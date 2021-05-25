20 сравнений крупным планом, которые покажут, как с годами изменились лица наших знаменитостей
Кажется, совсем недавно мы знали Ольгу Бузову исключительно как телеведущую, а вечера проводили за просмотром «Фабрики звезд». Но время неумолимо движется вперед, меняемся мы, наши вкусы и пристрастия. Неизменно лишь одно: знаменитые женщины, которых мы видим по телевизору, все так же очаровательны.
Мы в AdMe.ru уже показывали, как с годами изменились западные звезды. Теперь очередь за героинями наших светских хроник.
Ольга Бузова
Маша Малиновская
Вера Брежнева
Сати Казанова
Полина Гагарина
Екатерина Варнава
Екатерина Климова
Валерия
Ирина Тонева
Мария Шарапова
Эвелина Хромченко
Анастасия Волочкова
Тина Канделаки
Саша Савельева
Ирина Безрукова
Анна Семенович
Оксана Федорова
Любовь Успенская
Виктория Лопырева
Как вам кажется, кто из знаменитостей остался прежним, а кто за эти годы изменился больше всех?
Фото на превью East News, Tarakanov Vadim / East News
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