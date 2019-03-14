20+ причин завести ньюфаундленда, самого преданного пушистого друга

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Некоторые породы собак, несмотря на устрашающий вид, имеют чудесный характер и добрый нрав. В числе таких огромных добряков — ньюфаундленды. Они абсолютно лишены агрессии по отношению к людям, что доказывает бонус в конце статьи, и склонны к самостоятельному принятию решений, а потому очень смышленые и рассудительные. Интересен и тот факт, что эти собаки в буквальном смысле слова выходят сухими из воды, потому что их шерсть совсем не намокает. А благодаря перепонкам между пальцами ньюф — прекрасный пловец.

AdMe.ru предлагает посмотреть на уморительные фотографии медведеподобного ньюфаундленда, чтобы тут же захотеть взять такого к себе домой.

1. Щенок ньюфаундленда весит чуть больше 25 кг

2. Ребенок под надежной защитой

3. Наверное, пума — домашнее животное этого ньюфаундленда

4. Уже представляет, каким он будет величественным через несколько месяцев

5. Время обнимашек

6. Еще совсем крошка...

7. Просто ньюфаундленд ест мороженое

8. «Да, мама обычно обожает смотреть на меня... Почему бы и нет, я очаровательна!»

9. «Приютили этого ньюфа сегодня. Его зовут Лось. Он уже опрокинул стол»

10. «Наша Аврора»

11. Просто ньюфаундленд выгуливает пони

12. «14 недель, 23 кг, мой лучший друг! Познакомьтесь с Олли»

13. Ревность

14. «Это Лакая, и она считает себя медведем гризли... Хотя всего лишь ньюфаундленд»

15. «Рут. 6 месяцев. Кажется, она считает себя кошкой»

16. Мой папа держит своего 13-недельного щеночка

17. «Она сказала, что у нее диванная собачка...»

18. «Это собака породы ньюфаундленд. Не медведь»

19. «Только побрил моего питомца. Посмотрите на него, какой стильный парень!»

20. «Я тут посижу на краешке...»

21. «Пес моего парня ждет, когда мы приедем на пляж»

22. «Ньюфаундленд в Ньюфаундленде, на востоке Канады»

23. «Мой крошечный 8-месячный ньюф»

24. «Людо больше не влезает на подоконник»

Бонус

Нам сразу захотелось завести такого огромного и милого зверя! Может быть, вы уже счастливый обладатель ньюфаундленда или только мечтаете о медвежонке? Расскажите нам.