20 сравнений крупным планом, которые покажут, как с годами изменились лица наших знаменитостей

Кажется, совсем недавно мы знали Ольгу Бузову исключительно как телеведущую, а вечера проводили за просмотром «Фабрики звезд». Но время неумолимо движется вперед, меняемся мы, наши вкусы и пристрастия. Неизменно лишь одно: знаменитые женщины, которых мы видим по телевизору, все так же очаровательны.