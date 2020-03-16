20 вопросов из игры «Сто к одному», над которыми долго бились участники. А вы ответите с ходу?

41 6 35 14k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Командная телеигра «Сто к одному» выходит аж с 1995 года. В отличие от других программ с интеллектуальным уклоном, эта имеет одно любопытное отличие. Участники должны отвечать не на вопросы, предполагающие академические знания, а на те, на которые невозможно ответить однозначно и объективно. Задача команд — угадать, как отвечали обычные люди с улицы, и порой это гораздо сложнее, чем вспомнить, в каком немецком городке родилась Екатерина II.

AdMe.ru отобрал интересные и каверзные вопросы из выпусков «Сто к одну». Мы разметили ответы в порядке убывания их популярности. Проверьте, насколько ваша логика совпадает с логикой большинства других людей. Посчитайте, сколько баллов вы набрали.

1. О выборе

Вопрос: Выбор чего, по мнению женщины, самый трудный?

Ответы: мужа / отца детей (23 балла), платья / наряда (20), парфюмерии / духов (10), цвета лака / помады (6), имени для ребенка (5), профессии (4).

2. О попугае

Вопрос: Какую фразу научился говорить попугай в школьном классе?

Ответы: «К доске» (21), «Садись, два» (12), «Здравствуйте, дети!» (9), «Тихо!» / «Тишина!» (8), «Звонок для учителя» (7), «Можно выйти?» (6).

3. О документе

Вопрос: «Вот твой первый серьезный документ», — сказали родители ребенку. О чем идет речь?

Ответы: дневник (30), свидетельство о рождении (18), аттестат (14), паспорт (9), социальная карта / проездной (6), пропуск в школу (4).

4. О здании

Вопрос: Пять человек осматривают здание. Кто они?

Ответы: туристы / экскурсия (21), приемная комиссия (15), покупатели (11), строители / архитектор (9), грабители (5), жильцы (3).

5. О консьерже

Вопрос: Для работы консьержем жильцы ищут пенсионера с определенным опытом работы. Кем, по их мнению, он должен быть по профессии?

Ответы: полицейский (22), военный (17), охранник (16), сторож (7), библиотекарь (5), кадровик (4).

6. О боксере

Вопрос: Этот бой боксер проиграл. Почему же именно его все поздравляют?

Ответы: за мужество (26), остался жив (21), нечестно судили (12), последний бой (10), он местный (8), у него день рождения (6).

7. О полотенце

Вопрос: Кто на работе использует полотенце?

Ответы: повар (20), парикмахер (16), врач (14), официант (9), спортсмен (8), банщик (7).

8. О дне рождения

Вопрос: Почему человек празднует свой день рождения в разные дни месяца?

Ответы: родился 29 февраля (24), в выходной день (16), с разными компаниями (10), не знает точную дату (7), работает вахтовым методом (4), родился «второй раз» (3).

9. О Карлсоне

Вопрос: Кем мог бы работать Карлсон?

Ответы: мойщиком окон (19), спасателем МЧС (13), курьером / почтальоном (10), монтажником-высотником (7), разносчиком пиццы (6), шпионом (4).

10. О замужестве

Вопрос: Что меняется у женщины после свадьбы?

Ответы: характер (24), фамилия (16), статус (15), фигура (8), настроение (5), жизнь (4).

11. О The Beatles

Вопрос: О чем, кроме любви, пели The Beatles?

Ответы: о мире (21), о желтой подводной лодке (20), о девушках (10), о птичке (7), про вчерашний день (6), про СССР (4).

12. О падении

Вопрос: Что никак не упадет?

Ответы: цена (29), Пизанская башня (24), доллар (15), груша (6), давление (5), неваляшка (3).

13. О кинозвезде

Вопрос: Что смутило пограничника в паспорте кинозвезды?

Ответы: возраст (30), другая фамилия / имя (24), фотография (11), другая внешность (8), место рождения (5), нет места для визы (3).

14. О счастье

Вопрос: Как называется место, где все становятся счастливыми?

Ответы: рай (41), ЗАГС (17), свой дом (10), курорт (7), роддом (6), туалет (3).

15. О коньках

Вопрос: Как на необитаемом острове можно использовать хоккейные коньки?

Ответы: вместо ножа / пилы (23), дробить / разбивать орехи (12), как топор / рубить деревья (11), как обувь (9), высекать искру (6), как бритву (3).

16. О влюбленности

Вопрос: Самое действенное средство от постоянной влюбленности?

Ответы: брак (35), работа (17), водка (12), любовь (10), сон (8), время (5).

17. О фильме «Ирония судьбы»

Вопрос: Что в кинофильме «Ирония судьбы, или С легким паром!» предложила Надя Шевелева Жене Лукашину?

Ответы: заливную рыбу (27), уехать / уйти (22), жениться (10), послушать песню (8), выпить (5), встретить Новый год (3).

18. Об эволюции

Вопрос: Что потерял человек в процессе эволюции?

Ответы: хвост (38), шерсть (23), свободу (10), совесть (6), здоровье (5), связь с природой (3).

19. О фотографе

Вопрос: Какой жест очень часто снимает фотограф?

Ответы: Ok (27), привет (19), поцелуй (16), воинское приветствие (13), рожки (10), рукопожатие (5).

20. О вопросах

Вопрос: На какой вопрос мы отвечаем почти каждый день?

Ответы: «Который час?» (25), «Как дела?» (18), «Выходите?» (10), «Будешь есть?» (7), «Когда придешь?! (6), «Где был?» (4).

Сколько очков вы набрали? Как бы вы еще ответили на вопрос № 1?