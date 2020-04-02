30+ онлайн-ресурсов для тех, кто мечтает расшевелить свои извилины не вставая с дивана (Спойлер: это подкасты)
В современном мире подкасты стали одним из самых удобных инструментов для получения новой информации. Пользоваться ими можно где угодно и когда угодно: достаточно выбрать понравившиеся каналы, и вот вы уже наслаждаетесь рассказами экспертов из различных областей, слушаете лекции психологов, учите иностранный язык или с головой погружаетесь в захватывающие или смешные истории.
Выбор подкастов огромен, поэтому мы в AdMe.ru скрупулезно отобрали самые познавательные, полезные, увлекательные и просто крутые. А главное, все эти каналы бесплатные, и мы искренне советуем на них подписаться.
Познавательные
- Арт и Факты. Арт-обозреватель «Ъ FM» Дмитрий Буткевич увлекательно и доступно рассказывает об искусстве. В чем гений Сальвадора Дали? Почему мир сходит с ума от работ Бэнкси? Что такое русский авангард? Познавательно, интересно, круто.
- Зачем я это увидел? Подкаст об искусстве и выставках от Arzamas, который ведут редактор Кирилл Головастиков и замдиректора Пушкинского музея по научной работе Илья Доронченков.
- Истории кино. Кинокритик Антон Долин вместе с историками кино обсуждает главные этапы мирового кинематографа. Если вы давно хотели разобраться в этом виде искусства, этот подкаст как раз то, что вам нужно.
- Хождение по звукам. Интереснейший подкаст для всех поклонников музыки. Ведущий и музыкальный обозреватель «Серебряного дождя» Лев Ганкин не ограничивается рамками одного жанра и рассказывает о совершенно разных музыкантах: от Билли Айлиш и Эда Ширана до The Beatles и AC/DC.
- КритМышь. Подкаст о науке и критическом мышлении. Каждую неделю ведущий и автор подкаста, врач по образованию и популяризатор науки, Александр Головин приглашает в студию гостей и экспертов, вместе с которыми разбирает важные вопросы с научной точки зрения.
- Вопрос ученому. Биологи, филологи, физики и другие ученые и эксперты из различных отраслей коротко и емко отвечают на неожиданные вопросы. Почему отчество удобнее фамилии? Как была устроена жизнь пещерного человека? Что происходит внутри черных дыр?
- TED на русском языке. Выступления спикеров TED в русской озвучке. Интересные люди и профессионалы со всего мира делятся своим опытом и знаниями.
- Hobby Talks Podcast. Подкаст обо всем на свете: рассказы об истории, лингвистике, играх, исторических деятелях.
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Английский по песням. Этот подкаст учит английскому языку при помощи хитов 90-х и 2000-х. Легко совместить полезное с приятным: в небольших выпусках вы не только узнаете перевод любимых песен, но и запомните полезные слова, фразы и сленг.
Психология и воспитание
- Психология на Дожде. Удобный формат 15—20-минутных выпусков, в которых авторитетные психологи и педагоги рассказывают о своих взглядах на всевозможные жизненные ситуации и проблемы.
- Otvet.co. Подкаст от команды психологов, в котором профессионально и подробно разбираются важные темы, волнующие многих.
- Одно расстройство. Люди с ментальными особенностями рассказывают свои истории и делятся собственным опытом. Каково это — жить с клаустрофобией? Как пережить паническую атаку?
- Сядь, подыши. Подкаст с короткими аудиомедитациями, которые помогают расслабиться и успокоиться.
- Хьюстон, у нас проблемы! Научпоп о ментальном здоровье и психотерапии глазами психологов.
- Любить нельзя воспитывать. Педагог Дима Зицер разбирает жизненные ситуации и помогает выстроить коммуникативные связи между родителями, бабушками, дедушками и детьми.
