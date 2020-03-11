20+ вещей, которые бесят бортпроводников, а они это скрывают за улыбками

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Профессия бортпроводника овеяна особой романтикой. Они всегда вежливы, ухожены и улыбчивы, а работа, связанная с путешествиями, кажется пределом мечтаний. Однако не все так гладко — каждую смену приходится сталкиваться не только с переутомлением, но и с проблемными, а порой и хамоватыми пассажирами.

Нам в AdMe.ru стало интересно, что же скрывается за улыбками бортпроводников и какие привычки пассажиров их раздражают. Небольшой спойлер: многие из нас хотя бы единожды делали это. А в самом конце вас ждет милейший из бонусов.

Хватит мыслить стереотипами

Начнем с того, что правильно говорить «бортпроводник», а не «стюардесса», как многие привыкли. Работники профессии акцентируют на этом внимание.

Бортпроводники не расслабляются и не путешествуют на работе. Это тяжелый и опасный труд. А рейсы часто выполняются «туда-обратно», так что погулять в пункте назначения не получается.

Также не стоит думать, что бортпроводник — аналог официанта на самолете, который только то и делает, что улыбается и приносит напитки. Обслуживание — отнюдь не основная функция, их гораздо больше.

У бортпроводников действительно много дел, и не стоит их отвлекать по мелочам

Банальной шуткой в стиле: «А где у вас лежат парашюты?» никого не рассмешить. Все эти пустые разговоры только забивают голову и мешают работать.

«Просто невыносимо, когда я сильно занята, а меня дергают за рукав с вопросом типа: „А где мы пролетаем?“, при этом люди видят, что у меня много дел и все равно хотят узнать что-то банальное».

К слову, дерганья за форму и прикосновения также не понравятся бортпроводнику. «Когда меня дергают за форму, касаются и истерически орут: „Девушка-а-а!“ — вот это бесит. Обращайтесь к бортпроводнику по имени, у всех непременно имеется нагрудный знак, на котором оно указано».

«Когда спрашиваю у пассажира: „Какой вы предпочитаете сок? Есть томатный, апельсиновый, яблочный“, а мне отвечают: „Свежевыжатый вишневый“. Это прямо из жизни».

Похожий сценарий повторяется при заказе еды и напитков. Пассажиры начинают расспрашивать: «А что у вас есть?», хотя очень просто взять и посмотреть меню, которое лежит перед каждым.

А вершина недовольства достигается после несвоевременных просьб «попить водички». «Раздражает фраза „и мне водички“, когда ты уже закрыл бутылку. Еще сильнее бесит, когда просят „водичку“ через кнопку вызова бортпроводника сразу после обслуживания».

Правила безопасности в самолете — это не шутка

Люди, встающие сразу после приземления, до отключения табло. Самолет еще полностью не остановился, а кто-то уже достает чемоданы. Это попросту небезопасно: в случае резкого торможения можно улететь в проход, травмировать себя и других пассажиров.

«Беспокоят пассажиры, которые кладут ручную кладь себе на колени. Из-за этого я могу даже задержать рейс. Все потому, что в случае чрезвычайной ситуации сумка может замедлить эвакуацию».

Курящие в туалете серьезно нарушают требования безопасности. Пепельница нужна, чтобы в случае нарушения все-таки потушить окурок, а не кинуть его в урну с бумагой. Помимо возможности спровоцировать пожар, сигаретный дым может завуалировать запах гари, если в самолете произошла неполадка.

Телефоны и наушники, на которые отвлекаются пассажиры при взлете и посадке. В эти моменты нужно быть максимально сконцентрированным, чтобы слышать команды в случае аварийной ситуации.

«Не нравится, когда горит табло „Пристегните ремни“, а кто-то из пассажиров шатается по салону».

«Часто из чартерных рейсов пытаются забрать с собой спасательный жилет, якобы „для ребенка, в бассейне купаться“. Это не круто и не смешно. Не нужно ничего забирать из самолетов, особенно вещь, которая может кому-то спасти жизнь».

Вряд ли бортпроводники заслуживают неуважительного отношения

«Для меня это личная боль. Ты показываешь выходы, маски, жилеты, а пассажиры смотрят с ироничным лицом, а еще и пытаются смешно прокомментировать и снять на камеру».

«Неприятно, когда пассажиры не здороваются на входе. То есть на тебя даже не смотрят, делают вид, что не заметили, или же бросают странные взгляды».

«Хотите сразу мне не понравиться? Тогда положите свою сумку так, чтобы верхняя полка не закрывалась. И ждите, пока я решу эту проблему».

«Если вы путешествуете с ребенком и слышите звонок, посмотрите, не играет ли ваше чадо с кнопкой вызова бортпроводника».

Люди, которые не смывают в туалете. «Не надо тихонько закрывать крышку унитаза и выходить, будто это не вы. Я все равно буду знать, кто не смыл, потому что это слышно».

«Раздражает хождение по салону во время обслуживания. Постоянные „пропустите, пожалуйста“, а тебе катать тележку туда-сюда раз сто, пока все пройдут сначала в одну сторону, а потом обратно».

Некоторые пассажиры забывают, что они в самолете не одни

«Удивляет хождение в носках и босиком, в том числе и в уборную. Не делайте так, это негигиенично». Еще одно грязное место — откидной столик: «Их протирают не чаще одного раза в день, а используют в самых разных целях: от подставки для ног до смены подгузника».

«Пассажиры, которые путешествуют с животными и позволяют им пить из сервировочной посуды или же укутывают в одеяла».

Не только бортпроводников бесят те, кто ставит ноги на кресла других пассажиров. Это создает дискомфорт окружающим и может вызвать конфликтную ситуацию.

Люди, меняющие подгузники на откидном столике. «В большинстве туалетов есть пеленальный стол. Воспользуйтесь им».

Бесят парочки, пытающиеся зайти в туалет вместе. Уборная самолета — не самое подходящее и не самое чистое место для уединения, к тому же она может понадобиться и другим пассажирам в это время.

Есть и другие раздражающие мелочи

«Зачем люди хлопают? Экипаж искренне не понимает этого, а пилоты попросту не слышат».

Если бортпроводник пристально на вас смотрит, это связано с тем, что на вас надето. Не все люди выбирают подходящий гардероб для полета: «Не понимаю, зачем нужны туфли на шпильках, когда вы часами сидите в металлической трубе».

Некоторые занимают не свое место, когда салон не забит под завязку. При определенной рассадке людей взлет проходит проще и тратится меньше топлива. Своим капризом пересесть пассажир попросту нарушает всю систему.

Просьбы разместить багаж. Это не входит в функции бортпроводника, и он абсолютно ничем не может помочь, если полка над вашим креслом уже занята. Раздражает и большое количество ручной клади, которая замедляет посадку и влияет на безопасность.

Зимой, возвращаясь с курорта, люди удивляются холоду. Однако никто не будет просить гейт вместо автобуса только потому, что вы во вьетнамках и шортах.

И напоследок бонус: милейший из пассажиров

А вы хоть раз хлопали после приземления? И что еще делали из вышеперечисленного?