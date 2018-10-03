20+ работ визажиста, которая без фотошопа перевоплощается в героев наших любимых мультиков (Гомер особенно удался)

Энни Томас — визажист, которая умело «превращается» в анимационных персонажей, знакомых каждому. Девушка примерила на себя образы Спанч Боба из мультика «Губка Боб Квадратные Штаны», Урсулы из «Русалочки», Вуди и Базза Лайтера из «Истории игрушек» и многие другие. В этой статье мы собрали лучшие работы визажиста и предлагаем вам взглянуть на них.

А в конце AdMe.ru приготовил для вас бонус, в котором покажет, как Энни перевоплощается в вымышленных персонажей.

Симпсоны

Губка Боб Квадратные Штаны

Гриффины

В поисках Немо

Русалочка

Ох уж эти детки!

Рик и Морти

Эй, Арнольд!

Сильвестр и Твити

Футурама

Лило и Стич

Как говорит Джинджер

История игрушек

Бонус

Чтобы вы на 100 % были уверены, что это не фотошоп, а мастерство, мы решили добавить несколько фото и коротких видео, на которых показано, как Энни делает такой макияж. Также вы можете посетить ее канал на YouTube: там девушка регулярно выкладывает более продолжительные ролики со своими преображениями.

А вот так Энни выглядит в обычной жизни

Какой образ Энни из мультиков нравится вам больше всего?

11 На склад!
7 Комментарии
  • 3 октября 2018
  • 7
  • 19434

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