- Сперва роди. Трое отцов рассказывают смешные, трогательные и важные истории о воспитании детей. Авторы не стремятся дать кому-либо советы, а просто делятся собственными взглядами и пережитым опытом.
- Ты же мать. Откровенный и живой разговор трех мам о детях и материнстве. Ведущие поднимают интересные и временами непростые темы, которые редко обсуждаются в обществе.
- Собака съела дневник. Подкаст, который ведут школьники средней школы. Ребята обсуждают проблемы, о которых неудобно говорить с друзьями и родителями, делятся своим опытом и переживаниями.
- Мел. Teens. Еще один подкаст, где слово предоставляется самим подросткам. Здесь поднимаются все важные вопросы современности: от личных границ до феминизма, от школьного буллинга до финансов.
О жизни
- Норм. В каждом выпуске ведущие подкаста разбирают вместе с гостями одну острую тему или обсуждают истории, которые присылают слушатели. Это разговоры о дружбе, деньгах, отношениях, работе, здоровье и многом другом.
- Будет сделано! Подкаст в формате интервью с яркими и вдохновляющими героями о том, как повысить собственную эффективность и делать большее за меньшее время.
- Полчаса про поиски себя. Карьерный консультант Елена Резанова делится разговорами со своими клиентами о том, как они нашли себя и реализовали свой потенциал. Искренне, полезно, по-настоящему.
- Это непросто. Подкаст о поиске своего дела и профессии. Ведущая Ксения Шульц и ее гости разбираются в том, откуда берутся мечты, где формируются интересы и что такое успех.
- Давай по чесноку. Разговоры двух интересных женщин без лишнего глянца и блеска о том, как балансировать между карьерой, семьей и собственными интересами.
- Это провал. "Это гениальная идея — рассказывать о провалах, тем более так живо и непринужденно. Никогда не думала, что буду так ждать новых выпусков", - отзывается о подкасте слушательница. Интересные гости этого шоу рассказывают о ситуациях, в которых что-то пошло не так. Такие истории помогают пережить трудности и справиться с ними, вселяют оптимизм и веру в людей.
- Так вышло. Журналисты Екатерина Кронгауз и Андрей Бабицкий обсуждают сложные моральные и этические проблемы и ситуации, с которыми постоянно сталкивается современный человек.
- Женщина, вы кто? Журналистки Катерина Гордеева и Татьяна Фельгенгауэр откровенно разбирают темы, волнующие современных женщин.
- Деньги пришли. Авторы подкаста вместе с гостями – известными личностями и обычными людьми – рассматривают финансовые вопросы и эффективный опыт капиталовложений, экономии и заработка.
На английском
- Luke’s English Podcast. Учитель английского и стендап-комик Люк Томпсон преподает английский язык, делая акцент на сленг, грамматику и новые слова, не забывая при этом шутить. Один из самых популярных подкастов во всем мире.
- The Ground Up Show. Художники, режиссеры, предприниматели, фотографы, музыканты и просто творческие личности делятся своим вдохновением, успехами и трудностями. Ведущий подкаста Мэтт Д’Авелла – кинорежиссер и блогер.
- Hit Parade. Музыкальный критик и колумнист Крис Моланфи разбирает по косточкам культовые треки и объясняет, как и почему той или иной песне удалось пробиться на вершину хит-парадов.
- 99 % Invisible. Познавательный подкаст о дизайне в самом широком смысле. Каждый эпизод посвящен какой-то одной теме: например Храму Святого Семейства в Барселоне или секретам цветов.
- No Such Thing As A Fish. В каждом выпуске ведущие обсуждают любопытные факты, которые они узнали на текущей неделе. Получаются любопытные и забавные разговоры обо всем на свете.
- The Curzon Film Podcast. Качественный подкаст о кино с еженедельными обзорами новинок и классики кинематографа, обзорами кинофестивалей и интервью с культовыми режиссерами и актерами.
Какие подкасты вы добавили бы к этому списку?
Фото на превью Allef Vinicius / unsplash.com