20+ популярных фраз, от которых учитель русского языка может упасть в обморок

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Русский язык настолько сложен, что даже эксперты по нему нет-нет да сделают какую-нибудь ошибку — не на письме, так в устной речи. Тем не менее правильно говорить — прерогатива не только филологов, но и всех простых смертных, ведь все мы хотим, чтобы нас понимали.

Мы в AdMe.ru радеем за чистоту речи и сегодня разберем несколько примеров многословия и объясним, как правильно употреблять популярные фразы.

1.

Эту фразу можно часто встретить в рекламных рассылках магазинов, и она давно стала привычной для нас. Но так как подарок является бесплатным, дополнительного уточнения не требуется. Правильный вариант: Каждый покупатель получит подарок

2.

Эта фраза содержит слова, которые ничего не добавят к ее смыслу. В данном случае уточнение «по направлению» лишнее, достаточно обозначить сам пункт назначения. Правильный вариант: Я иду к дому / я направляюсь к дому

3.

Под словом «деятельность» подразумевается активный процесс. Поэтому прилагательное здесь будет лишним. Правильный вариант: Он вел деятельность / он начал активно заниматься работой

4.

Одно из значений слова «конкуренция» — борьба, так что это популярное словосочетание, которое можно часто встретить в новостных сводках, является некорректным. Правильный вариант: Он успешно вел борьбу / он успешно противостоял конкурентам

5.

Привычная нам фраза из сферы права является избыточной. Собственность — это имущество, принадлежащее кому-то, она по умолчанию частная. Правильный вариант: Право на собственность

6.

Эта широко известная фраза, как ни странно, тоже является примером многословия. Дело в том, что санкции сами по себе предполагают штраф. Правильный вариант: Применить санкции / обложить штрафом

7.

Слово «целую» в данном случае лишнее, потому что слово «неделя» и так включает в себя временной отрезок. А выражение «неполная неделя» допустимо, только когда речь идет о рабочем графике. Правильный вариант: Мы не виделись неделю

8.

Эту фразу охотно подхватили владельцы салонов красоты и авторы любовных романов. Но когда мы говорим о совершенстве, подразумевается высшая степень чего-то, у которой не может быть «верха». Правильный вариант: Этот автомобиль — совершенство / этот автомобиль — верх мечтаний

9.

Такое словосочетание часто можно встретить на сайтах кинотеатров и концертных площадок. Однако анонс сам по себе предваряет какое-либо событие, поэтому уточнение в виде соответствующего прилагательного не требуется. Правильный вариант: Анонс спектакля / предварительная информация о спектакле

10.

«Повторить» означает сделать что-то еще раз, поэтому «снова» — лишнее слово. Правильный вариант: Повторить сказанное

11.

Когда выставляется счет, его нужно оплатить. Это и так понятно, так что в данном случае уточнение «на оплату» будет излишним. Правильный вариант: Счет / документ для оплаты

12.

Банальность — это что-то, не отличающееся оригинальностью и новизной, а значит, избитое по умолчанию, поэтому уточнение не нужно. То есть получается банальная банальность. Правильный вариант: Банальность / избитая истина

13.

Отсрочка предполагает перенос времени, дополнительное уточнение не нужно. Правильный вариант: Отсрочка от армии / отсрочка платежа

14.

Оказывается, переводчик Ганса Христиана Андерсена был не прав, когда озаглавил так одну из сказок знаменитого писателя. Правда — то, что соответствует истине, поэтому уточняющее прилагательное не требуется. Правильный вариант: Правда / истина

15.

Мгновение — короткий промежуток времени, поэтому слово «короткое» здесь лишнее. То же касается близких по значению слов «миг» и «момент». Правильный вариант: В мгновение / в мгновение ока

16.

Уничтожен — значит буквально стерт с лица земли, нельзя уничтожить что-то наполовину. Правильный вариант: Вирус уничтожен

17.

Планирование проводится заблаговременно, поэтому слово «предварительное» будет лишним. Правильный вариант: Планирование расходов

18.

Толпа — это большое сборище, скопление людей, поэтому уточнение не требуется. Правильный вариант: Затеряться в толпе / затеряться среди людей

19.

Бюстгальтер является исключительно женской принадлежностью, даже само происхождение слова подсказывает это: в буквальном переводе с немецкого оно означает «держатель бюста». Правильный вариант: В этом магазине есть бюстгальтеры на любой вкус и размер

20.

Так как практически всегда это прилагательное употребляется в женском роде, уточняющее существительное не требуется. Правильный вариант: В торговом центре открылся отдел с одеждой для беременных

21.

Деликатес — это редкое блюдо, и прилагательное не нужно. Правильный вариант: В этом ресторане подают деликатесы