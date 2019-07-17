20+ звездных пар, которые игнорируют стереотипы и общественное мнение

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Современные мужчины и женщины активно разрушают стереотипы о внешности, возрасте, социальном положении супругов. Ведь иногда подобные клише могут мешать нам обрести самое важное в жизни — семейное счастье.

AdMe.ru выбрал 20+ знаменитых пар, которые своим примером доказывают, что в любви нет и не может быть стандартов и предубеждений.

Пары, которые не гонятся за пресловутыми 90—60—90

Пирс Броснан и Кили Шэй Смит вместе уже 20 лет. С годами формы Кили изменились, но знаменитый агент 007 любит и ценит супругу при любых обстоятельствах.

Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс женаты с 1996 года. Женщина часто подвергается критике, потому что, по мнению фанатов красавца-актера, не соответствует внешне своему супругу. Дебора старше Хью на 13 лет и не гонится за осиной талией, но муж трепетно любит ее, невзирая на замечания поклонников.

Пары, которые не комплексуют из-за роста

Софи Тернер и Джо Джонас поженились в мае этого года. Рост популярной молодой актрисы — 175 см, а ее новоиспеченного супруга — 172 см. Софи не отказывается от высоких каблуков, но возлюбленных совсем не смущает такая разница в росте.

Николь Кидман и Кит Урбан почти 15 лет вместе и растят двоих детей. Рост красотки — 180 см, и, хотя супруг ниже ее всего на 2 см, каблуки подчеркивают разницу. Однако счастливые муж и жена не обращают внимания на такие мелочи.

Николя Саркози и Карла Бруни поженились в 2008 году. Став первой леди, модель отказалась от высоких каблуков, так как ее рост (176 см) на 10 см больше, чем у супруга.

Пары, для которых возраст — ничто

Брюс Уиллис и Эмма Хеминг вместе 10 лет и воспитывают двух дочерей. Супруги выглядят очень гармонично, и, судя по всему, разница в 23 года их совсем не смущает.

Джейсон Стейтем и Роузи Хантингтон-Уайтли в отношениях с 2010 года и уже успели стать родителями. Модель младше супруга на 19 лет, но для пары возраст — всего лишь цифры.

Харрисон Форд и Калиста Флокхарт — гармоничная и красивая пара, которая вместе уже 10 лет. И разница в 22 года не мешает им быть счастливыми.

Пары, которые яркой внешности предпочитают скромность

Билл и Мелинда Гейтс встретились более 30 лет назад и с тех пор остаются вместе. Семья ведет достаточно скромную жизнь и не гонится за роскошью, а Мелинда не зацикливается на внешности, предпочитая уделять внимание более важным вещам.

Джош Холлоуэй и Йессика Кумала вместе уже 15 лет. Звезда сериала «Остаться в живых» и любимчик женской аудитории не устает признаваться в любви жене, которая блеску красных дорожек предпочитает домашний уют и скромные наряды.

Пары, которым не важно происхождение

Кронпринцесса Швеции Виктория и Даниэль Вестлинг узаконили отношения в 2010 году. Даниэль был личным фитнес-тренером будущей супруги, и поначалу их отношения скрывались. После того как шведское правительство дало разрешение, брак был узаконен. Без такого разрешения Виктории пришлось бы отречься от престола.

Альбер II и Шарлен Уиттсток поженились в 2011 году. Князь Монако до 50 лет оставался холост и не имел наследников, пока не встретил Шарлен. Она — профессиональная пловчиха родом из ЮАР и моложе супруга на 20 лет. Но все эти обстоятельства не помешали влюбленным связать свои жизни.

Пары, которым не нужен штамп в паспорте

Голди Хоун и Курт Рассел — одна из самых крепких пар Голливуда. Они начали встречаться 36 лет назад, но отказываются официально регистрировать отношения.

Анна Курникова и Энрике Иглесиас вместе почти 20 лет. Вокруг их возможной женитьбы ходило много слухов, однако, насколько известно, пара так и не узаконила отношения.

Наталья Водянова и Антуан Арно вместе с 2011 года. Модель и мать пятерых детей не спешит заключать брак с миллиардером: они счастливы и без всяких условностей.

Пары, которых не волнуют статус и достаток

Джефф Бриджес и Сьюзен Гестон женаты целых 42 года. Когда они встретились, Джефф уже был популярен и имел номинацию на «Оскар», а Сьюзен подрабатывала официанткой, к тому же была вся в синяках после аварии. Но актер разглядел в ней любовь всей своей жизни — и не прогадал.

Джессика Альба и Кэш Уоррен — воплощение идеальной семьи. Поначалу в этот роман мало кто верил: Джессика была на пике популярности, а Кэш работал ассистентом режиссера. Однако пара доказала, что социальное и материальное положение не может помешать сильным чувствам.

Энн Хэтэуэй и Адам Шульман встретились в 2011 году. На тот момент девушка была уже востребованной актрисой, а Адам только пытался построить карьеру в кино. Однако позже он оставил свои попытки и стал соучредителем ювелирного бизнеса.

Кристиан Бейл и Сандра Блажич женаты около 20 лет. Девушка была фанаткой актера, но ее карьера складывалась не лучшим образом: результатом ее стараний стала лишь должность ассистента Вайноны Райдер. Однако эта работа и свела ее с будущим мужем.

Пары, которые ценят прежде всего внутренний мир

Ник Вуйчич и Канаэ Мияхаре женаты с 2012 года. Девушка не обращает внимания на заболевание мужа, супруги абсолютно счастливы и воспитывают четверых здоровых детей.

Питер Динклэйдж и Эрика Шмидт поженились в 2005 году, еще до громкого успеха актера. Рост и врожденное заболевание не стали помехой на пути к настоящей любви, и муж с женой выглядят влюбленными и счастливыми.