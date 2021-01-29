Как выглядели советские и зарубежные актрисы в одном и том же возрасте
Звезды европейского и голливудского кинематографа прошлого века во всем мире до сих пор являются признанными эталонами красоты. Но в Советском Союзе были свои кумиры. В то время как западные девушки подражали стилю Брижит Бардо, наши бабушки и мамы пытались повторить фирменные прически Натальи Варлей и Барбары Брыльской.
Мы в AdMe.ru решили провести небольшой эксперимент и посмотреть, как выглядели культовые актрисы советского кино и их зарубежные коллеги в одном и том же возрасте.
Анастасия Вертинская и Джуди Гарленд (17 лет)
Наталья Селезнева и Софи Лорен (20 лет)
Людмила Гурченко и Роми Шнайдер (21 год)
Людмила Савельева и Джейн Мэнсфилд (23 года)
Елена Проклова и Изабель Аджани (24 года)
Анна Самохина и Одри Хепберн (25 лет)
Евгения Симонова и Орнелла Мути (25 лет)
Лариса Гузеева и Вивьен Ли (25 лет)
Татьяна Догилева и Кароль Буке (25 лет)
Наталья Андрейченко и Мэрилин Монро (27 лет)
Светлана Светличная и Мишель Мерсье (28 лет)
Елена Кондулайнен и Шэрон Стоун (33 года)
Любовь Орлова и Грета Гарбо (34 года)
Барбара Брыльска и Сьюзан Сарандон (34 года)
Наталья Кустинская и Брижит Бардо (35 лет)
Наталья Фатеева и Элизабет Тейлор (37 лет)
Вера Алентова и Катрин Денев (37 лет)
Лия Ахеджакова и Анжелика Хьюстон (39 лет)
Ирина Скобцева и Ава Гарднер (40 лет)
Алиса Фрейндлих и Джессика Лэнг (43 года)
Какие из этих пар удивили вас больше всего?