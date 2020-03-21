30+ фактов о съемках «Брата» — фильма, снятого на кинопленку, которую иностранцы забыли на «Ленфильме»

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Когда вышел фильм «Брат» в 1997 году, никто не рассчитывал на такой успех, даже актеры, которые в нем снимались: у картины рекордно низкий бюджет, в главной роли — новичок-непрофессионал, а режиссер просто хотел заработать денег на другой свой проект.

AdMe.ru попытался разобраться в феномене «Брата» и понять, почему именно этот фильм Алексея Балабанова стал народным и его пересматривают 20 с лишним лет спустя. А из бонуса вы узнаете, чьим голосом разговаривал в фильме брат Данилы Багрова Виктор — ведь это не голос актера Виктора Сухорукова.

Как все начиналось

Алексей Балабанов начал работу над фильмом «Брат», чтобы заработать денег на другой свой проект. Спонсоры, прочитав его сценарий «Про уродов и людей», отказались финансировать съемки этой картины, назвав ее порнографией. Тогда Балабанов и решил добыть деньги сам.

Вдова Алексея Балабанова, Надежда Васильева, вспоминала, что муж позвонил ей из Сочи, где на «Кинотавре» познакомился с Сергеем Бодровым: «Суп вари к моему приезду, литров 5. И я уеду на дачу». На даче он за несколько дней написал сценарий «Брата», и уже через пару месяцев, в сентябре, начались съемки, которые продолжались рекордный 31 день.

Актеры работали за очень скромные гонорары, а некоторые и вовсе бесплатно

В 90-е творческие работники сидели без дела, поэтому были рады получить роль, хотя было непонятно, заплатят ли им гонорар. Со многими из них Алексей Балабанов был в дружеских отношениях, и актеры по-товарищески, из большого уважения, соглашались выручить режиссера.

Со многими из них Алексей Балабанов был в дружеских отношениях, и актеры по-товарищески, из большого уважения, соглашались выручить режиссера. Роли Светы и Татарина писались специально под Светлану Письмиченко и Виктора Сухорукова. С обоими Балабанов уже работал раньше, а с Сухоруковым некоторое время даже жил в одной коммуналке.

Светлана потом рассказывала, что получила $ 1 000 — огромную по тем временам сумму денег. Виктору Сухорукову заплатили в 2 раза меньше — $ 500.

Все сцены с участием Юрия Кузнецова, который сыграл Немца, единственного положительного героя в «Брате», сняли за 4 дня: Балабанов работал очень быстро. Работать приходилось вместе с настоящими бездомными, которых задействовали в эпизодах и массовке. Кузнецов рассказывал, что один из бомжей в перерывах между съемками по одной выпросил у него целую пачку сигарет, а потом сказал: «Я тебя как бывшего артиста очень уважаю». Он принял Кузнецова за опустившегося человека, живущего на улице.

Кстати, фамилия Гофман — это вовсе не отсылка к сказочнику Эрнсту Теодору Амадею Гофману. Балабанов задумал этого героя как намек на Мартина Людвига Гофмана, архитектора, который работал в Петербурге в петровские времена.

Андрей Федорцов (режиссер Степан) оказался на съемках случайно. Он тогда обивал пороги «Ленфильма» в надежде получить хоть какую-нибудь роль. Его заметил Алексей Балабанов. На пробах он сказал актеру: «Испугайся!» Федорцов изобразил испуг и получил роль Степана, который начинает бояться с первых секунд появления в фильме. Гонорар за съемки он потратил на пирожки.

Работая над ролью режиссера Степана, Андрей Федорцов подружился с Сергеем Бодровым, и впоследствии именно он рассказал Сергею о Кармадонском ущелье (в тех местах снимали несколько серий «Убойной силы»). Федорцов расхваливал красоту тех мест, и, возможно, поэтому Сергей Бодров отправился туда снимать свой второй фильм «Связной», съемки которого трагически оборвались, когда съемочная группа попала под лавину.

Вячеслав Бутусов предоставил свою музыку для саундтрека бесплатно — в обмен на обещание Балабанова снять клип для новой песни «Наутилуса Помпилиуса»

На момент съемок «Брата» Алексей Балабанов, Вячеслав Бутусов, Настя Полева и другие музыканты были знакомы больше 12 лет. Балабанов снимал их еще в Екатеринбурге в своих ранних короткометражках. Ему было очень важно снять в своем фильме настоящих музыкантов, чтобы зритель поверил, что Данила Багров тоже настоящий.

На его призыв с энтузиазмом откликнулись многие представители питерской музыкальной тусовки 90-х. В эпизодах снялись Сергей Чиграков, Настя Полева, Вадим Курылёв, музыканты из групп «Аквариум» (сам БГ не смог принять участие в съемках, хотя ранее давал согласие), «2ва самолёта», «Колибри», «Препинаки» и «Наутилус Помпилиус».

