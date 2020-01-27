26 человек показали, что значит жить в экстремальных погодных условиях, и это не для слабонервных

30 7 29 10k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

От расплавленных шлепанцев и взрывающихся початков кукурузы во время аномальной жары до покрытых льдом лиц и машин, застрявших в непроходимых сугробах, — погода продолжает нас удивлять. Кому-то может показаться, что в этих условиях нельзя выжить, но некоторые научились справляться. Никакие снежные бури, наводнения или плавящийся асфальт не заставят их отказаться от похода на стадион или в магазин за покупками. Кажется, они даже научились видеть во всем этом красоту.

AdMe.ru не устает поражаться тому, как могущественна может быть природа и как люди приспосабливаются к любым условиям. От этих 27 фотографий, на которых пользователи интернета запечатлели экстремальные погодные условия, вас будет бросать то в жар, то в холод.

1. Эти болельщики настолько суровы...

2. Последствия урагана «Мэтью» в Дайтоне

3. Эффект от сильной жары во Франции

4. Замороженный пирс

5. Житель Техаса защитил свой автомобиль от града с помощью аквапалок

6. Австралиец отправился в магазин, чтобы купить необходимые продукты, во время наводнения и урагана

7. Очистка столба линии связи после снежной бури

8. Водить автомобиль на Северном полюсе непросто

9. Потолочный вентилятор в Пуэрто-Рико так перегрелся, что начал плавиться

10. Когда так холодно, что даже твое лицо и одежда обледенели

11. Провал грунта образовался в Чикаго из-за наводнения

12. «Пытаюсь использовать по максимуму мороз —40 °C»

13. Массивный град в Италии

14. Так выглядит наводнение в Новом Орлеане

15. Сугробы высотой более 4 метров на лыжном курорте Риксгрансен в северной Швеции

16. Кедр после урагана в Центральном Канзасе

17. «Воспользуйтесь преимуществами, которые дает жара в Скотсдейле, и испеките печеньки прямо в машине»

18. Обледеневший велосипед после зимнего шторма в Чикаго

19. Град повредил панорамный люк автомобиля

20. Пластиковый почтовый ящик расплавился от жары в Аризоне

21. Пожарный после работы во время снежной бури при температуре —40 °C

22. Мужчина в куртке с охлаждающим вентилятором во время жары +36 °C в Токио

23. Пожарный гидрант замерз моментально

24. Машина плавится от жары

25. «В Канаде так холодно, что этот автобус только что развалился на 2 части прямо на моих глазах»

26. Когда ваш дом затопило и вы не хотите, чтобы вас еще и током ударило