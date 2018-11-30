21 новогодняя фотография, благодаря которой ваш дом наполнится атмосферой праздника

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До главного календарного праздника остался месяц. Многие уже сейчас начинают искать подарки и строить планы на 31 декабря. Несмотря на яркие декорации в городе, у вас до сих пор нет новогоднего настроения? Возможно, стоит сделать пятиминутную паузу на работе, чтобы увидеть тайную рождественскую встречу бабушек или то, как празднуют Новый год дорожные работники.

AdMe.ru собрал самые новогодние фотографии и гарантирует, что после их просмотра праздник постучится в ваш дом!

1. «После 6 лет брака, 5 из которых мы были очень бедны, мы с женой наконец-то купили рождественскую елку и не смогли дождаться Рождества. Это не большое достижение, но очень приятное»

2. «Это фотография моей прабабушки. Кажется, что оператор случайно наткнулся на тайную рождественскую встречу бабушек»

3. «У моего отца болезнь Альцгеймера. В этом году я привез свою собаку домой на Рождество, и он сказал: „Я знаю, что я забуду многое, но я буду помнить эту собаку в течение долгого времени“»

4. Местная кондитерская создала пряничный Хогвартс

5. Каждый год мои родители создают рождественское чудо в нашей гостиной

6. Первые рождественские каникулы в моем собственном доме. Мой личный уют

7. Новый год, когда тебе было 8, и Новый год сейчас

8. Я собирал каждые заработанные $ 5 в этом году. Теперь это мои рождественские деньги!

9. Не забывайте поддерживать своих близких. В прямом и переносном смысле

10. Много лет назад мой брат сделал этого злого снеговика в школе. И по-прежнему он украшает наш дом каждое Рождество

11. «Никто никогда не был так взволнован, как моя дочь, которая впервые увидела рождественские огни»

12. Фанат «Звездных войн» тоже готов к Новому году

13. «Моя первая рождественская елка!»

14. У дорожных работников уже новогоднее настроение

15. Самое главное — найти с кем праздновать Новый год

16. «Моя жена сделала рождественский камин из картонных коробок и коричневой бумаги»

17. «Я случайно дернулась во время фотосъемки и превратилась в «духа Рождества»

18. «Наконец-то продал одно из моих колец, которые я сделал в качестве рождественских подарков. Я так счастлив и горд собой!»

19. «У нас маленький ребенок, и в нашей маленькой квартире теперь нет места для рождественской елки, поэтому мне пришлось импровизировать»

20. «Моя 90-летняя бабушка не ожидала оказаться в интернете»

21. Лучший помощник при подготовке к празднику