(сам БГ не смог принять участие в съемках, хотя ранее давал согласие), «2ва самолёта», «Колибри», «Препинаки» и «Наутилус Помпилиус». В клипе, который по окончании работы над «Братом» Алексей Балабанов снял для «Наутилуса», участвовали Сергей Бодров и Мария Милютина (исполнительница роли Кэт). Официальный саундтрек к «Брату» был выпущен 3 года спустя, после выхода второй части фильма.

Бюджет картины был менее $ 100 000, поэтому экономили на всем

Из-за скромного бюджета пленку приходилось беречь, Балабанов предупредил актеров, что больше двух-трех дублей делать не будут.

В то же время в Санкт-Петербурге проходили съемки «Анны Карениной» с Софи Марсо в главной роли. Оператор Сергей Астахов вспоминал, как обрадовался, когда ему позвонил знакомый и сказал, что иностранцы оставили целую коробку свежей пленки «Кодак». На нее и сняли фильм «Брат».

Светлана Письмиченко играла в собственной клетчатой рубашке и кофте, а знаменитый свитер крупной вязки для Данилы Багрова жена режиссера Надежда Васильева купила в секонд-хенде за 35 рублей. Балабанов, однако, его забраковал: «Слишком крутой». Тогда сверху надели дешевую болоньевую ветровку, чтобы упростить образ, — получилось то, что нужно. После того как Сергей Бодров погиб, Надежда передала этот свитер его вдове.

Для киллера Татарина Надежда Васильева нашла одежду в своем гардеробе: зеленое пальто, которое он носит в «Брате», она купила в Германии во время работы над фильмом «Замок». Оно отлично подошло Сухорукову, который не отличается крупным телосложением. Желтый пиджак одолжил брат актрисы Анастасии Мельниковой («Улицы разбитых фонарей»), а цветастый галстук накануне подарили отцу Надежды.

зеленое пальто, которое он носит в «Брате», она купила в Германии во время работы над фильмом «Замок». Оно отлично подошло Сухорукову, который не отличается крупным телосложением. Желтый пиджак одолжил брат актрисы Анастасии Мельниковой («Улицы разбитых фонарей»), а цветастый галстук накануне подарили отцу Надежды. Сергей Мурзин, который сыграл бандита Круглого, на пробы приехал в красном пиджаке и с золотой цепью на шее — и сразу же был утвержден. Питерские братки после выхода фильма так прониклись этим персонажем, что подарили ему новенький «Бьюик-Лесабр», так как, по их мнению, старая «пятерка» — неподходящая машина для такого авторитета.

Мария Милютина (в девичестве Жукова) сыграла неформалку Кэт. Тогда она была студенткой театрального вуза и в реальной жизни не имела ничего общего со своим персонажем. Мария никогда не общалась на сленге и не одевалась так, как ее героиня. К тому же во время съемок она была беременна, поэтому изображать легкомысленную питерскую тусовщицу было для нее вызовом.

К тому же во время съемок она была беременна, поэтому изображать легкомысленную питерскую тусовщицу было для нее вызовом. Долгое время для Кэт не могли найти косуху и берцы маленького размера. Куртка в итоге нашлась у Насти Полевой, а ботинки одолжила дочь оператора Сергея Астахова. Мария быстро вжилась в эту роль и даже сама придумывала себе наряды и прически.

Экономили также и на каскадерах, поэтому Сергей Бодров сам запрыгивает в трамвай, убегая от бандитов после убийства Чечена. Спортивный и молодой актер сделал это с легкостью.

Светлане Письмиченко пришлось учиться управлять трамваем, и в процессе она едва не наехала на гримершу, которая подошла посмотреть, как актриса будет смотреться в кадре.

которая подошла посмотреть, как актриса будет смотреться в кадре. Также неприятное происшествие случилось во время съемок одной из финальных сцен, в которой Данила Багров стреляет в Светиного мужа Павла Евграфовича. В документальном фильме о съемках «Брата» Сергей Бодров рассказывает: «Никогда не забуду, как снимали сцену с Павлом Евграфовичем, когда я стреляю ему по ногам из обреза. Надо было больше дыма, поэтому пороху не пожалели. И вот съемка, выстрел дуплетом, грохот, дым, он падает, как подкошенный... Отлично, снято! Дым рассеивается, а артист лежит в луже крови — повыше колен две дырки от пыжей. Я после этого стараюсь стрелять мимо, а пиротехники на „Ленфильме“, говорят, до сих пор перед ним выставляются...»

Проблема возникла во время съемок сцены с кавказцами в трамвае: интеллигентный Бодров спорил с режиссером, отказываясь произносить ругательство с явным нацистским оттенком: «Как-то не хотелось произносить слова „г...а ч...я“. Я никогда бы в жизни так не сказал. Я прекрасно понимал, что это роль, но все равно... Может быть, меня ломало потому, что я не актер».

