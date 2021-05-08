20 предметов старины, которые неожиданно попали в руки новых хозяев и озадачили их до крайности

Почувствовать себя археологом можно не только на раскопках, но и, например, на бабушкиной кухне, в гостиной у родителей или в комиссионном магазине. Порой в таких местах можно натолкнуться на старинные предметы, о назначении которых мы даже не догадываемся.

Мы в AdMe.ru со свойственной нам любознательностью не могли пройти мимо пользователей интернета, которые выкладывали в соцсети предметы, совсем недавно вышедшие из употребления, чтобы узнать, для чего они нужны. Некоторые из них мы быстро опознали, а о назначении других ни за что бы не догадались.

1. «Это что? Нашла в бабушкином серванте»

Это микровазочки для кармана пиджака, для бутоньерки. © Tatalia Bry / Facebook

2. «Эта штука глядела на меня в магазине 3 года, пока я ее не купил. Статуэтка известна как „Человек-цыпленок“»

Это копилка Canterbury Tales Bank. Чтобы открыть, нужно отвинтить 2 половинки. © NvrConvctd / Reddit

3. «Всегда думала, что знаю все, что есть на нашей кухне. На днях мама откопала вот это. Что это? Мы не знаем, а те, кто знал, уже не с нами»

Это ножик для фигурной нарезки масла. Получается красивая завитушка в виде ракушки. © Ирина Ярошинская / Facebook

4. «Что это за овальный металлический инструмент, найденный мною в шкатулке для швейных принадлежностей?»

5. «Странную штуку, похожую на часы, нашел у себя дома»

6. Помогите распознать столовый прибор

Сервировочная вилка для сардин, шпрот. © Ольга Коренева / Facebook

7. «Зачем нужен четвертый столовый прибор из набора, который я увидел в музее в Германии?»

Это толкушка для детской еды, такие штуки были очень распространены в XIX — начале XX века. © Mackin-N-Cheese / Reddit

8. Сделано из нержавейки, размером с чайную ложку, без дополнительной маркировки

Половник для мятного соуса. © RockyDroidhead / Reddit

9. Необычная маленькая серебряная шкатулка с крылышком на цепочке внутри

Это крючок для сумочки. Вы вешаете его на стол, чтобы ваша сумочка не касалась пола. Компания, которая сделала это, называется Arbon, она работает с середины века. © Skrods / Reddit

10. «Не могу понять, что за зверь у меня на кухне»

Сечка! Капусту шинковать. У бабушки такая была. И куда делась только? © Ольга Емельянова / Facebook

11. Никто не знает, зачем этот ежик в доме нужен? Положить туда яйцо и накрыть можно, только если срезать верхушку. Для масленки маловат

Игольница? Если внутрь нижней части вставить кусочек поролона. © Svetlana Tsareva / Facebook

12. «Неопознанный предмет. Что это такое? Подруга разгребает бабушкин шкаф и находит всякие чудные вещички»

Пятки на шерстяном носке ремонтировать. © ольга амосова / Facebook

13. «На вернисаже увидела этот предмет. Человек я любознательный, мне очень интересно, для чего это? Продавец не знает»

Это устройство для заточки пробочных сверл. © Ирина Торощина / Facebook

14. «Подскажите, что это за штука такая? Нашла в швейных принадлежностях бабули, но не уверена, что это для рукоделия»

Это зажим Мора. Предназначен для пережатия резиновых и других эластичных трубок при лабораторных работах. Бабушка была химиком? © Гала Охрименко / Facebook

15. «Я нашел этот металлический предмет. Ни текста, ни цифр. Раскладывается до размера браслета»

Это верхняя часть (замок) маленькой дамской сумочки. © sjhill / Reddit

16. «Разбирали папины запасы в гараже, нашли 3 банки с какими-то цветными брусками, внутри которых свернутая кольцом пружина. Красятся, не горят, но сильно коптят, без запаха. Что это может быть?»

Как приятно знать что-то, чего не знают другие. На фото заправка для лава-лампы. Пружинка лежит на дне и нагревается от лампочки, парафин плавает в воде. © nkamelin / Pikabu

17. «В старой швейной машинке нашли вот такое: из пластика, нажимаешь на кнопку — выдвигается типа пинцет. Что это за штука и для чего?»

Пинцет для удаления клещей. Что он делает в машинке, фиг знает. Могу только предположить, что для того, чтобы вытаскивать нитки после наметки и т. д. Он очень хорошо держит. Я так однажды делала, но основная функция — для клещей. © Надежда Панченко / Facebook

18. «Отверстие становится меньше, когда я сжимаю эту штуку. Нашел на кухне у родителей. Как ее используют?»

Это нужно, чтобы счищать зерна с початка кукурузы. © More_BRAAAINS / Reddit

19. «Маленькая ложка с зажимом в виде аллигатора на ручке. Нашел, когда убирался на кухне»

Это ложка для кофе, а зажим — чтобы закрывать кофейную упаковку. © Re-Groot / Reddit

20. «Что это за 7 странных болтиков с геометрическими фигурами на шляпках? Никто в нашем доме понятия не имеет, откуда они взялись»

Выглядят как насадки для выжигания по дереву. © OG-420 / Reddit