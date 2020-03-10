20 вопросов, которые заставили попотеть игроков передачи «Поле чудес». Попробуйте ответить и вы

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Когда передача «Поле чудес» только появилась на экранах, сам Леонид Якубович не верил, что проект может стать популярным и долгоиграющим, и собирался его покинуть. Но в октябре этого года шоу отпразднует 30-летний юбилей, и побывало на нем более 14 тыс. человек. Такой успех телеигре принес легкий развлекательный формат, ведь даже загаданные слова, как правило, хорошо знакомы всем игрокам и зрителям. Однако угадать их не всегда просто.