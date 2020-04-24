25 популярных поговорок, полная версия которых неизвестна даже знатокам русского языка

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Поговорки, будучи яркими украшениями любой речи, способны сделать содержание даже самого скучного доклада образным и понятным всем. Все они проходят свой жизненный цикл: рождаются, становятся популярными, забываются. А иногда мы помним только часть поговорки, которую используют все, и совсем забываем о том, что у нее есть продолжение, которое порой кардинально меняет смысл сказанного.