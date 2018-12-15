23 человека с невероятными волосами, подаренными им природой

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5-летняя Миа Афлало стала одной из самых популярных малышек в интернете: у нее более 100 тыс. подписчиков в Instagram. Секрет растущей популярности девочки заключается в ее потрясающих, длинных, густых волосах, которые делают ее похожей на кинозвезду на красной ковровой дорожке. Удивительно, какое разнообразие цветов и текстур волос природа заготовила для каждого из нас! Давайте посмотрим на фотографии взрослых и детей с красивыми шевелюрами. Увидев эти изображения, вы непременно захотите воскликнуть: «Ух ты!»

Мы в AdMe.ru сражены наповал этими великолепными людьми и их уникальными волосами.

1. Миа Афлало и ее невероятные волосы

2. Не нужен никакой шампунь для объема: матушка-природа сделала все сама!

3. Этот малыш выглядит невероятно

4. Природа — лучший парикмахер!

5. В данном случае уход за волосами — основная работа

6. Ее волосы будто с другой планеты!

7. Она похожа на сказочную принцессу

8. Это модель Бенни Харлем и его дочь. Они выглядят волшебно, не так ли?

9. Маленький ангелок

10. Красота, умноженная на два

11. Фото этого милого мальчика стали вирусными, и мы знаем почему

12. Лучшая натуральная завивка

13. Когда подарили идеальную куклу

14. Разве она не восхитительна?

15. Когда ваши волосы диктуют ваше настроение

16. Как мило!

17. Ох, этот взгляд!

18. Кудри во всех стилях и формах

19. Потрясающие волосы — это семейное

20. Сама Рапунцель!

21. Совершенная укладка

22. Так, кто здесь милашка?

23. Красота, уверенность и стиль!