26 человек показали, что значит жить в экстремальных погодных условиях, и это не для слабонервных
От расплавленных шлепанцев и взрывающихся початков кукурузы во время аномальной жары до покрытых льдом лиц и машин, застрявших в непроходимых сугробах, — погода продолжает нас удивлять. Кому-то может показаться, что в этих условиях нельзя выжить, но некоторые научились справляться. Никакие снежные бури, наводнения или плавящийся асфальт не заставят их отказаться от похода на стадион или в магазин за покупками. Кажется, они даже научились видеть во всем этом красоту.
AdMe.ru не устает поражаться тому, как могущественна может быть природа и как люди приспосабливаются к любым условиям. От этих 27 фотографий, на которых пользователи интернета запечатлели экстремальные погодные условия, вас будет бросать то в жар, то в холод.
1. Эти болельщики настолько суровы...
2. Последствия урагана «Мэтью» в Дайтоне
3. Эффект от сильной жары во Франции
4. Замороженный пирс
5. Житель Техаса защитил свой автомобиль от града с помощью аквапалок
6. Австралиец отправился в магазин, чтобы купить необходимые продукты, во время наводнения и урагана
7. Очистка столба линии связи после снежной бури
8. Водить автомобиль на Северном полюсе непросто
9. Потолочный вентилятор в Пуэрто-Рико так перегрелся, что начал плавиться
10. Когда так холодно, что даже твое лицо и одежда обледенели
11. Провал грунта образовался в Чикаго из-за наводнения
12. «Пытаюсь использовать по максимуму мороз —40 °C»
13. Массивный град в Италии
14. Так выглядит наводнение в Новом Орлеане
15. Сугробы высотой более 4 метров на лыжном курорте Риксгрансен в северной Швеции
16. Кедр после урагана в Центральном Канзасе
17. «Воспользуйтесь преимуществами, которые дает жара в Скотсдейле, и испеките печеньки прямо в машине»
18. Обледеневший велосипед после зимнего шторма в Чикаго
19. Град повредил панорамный люк автомобиля
20. Пластиковый почтовый ящик расплавился от жары в Аризоне
21. Пожарный после работы во время снежной бури при температуре —40 °C
22. Мужчина в куртке с охлаждающим вентилятором во время жары +36 °C в Токио
23. Пожарный гидрант замерз моментально
24. Машина плавится от жары
25. «В Канаде так холодно, что этот автобус только что развалился на 2 части прямо на моих глазах»
26. Когда ваш дом затопило и вы не хотите, чтобы вас еще и током ударило
А вы живете в умеренном или экстремальном климате? Сталкивались с опасными погодными условиями? Если у вас сохранились фотографии, обязательно поделитесь ими со всеми.
Фото на превью Tib3t / reddit, dittidot / reddit