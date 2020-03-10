20 вопросов, которые заставили попотеть игроков передачи «Поле чудес». Попробуйте ответить и вы
Когда передача «Поле чудес» только появилась на экранах, сам Леонид Якубович не верил, что проект может стать популярным и долгоиграющим, и собирался его покинуть. Но в октябре этого года шоу отпразднует 30-летний юбилей, и побывало на нем более 14 тыс. человек. Такой успех телеигре принес легкий развлекательный формат, ведь даже загаданные слова, как правило, хорошо знакомы всем игрокам и зрителям. Однако угадать их не всегда просто.
Мы в AdMe.ru посмотрели более 50 выпусков программы «Поле чудес» и выбрали 20 самых любопытных и каверзных вопросов.
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Вопрос. Человеческие способности довольно велики. Например, мы можем собственными силами разогнать воздушный поток до 150–170 км/ч. В процессе чего человек способен произвести такой воздушный поток?
Ответ. Чихание.
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Вопрос. Польский ученый-математик Гуго Дионисий Штейнгауз, прославившийся также своими афоризмами, говорил: «Комплимент женщине должен быть правдивее, чем...»
Ответ. Правда.
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Вопрос. В Швеции существует налог на собак, от которого многие пытаются уклониться. В налоговой инспекции в Стокгольме придумали забавный способ борьбы с неплательщиками: сотрудница службы Эльфрида Карлсон ходит по домам и делает это.
Ответ. Гавкает.
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Вопрос. Что использовали в Китае для глажки белья вместо утюга?
Ответ. Сковорода.
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Вопрос. По традиции, в Китае муж может в одностороннем порядке объявить о расторжении брака по семейным обстоятельствам. Назовите одну из причин для этого.
Ответ. Болтливость.
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Вопрос. В Австралии на парковках возле некоторых торговых центров по ночам и вечерам включают классическую музыку, чтобы отпугнуть кого-то. Кого?
Ответ. Подросток.
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Вопрос. Первый подобный музей появился в Париже до 1975 года. Экскурсии по нему проводились на лодке. Сейчас туристы осматривают его экспонаты со специальных решеток и пандусов. О каком музее идет речь?
Ответ. Канализация.
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Вопрос. В 1931 году Аркадий Райкин сам придумал и произнес со сцены некое слово. Оно стремительно вошло в обиход — так стали называть несуразную легкую сумку.
Ответ. Авоська.
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Вопрос. Герцогиня Англии XVIII века Сара Черчилль говорила: «Вы молоды, если вы еще способны...»
Ответ. Разочаровываться.
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Вопрос. Пельмени издавна заготавливают в форме ушек. Что символизируют такие пельмени?
Ответ. Послушание.
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Вопрос. Если скорость ветра тропического шторма превышает 60 км/ч, ему присваивают личное имя. Во времена Второй мировой войны американские синоптики начали давать ураганам имена кого?
Ответ. Теща.
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Вопрос. В словаре Владимира Ивановича Даля встречается старинное название барометра. Какое?
Ответ. Буревестник.
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Вопрос. Чтобы отпугнуть врагов, гуси могут грозно шипеть и больно щипаться. В Шотландии решили использовать эту особенность птиц и создали отряд гусей, который стал охранять завод. Какой?
Ответ. Алкогольный.
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Вопрос. Ювелиры часто говорят, что бриллиантам необходимо это.
Ответ. Одиночество.
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Вопрос. Английский писатель Киплинг говорил: «Женская интуиция намного точнее, чем мужская...»
Ответ. Уверенность.
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Вопрос. Какого слова нет в языке народов Арктики?
Ответ. Война.
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Вопрос. Соседи по улице знали Дмитрия Ивановича Менделеева как замечательного мастера по изготовлению чего?
Ответ. Чемодан.
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Вопрос. Польская журналистка и писательница Янина Ипохорская говорила: «Взгляд одной женщины на другую напоминает контроль...»
Ответ. Багаж.
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Вопрос. Исследователями Гарвардского университета было установлено, что употребление мороженого в больших количествах уменьшает риск этого.
Ответ. Бесплодие.
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Вопрос. Чтобы сделать комплимент женщине в Индии, нужно сравнить ее с коровой и слоном. Причем с коровой она должна быть схожа глазами, а со слоном — этим.
Ответ. Походка.
На какие вопросы вы бы точно смогли ответить?
Фото на превью Первый канал / youtube