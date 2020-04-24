25 популярных поговорок, полная версия которых неизвестна даже знатокам русского языка
Поговорки, будучи яркими украшениями любой речи, способны сделать содержание даже самого скучного доклада образным и понятным всем. Все они проходят свой жизненный цикл: рождаются, становятся популярными, забываются. А иногда мы помним только часть поговорки, которую используют все, и совсем забываем о том, что у нее есть продолжение, которое порой кардинально меняет смысл сказанного.
Мы в AdMe.ru проштудировали «Пословицы русского народа» Владимира Ивановича Даля, «Завершения русских пословиц», «Пословицы народов мира», «Законченные поговорки» и делимся с вами коллекцией поговорок, в которых есть всем известное начало и меткое, сочное и часто совершенно неожиданное продолжение.
-
Чему быть, того не миновать — только бы конец видать.
-
Одна голова на плечах, и та на ниточке (на волоске).
-
Новая метла по-новому метет, а как сломается — под лавкой валяется.
-
Ума палата, да ключ потерян (да денег ни гроша).
-
В девках засиделась, так на том свете козлов паси.
-
Век живи, век учись, а умри дураком.
-
Молодые бранятся — тешатся, а старики бранятся — бесятся.
-
Моя хата с краю, первым ворога встречаю.
-
Повторение — мать учения, утешение дураков.
-
Тише едешь — дальше будешь от того места, куда едешь.
-
От работы кони дохнут, а люди — крепнут.
-
Сорок лет — бабий век, девке век обыденный (сутки).
-
Комар лошадь не повалит, пока медведь не подсобит.
-
Работа не волк, в лес не убежит, потому ее, окаянную, делать и надо.
-
Девичья краса до возрасту, молодичья до веку (мужская — навсегда).
-
Кто старое помянет, тому глаз вон, а кто забудет — тому оба.
-
Два сапога пара, да оба на левую ногу надеты.
-
Хороша правда-матка, да не перед людьми, а перед Богом.
-
На дурака вся надежда, а дурак-то и поумнел.
-
Пьяному море по колено, а лужа по уши.
-
Кто смел, тот и съел, да и подавился.
-
Рыбак рыбака видит издалека, потому стороной и обходит.
-
Девичий стыд до порога: переступила, так и забыла.
А вы знаете поговорки, которые люди используют не к месту?