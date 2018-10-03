20+ работ визажиста, которая без фотошопа перевоплощается в героев наших любимых мультиков (Гомер особенно удался)
Энни Томас — визажист, которая умело «превращается» в анимационных персонажей, знакомых каждому. Девушка примерила на себя образы Спанч Боба из мультика «Губка Боб Квадратные Штаны», Урсулы из «Русалочки», Вуди и Базза Лайтера из «Истории игрушек» и многие другие. В этой статье мы собрали лучшие работы визажиста и предлагаем вам взглянуть на них.
А в конце AdMe.ru приготовил для вас бонус, в котором покажет, как Энни перевоплощается в вымышленных персонажей.
Симпсоны
Губка Боб Квадратные Штаны
Гриффины
В поисках Немо
Русалочка
Ох уж эти детки!
Рик и Морти
Эй, Арнольд!
Сильвестр и Твити
Футурама
Лило и Стич
Как говорит Джинджер
История игрушек
Бонус
Чтобы вы на 100 % были уверены, что это не фотошоп, а мастерство, мы решили добавить несколько фото и коротких видео, на которых показано, как Энни делает такой макияж. Также вы можете посетить ее канал на YouTube: там девушка регулярно выкладывает более продолжительные ролики со своими преображениями.
А вот так Энни выглядит в обычной жизни
Какой образ Энни из мультиков нравится вам больше всего?
Фото на превью creative.cliche / instagram, creative.cliche / instagram