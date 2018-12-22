20+ татуировок, у владельцев которых хорошее чувство юмора заложено в генах

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Татуировки могут служить различным целям. Одни являются великолепными украшениями для тела, другие способны превращать болезненные воспоминания в виде шрамов в нечто прекрасное, третьи — демонстрировать прочные связи между людьми. Но есть тату, к процессу создания которых подошли весьма нестандартно. И чувство юмора здесь сыграло особую роль.

AdMe.ru покажет 20+ татуировок, владельцы которых обладают отменным чувством юмора и здоровой самоиронией.

1. Природа дала уникальный шанс набить тату еще на одном приметном месте

2. Очень тонко и красиво. А главное — информативно

3. Быстрая подсказка для любителей скорости

4. Идеальное тату для тех, кто постоянно все забывает

5. Вот это патриотизм!

6. А почему бы и нет? Ведь никогда не знаешь, где может понадобиться линейка

7. Палец был так похож на голову Гомера, что не сделать на нем лицо этого персонажа было бы непростительно

8. Она просто очень хотела усы

9. Твое имя всегда будет со мной

«Твое имя».

10. Палец-джентльмен

11. Забавное дополнение

12. А это тату для тех, кто не любит носить обувь

13. Случай, когда тату как нельзя в тему

14. Это тату для тех, кто часто путает право и лево

15. А бывают и поистине сумасшедшие идеи!

16. С таким чувством юмора и облысение не помеха

17. Вот функционально же, правда?

18. Гармоничный минимализм

19. Тот случай, когда милая кошечка из твоей души рвется наружу

20. Тату-мастер помог выйти из сложной ситуации

«Ее король навсегда Никогда!!»

21. Кажется, Пакман планирует стать чуточку сильнее