23 лучших наряда в истории фигурного катания, которым судья моды поставил бы 6.0

Фигурное катание впечатляет не только тройными акселями и вращениями, но и костюмами спортсменов. Не зря это один из самых популярных видов спорта на зимних Олимпийских играх. Кстати, в спортивном мире нередко задаются вопросом, важен ли костюм для выступления на льду и может ли он повлиять на оценку.

AdMe.ru организовал свой виртуальный показ мод на ледяном подиуме. Мы выбрали одни из лучших костюмов фигуристов разных времен.

Катарина Витт

Катарина Витт на Олимпиаде 1984 года предстала перед зрителями в традиционном баварском костюме и диадеме. Но, пожалуй, самый запоминающийся наряд фигуристки был на Олимпиаде-1988. В нем она выиграла вторую золотую олимпийскую медаль, и он же стал причиной скандала. Юбку спортсменки сочли короткой и после ввели «правило Катарины», регламентирующее длину костюма.

Деби Томас

На этой же Олимпиаде произошло еще одно обновление «дресс-кода» в фигурном катании. Комбинезон Деби Томас на зимних Олимпийских играх 1988 года стал причиной последующего запрета фигуристкам участвовать в соревнованиях без юбок. Это ограничение, наряду с «правилом Катарины», просуществовало до 2003 года. А в 2006-м были опубликованы рекомендации для спортсменов: одежда участников должна быть скромной, достойной и подходящей для спортивных соревнований, а не броской или театральной; не должно быть чрезмерной наготы.

Тоня Хардинг

Наряд Тони Хардинг в 1991 году. Этот костюм воссоздали в фильме «Тоня против всех» с Марго Робби.

Костюмы Тони были такими же яркими, как и скандалы, связанные с ней. В шикарном бордовом костюме она выступила на Олимпиаде 1994 года. Тогда из-за порванного шнурка ей разрешили представить свою программу дважды.

С этим соревнованием на льду связано и печальное происшествие: бывший муж Хардинг совершил нападение на Нэнси Керриган, соперницу Тони, с целью лишить ее возможности соревноваться и повысить шансы Тони на победу.

Нэнси Керриган

Нэнси Керриган, в итоге взявшая серебро на Олимпиаде-1994, запомнилась не только скандалом с Тони Хардинг (8-е место). Внимание публики привлекло ее элегантное черно-белое платье с прозрачными рукавами. По словам автора костюма дизайнера Веры Вонг, оно сделало фигуристку «более жесткой».

Дизайнер Вера Вонг.

К слову, Вера Вонг в прошлом и сама была фигуристкой. Не попав в олимпийскую сборную, она занялась модной индустрией и вот уже около 20 лет создает наряды в том числе и для фигуристов.

Мишель Кван

Вонг создала также потрясающее платье для Мишель Кван. В его оформлении не использовались бусины, а само платье было на бретелях, что оказалось неожиданным для мира фигурного катания. А в роскошном золотом костюме Мишель Кван вышла на лед на соревнованиях по фигурному катанию среди женщин на Чемпионате мира в Москве в 2005 году.

Ирина Слуцкая

Одними из лучших нарядов фигуристов всех времен можно назвать и костюмы олимпийского призера Ирины Слуцкой. В черном платье она выиграла серебро на Олимпиаде 2002 года. А обшитый бусинами комбинезон спортсменка надела в 2006 году уже после отмены запрета на подобные наряды у женщин на льду.

Сидзука Аракава

Ослепительный двухцветный наряд олимпийской золотой медалистки Сидзуки Аракавы из Японии на Олимпиаде в Турине в 2006 году также по праву занимает место в нашем списке.

Саша Коэн

Американская фигуристка Саша Коэн сама придумывает себе наряды во время того, как выбирает музыку и работает над хореографией. В платье, словно состоящем из языков пламени, она выступила в 2006 году. Своими любимыми Саша называет два платья, носящих названия «Ромео» и «Джульетта». Ведь они словно отражения друг друга: одно — бледно-золотое, с медными бусинами, а другое — из бордового бархата, с медными бусинами и изящной вышивкой, какую можно встретить на нарядах высокой моды.

Джонни Вейр

В наш список мы включили и стилягу Джонни Вейра. На протяжении всей спортивной карьеры у фигуриста были конфликты с руководящими спортивными комитетами из-за костюмов. Например, в 2006 году он вышел на лед в образе лебедя, который обычно считался женским. Красная перчатка символизировала клюв птицы.

Мао Асада

Мао Асада из Японии на этом снимке на Олимпиаде-2014 сдерживает слезы. Даже в такой эмоциональный момент фигуристка выглядит великолепно в своем синем платье.

Мерил Дэвис и Чарли Уайт

В парном фигурном катании стоит отметить наряды Мерил Дэвис и Чарли Уайта. Фигуристы, выступающие вместе с 1997 года, являются олимпийскими чемпионами 2014 года и серебряными призерами Олимпиады-2010.

Грейси Голд

Многие наряды Грейси Голд достойны попасть в список лучших. Так, в 2015 году спортсменка блистала на льду в элегантном красном платье. К слову, красный цвет можно встретить в костюмах фигуристок нередко. Ниже еще два примера красных нарядов.

Юлия Липницкая

Алый цвет был в основе костюма Юлии Липницкой на Олимпиаде-2014 в Сочи. Фигуристка каталась под музыку из кинофильма Стивена Спилберга «Список Шиндлера». После ее выступления знаменитый режиссер прислал ей письмо с благодарностью за то, что она воплотила образ девочки в красном зимнем пальто из его фильма именно так.

Алина Загитова

Зрителям Алина запомнилась своей красной пачкой. Именно в ней 15-летняя Загитова завоевала золото Олимпиады-2018. Она начала выступать в ней еще как юниор. Перейдя во взрослое катание, фигуристка продолжила выходить на лед в этом костюме. Но наряд не шили специально для Алины — она его донашивала за другой фигуристкой, Евгенией Медведевой.

Евгения Медведева

Костюм в стиле кимоно Евгении Медведевой сшила Сатоми Ито. По словам фигуристки, дизайнер сама написала ей в соцсеть и предложила создать наряд для программы под музыку «Мемуары гейши». Кстати, Евгения Медведева, кажется, любит эпатировать публику. Об этом можно судить, например, по провокационному розовому наряду спортсменки.