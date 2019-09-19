20+ популярных фраз, от которых учитель русского языка может упасть в обморок
Русский язык настолько сложен, что даже эксперты по нему нет-нет да сделают какую-нибудь ошибку — не на письме, так в устной речи. Тем не менее правильно говорить — прерогатива не только филологов, но и всех простых смертных, ведь все мы хотим, чтобы нас понимали.
Мы в AdMe.ru радеем за чистоту речи и сегодня разберем несколько примеров многословия и объясним, как правильно употреблять популярные фразы.
1.
Эту фразу можно часто встретить в рекламных рассылках магазинов, и она давно стала привычной для нас. Но так как подарок является бесплатным, дополнительного уточнения не требуется.
Правильный вариант:
Каждый покупатель получит подарок
2.
Эта фраза содержит слова, которые ничего не добавят к ее смыслу. В данном случае уточнение «по направлению» лишнее, достаточно обозначить сам пункт назначения.
Правильный вариант:
Я иду к дому / я направляюсь к дому
3.
Под словом «деятельность» подразумевается активный процесс. Поэтому прилагательное здесь будет лишним.
Правильный вариант:
Он вел деятельность / он начал активно заниматься работой
4.
Одно из значений слова «конкуренция» — борьба, так что это популярное словосочетание, которое можно часто встретить в новостных сводках, является некорректным.
Правильный вариант:
Он успешно вел борьбу / он успешно противостоял конкурентам
5.
Привычная нам фраза из сферы права является избыточной. Собственность — это имущество, принадлежащее кому-то, она по умолчанию частная.
Правильный вариант:
Право на собственность
6.
Эта широко известная фраза, как ни странно, тоже является примером многословия. Дело в том, что санкции сами по себе предполагают штраф.
Правильный вариант:
Применить санкции / обложить штрафом
7.
Слово «целую» в данном случае лишнее, потому что слово «неделя» и так включает в себя временной отрезок. А выражение «неполная неделя» допустимо, только когда речь идет о рабочем графике.
Правильный вариант:
Мы не виделись неделю
8.
Эту фразу охотно подхватили владельцы салонов красоты и авторы любовных романов. Но когда мы говорим о совершенстве, подразумевается высшая степень чего-то, у которой не может быть «верха».
Правильный вариант:
Этот автомобиль — совершенство / этот автомобиль — верх мечтаний
9.
Такое словосочетание часто можно встретить на сайтах кинотеатров и концертных площадок. Однако анонс сам по себе предваряет какое-либо событие, поэтому уточнение в виде соответствующего прилагательного не требуется.
Правильный вариант:
Анонс спектакля / предварительная информация о спектакле
10.
«Повторить» означает сделать что-то еще раз, поэтому «снова» — лишнее слово.
Правильный вариант:
Повторить сказанное
11.
Когда выставляется счет, его нужно оплатить. Это и так понятно, так что в данном случае уточнение «на оплату» будет излишним.
Правильный вариант:
Счет / документ для оплаты
12.
Банальность — это что-то, не отличающееся оригинальностью и новизной, а значит, избитое по умолчанию, поэтому уточнение не нужно. То есть получается банальная банальность.
Правильный вариант:
Банальность / избитая истина
13.
Отсрочка предполагает перенос времени, дополнительное уточнение не нужно.
Правильный вариант:
Отсрочка от армии / отсрочка платежа
14.
Оказывается, переводчик Ганса Христиана Андерсена был не прав, когда озаглавил так одну из сказок знаменитого писателя. Правда — то, что соответствует истине, поэтому уточняющее прилагательное не требуется.
Правильный вариант:
Правда / истина
15.
Мгновение — короткий промежуток времени, поэтому слово «короткое» здесь лишнее. То же касается близких по значению слов «миг» и «момент».
Правильный вариант:
В мгновение / в мгновение ока
16.
Уничтожен — значит буквально стерт с лица земли, нельзя уничтожить что-то наполовину.
Правильный вариант:
Вирус уничтожен
17.
Планирование проводится заблаговременно, поэтому слово «предварительное» будет лишним.
Правильный вариант:
Планирование расходов
18.
Толпа — это большое сборище, скопление людей, поэтому уточнение не требуется.
Правильный вариант:
Затеряться в толпе / затеряться среди людей
19.
Бюстгальтер является исключительно женской принадлежностью, даже само происхождение слова подсказывает это: в буквальном переводе с немецкого оно означает «держатель бюста».
Правильный вариант:
В этом магазине есть бюстгальтеры на любой вкус и размер
20.
Так как практически всегда это прилагательное употребляется в женском роде, уточняющее существительное не требуется.
Правильный вариант:
В торговом центре открылся отдел с одеждой для беременных
21.
Деликатес — это редкое блюдо, и прилагательное не нужно.
Правильный вариант:
В этом ресторане подают деликатесы
Какие примеры многословия вы бы включили в список?