляпами такая же история.

Помнит, что для одного человека предназначен один подлокотник.

Если она идет в театр с мужчиной, то билеты контролеру предъявляет ее спутник. Поиск нужного ряда и места — не ее зона ответственности. Мужчина входит в зал первым и показывает даме дорогу к месту в том случае, если этого не делает сотрудник театра.