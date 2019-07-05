20+ звезд, которые «сфотографировались» с собой в молодости благодаря крутому художнику

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Многие из нас с любовью пересматривают детские фотографии и фантазируют о том, какой бы получилась встреча с собой из прошлого. Художник Ард Гелинк пытается воплотить эту фантазию в реальность. Он совмещает старые и новые снимки звезд, создавая якобы совместное фото. И получается очень реалистично.

Мы в AdMe.ru с удовольствием и легкой грустью посмотрели на фотографии художника, поняли, как быстро летят годы, и предлагаем вам присоединиться к нашему путешествию во времени.

Джордж Клуни

Кортни Кокс

Брижит Бардо

Брюс Уиллис

Лиза Кудроу

Мэттью Перри

Элтон Джон

Брэд Питт

Уилл Смит

Том Хэнкс

Кейт Мосс

Джон Траволта

Леонардо Ди Каприо

Джастин Тимберлейк

Хэйли Джоэл Осмент

Эмма Уотсон

Дэниел Рэдклифф

Руперт Гринт

Ким Кардашьян

Криштиану Роналду

Джонни Депп

Нил Патрик Харрис

Дуэйн «Скала» Джонсон

Майкл Джексон

Дженнифер Энистон

Джулия Робертс

Какие работы вам понравились больше других? И как бы выглядело ваше «совместное» фото с собой в юности?