30+ онлайн-ресурсов для тех, кто мечтает расшевелить свои извилины не вставая с дивана (Спойлер: это подкасты)

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В современном мире подкасты стали одним из самых удобных инструментов для получения новой информации. Пользоваться ими можно где угодно и когда угодно: достаточно выбрать понравившиеся каналы, и вот вы уже наслаждаетесь рассказами экспертов из различных областей, слушаете лекции психологов, учите иностранный язык или с головой погружаетесь в захватывающие или смешные истории.