25 человек, которые и не думали, что они такие красавчики, пока не поработали над собой

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Не всем, чтобы принять себя, достаточно просто сказать: «Я люблю себя таким, какой я есть, а на чужое мнение плевать!» Хотя говорят, что красота — это не главное, многие из нас страдают, если отражение в зеркале нам не нравится. У этих людей так и было, и они решили, что не будут это терпеть.

Мы в AdMe.ru признаемся, что ни за что не поверили бы, что на каждой паре фото один и тот же человек.

25.

«Потерял 45 кг и чувствую себя отлично».

24.

«Чтобы прийти в форму, мне потребовалось 2 года и 3 месяца. Звучит как вечность, но время пролетело быстро, и это того стоило».

23.

«Родители развелись, и я долгое время жил у бабушки в окружении женщин. Это плохо сказалось на моем характере, в школе меня травили. Ну и я был толстым. Потом я переехал и поступил в колледж. Боясь снова оказаться объектом травли, я пытался всячески поддерживать со всеми контакт и влиться в коллектив. У меня появились настоящие друзья, с их помощью я стал вести более активный образ жизни и мне удалось похудеть. Сейчас я в состоянии общаться с любым человеком».

22.

«Между этими фотографиями 4 года. А то я уже было привыкла, что мне не нравится, как я выгляжу».

21.

«А это я в 19 и я в 21».

20.

«У меня была депрессия из-за того, как я выгляжу, даже жить не хотелось. Но я решила, что в моих силах все изменить, и начала худеть. Сейчас я постоянно бегаю, где бы я ни находилась, и это бесит моего парня. Чувствую себя отлично и мне нравится жизнь!»

19.

«Раньше я не только был толстым, но и часто промахивался с выбором прически».

18.

«Я весила 27 кг, а сейчас 40 и продолжаю работать над своим телом. Я много раз пыталась восстановить нормальный вес в больницах, но все каждый раз возвращалось на круги своя. И тут я решила, что мне действительно хочется поправиться, и я уже сама занялась своим здоровьем. Помимо того что я набрала вес, я смогла работать полный рабочий день, начала жить самостоятельно и стала наконец „настоящим“ взрослым!»

17.

«Между этими фото 3 года. Подкачался. Некоторые не верят, что на первом фото я».

16.

«Как много изменилось за 3 года! Раньше я редко куда-то выходила из дома, стеснялась людей. Мы живем в то время, когда изменить себя проще простого как внутренне, так и внешне».

15.

«Какие-то 4 года, и вот каким я стал (я справа)».

14.

«Я начал читать, читал много и постоянно. Так и началось мое эмоциональное, психологическое преображение. Что касается внешности, то я рано стал лысеть. Для большинства парней это повод для беспокойства. Но за год службы в армии я привык к своей лысине и, вернувшись домой, стал бриться под ноль и отрастил бороду. Так методом проб и ошибок я нашел подходящий для себя вариант».

13.

«Признаюсь честно, похудеть самой у меня не получалось очень-очень долго. Помог компетентный врач».

12.

«Вроде ничего особенного не сделал, а гадким утенком быть перестал».

11.

«Восстановил то, что разрушили 20 лет „Макдоналдса“ и вишневой колы».

10.

«Через 15 месяцев у меня наконец-то появилась линия подбородка! Сейчас я делаю все, чтобы поддержать нынешний вес».

9.

«Сбросил 45 кг и собираюсь еще работать над своим телом».

8.

«Разница — всего 4 года. Из ботана в мачо».

7.

«Между этими фото 25 месяцев. Я всегда была полной и решила, что с меня хватит и что смогу похудеть».

6.

«Мой вес еще недавно был 148 кг, после чего было принято окончательное решение о снижении веса. В первый же день отказался от хлеба и сахара во всех его проявлениях, на следующий день записался в спортзал и на 3 месяца категорически отказался от алкоголя (к сожалению, потом снова начал изредка выпивать). И к августу месяцу мой вес составлял 100 кг (на фото). Сейчас держу себя в районе этой отметки и очень доволен. Но в голове появляется новая мысль — 85 кг. Начал идти к этой цели! Всем успехов в подобных начинаниях».

5.

«Между этими фото 20 месяцев. Помимо того что я похудела, я решила перестать стесняться природной структуры своих волос».

4.

«Вот мой прогресс».

3.

«Сейчас мне 25, я потерял 54 кг и наращиваю мускулы».

2.

«Это мой парень в 16 и в 21. Даже не скажешь, что это один и тот же человек».

1.

«Мне просто не нравилось, как я выгляжу, парни даже и не думали обращать внимание на меня. В итоге я решила изменить себя, хотелось выглядеть неформально и ярко. Растянула тоннели в ушах, забилась татухами, красила волосы в красный, все перепробовала. Люди стали меня замечать. Недавно я поняла, что главное — это правильно за собой ухаживать, хорошо себя чувствовать и быть уверенным в себе, быть интересным человеком. Я вернула родной цвет волос, записалась в спортзал. Сейчас люди видят во мне привлекательную девушку, потому что я сама стала чувствовать себя лучше. Ну а самое главное — перестать гнаться за тем, чтобы нравиться людям. Надо найти гармонию с собой».