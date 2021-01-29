Как выглядели советские и зарубежные актрисы в одном и том же возрасте

Звезды европейского и голливудского кинематографа прошлого века во всем мире до сих пор являются признанными эталонами красоты. Но в Советском Союзе были свои кумиры. В то время как западные девушки подражали стилю Брижит Бардо, наши бабушки и мамы пытались повторить фирменные прически Натальи Варлей и Барбары Брыльской.

Мы в AdMe.ru решили провести небольшой эксперимент и посмотреть, как выглядели культовые актрисы советского кино и их зарубежные коллеги в одном и том же возрасте.

Анастасия Вертинская и Джуди Гарленд (17 лет)

Наталья Селезнева и Софи Лорен (20 лет)

Людмила Гурченко и Роми Шнайдер (21 год)

Людмила Савельева и Джейн Мэнсфилд (23 года)

Елена Проклова и Изабель Аджани (24 года)

Анна Самохина и Одри Хепберн (25 лет)

Евгения Симонова и Орнелла Мути (25 лет)

Лариса Гузеева и Вивьен Ли (25 лет)

Татьяна Догилева и Кароль Буке (25 лет)

Наталья Андрейченко и Мэрилин Монро (27 лет)

Светлана Светличная и Мишель Мерсье (28 лет)

Елена Кондулайнен и Шэрон Стоун (33 года)

Любовь Орлова и Грета Гарбо (34 года)

Барбара Брыльска и Сьюзан Сарандон (34 года)

Наталья Кустинская и Брижит Бардо (35 лет)

Наталья Фатеева и Элизабет Тейлор (37 лет)

Вера Алентова и Катрин Денев (37 лет)

Лия Ахеджакова и Анжелика Хьюстон (39 лет)

Ирина Скобцева и Ава Гарднер (40 лет)

Алиса Фрейндлих и Джессика Лэнг (43 года)