25 популярных поговорок, полная версия которых неизвестна даже знатокам русского языка

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Поговорки, будучи яркими украшениями любой речи, способны сделать содержание даже самого скучного доклада образным и понятным всем. Все они проходят свой жизненный цикл: рождаются, становятся популярными, забываются. А иногда мы помним только часть поговорки, которую используют все, и совсем забываем о том, что у нее есть продолжение, которое порой кардинально меняет смысл сказанного.

Мы в AdMe.ru проштудировали «Пословицы русского народа» Владимира Ивановича Даля, «Завершения русских пословиц», «Пословицы народов мира», «Законченные поговорки» и делимся с вами коллекцией поговорок, в которых есть всем известное начало и меткое, сочное и часто совершенно неожиданное продолжение.

  • Чему быть, того не миновать — только бы конец видать.

  • Одна голова на плечах, и та на ниточке (на волоске).

  • Новая метла по-новому метет, а как сломается — под лавкой валяется.

  • Ума палата, да ключ потерян (да денег ни гроша).

  • В девках засиделась, так на том свете козлов паси.

  • Век живи, век учись, а умри дураком.

  • Молодые бранятся — тешатся, а старики бранятся — бесятся.

  • Моя хата с краю, первым ворога встречаю.

  • Повторение — мать учения, утешение дураков.

  • Тише едешь — дальше будешь от того места, куда едешь.

  • От работы кони дохнут, а люди — крепнут.

  • Сорок лет — бабий век, девке век обыденный (сутки).

  • Комар лошадь не повалит, пока медведь не подсобит.

  • Работа не волк, в лес не убежит, потому ее, окаянную, делать и надо.

  • Девичья краса до возрасту, молодичья до веку (мужская — навсегда).

  • Кто старое помянет, тому глаз вон, а кто забудет — тому оба.

  • Два сапога пара, да оба на левую ногу надеты.

  • Хороша правда-матка, да не перед людьми, а перед Богом.

  • На дурака вся надежда, а дурак-то и поумнел.

  • Пьяному море по колено, а лужа по уши.

  • Кто смел, тот и съел, да и подавился.

  • Рыбак рыбака видит издалека, потому стороной и обходит.

  • Девичий стыд до порога: переступила, так и забыла.

  • Ума на деньги не купить — у кого денег нет.

  • У страха глаза велики, а не видят ни крошки.

А вы знаете поговорки, которые люди используют не к месту?

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