Когда пришло время снимать последнюю сцену, в которой Данила уезжает в Москву на попутной фуре, оказалось, что сесть за руль некому: актеры не умели водить грузовики, каскадеры не могли сыграть так, как нужно было Балабанову. Пришлось сесть за руль оператору Сергею Астахову. «Он мне говорит: „Давай мы тебя снимем, нужна русская рожа“», — вспоминал Астахов.

Алексею Балабанову была важна не точность, а значение локаций для съемок

На карте отмечены места съемок фильма «Брат» в Санкт-Петербурге.

Жители Петербурга неоднократно замечали, что с пространством в фильме творится что-то непонятное: Данила Багров забегает во двор в одной части города, а выбегает совершенно в другой, трамвай в эпизоде с кавказцами катается взад и вперед по одной и той же улице Васильевского острова. Но для Балабанова было намного важнее, чтобы ландшафт органично вписывался в канву фильма и привносил новый смысл.

Сейчас по местам съемок в Санкт-Петербурге водят экскурсии, а блогеры периодически устраивают прогулки по «балабановским местам» и выкладывают фотографии ключевых локаций из фильма.

Съемки родного города Данилы Багрова проходили в Приозерске (Ленинградская область). Крепость, на фоне которой модель «снимает вечернее платье, стоя лицом к стене», называется Корела.

Далее Данила попадает в милицейский участок с видом на площадь. На самом деле в месте, откуда мог бы быть такой вид, находится сквер и никакого здания там нет. Окно в буквальном смысле висит в воздухе, чтобы камера сквозь него запечатлела героя на фоне церкви и памятника Ленину, который на эту церковь смотрит. По задумке Балабанова, это все должно было быть видно из окна милицейского кабинета.

чтобы камера сквозь него запечатлела героя на фоне церкви и памятника Ленину, который на эту церковь смотрит. По задумке Балабанова, это все должно было быть видно из окна милицейского кабинета. Адреса, который Данила называет в участке — Вокзальная, 22, — в Приозерске нет. Зато в Екатеринбурге, родном городе Балабанова, там находится железнодорожный вокзал.

Сцену на концерте «Наутилуса» снимали на настоящем концерте группы «Чиж и Ко» в ДК им. Горбунова в Москве. Кадры с поющим Бутусовым были сняты отдельно. Публика на концерте была тоже настоящей. Светлана Письмиченко говорила в интервью, что фанаты напирали со всех сторон, и актриса боялась, что их затопчут. Оператор находился на сцене и, закончив работу, ушел, а Сергею со Светланой пришлось выбираться самим.

Оператор находился на сцене и, закончив работу, ушел, а Сергею со Светланой пришлось выбираться самим. Танцующих Данилу и Кэт снимали в несуществующем ныне клубе, где, кстати, начинал свою карьеру официанта юный Иван Ургант. Сейчас в этом здании находится планетарий.

Засветилась в фильме и квартира самого Балабанова на Малом проспекте Васильевского острова. Именно туда приходят режиссер Степан, а затем Вячеслав Бутусов, ошибившись этажом. Пистолет Данила Багров делал на бывшей квартире художника по костюмам и жены Балабанова Надежды Васильевой. А лечился после ранения «дома» у Юрия Шевчука.

Бонус

Кстати, знали ли вы, что брат Витя (он же киллер Татарин) разговаривает в обеих частях «Брата» не своим голосом? Его озвучил актер Алексей Полуян, который и сам сыграл в фильме небольшую роль киллера Крота (того самого, что стрелял в Данилу и испортил ему плеер). Чужими голосами говорят и некоторые другие персонажи. Например, мать братьев озвучила известная актриса Нина Усатова.

Его озвучил актер Алексей Полуян, который и сам сыграл в фильме небольшую роль киллера Крота (того самого, что стрелял в Данилу и испортил ему плеер). Чужими голосами говорят и некоторые другие персонажи. Например, мать братьев озвучила известная актриса Нина Усатова. Кстати, Виктор Сухоруков относится к этому нормально: «Я никогда не обижусь, хоть женским голосом озвучьте Сухорукова. Таковы концепция режиссера и решение продюсера. А я свою работу выполнил».

Балабанов часто использовал этот прием. Он считал, что озвучка — это вторая съемка фильма. «Роль одна, ее сыграл артист, а потом эту же роль сыграл другой артист. Он „перемешивал людей“. Считал, что это дополнительная энергия», — рассказала в интервью каналу «Вдудь» вдова Алексея Балабанова Надежда Васильева.

Захотелось ли вам пересмотреть это кино? Как думаете, если бы у Алексея Балабанова был неограниченный бюджет на съемки «Брата», пошло бы это на пользу фильму?