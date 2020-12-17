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Мы сравнили, как выглядят наши и зарубежные звезды в одном возрасте. И вам решать, кто из них круче

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Бывает, смотришь какой-нибудь ужасно увлекательный фильм, восхищаешься актрисой в главной роли, а потом узнаешь, что она твоя ровесница. Ей уже давно, допустим, не 25, а выглядит она блистательно. Если вы, когда читали эти строки, представили какой-нибудь голливудский шедевр и всемирно любимую диву, сыгравшую в нем, вас, конечно же, можно понять. Но ведь и наши известные красавицы и красавцы им ни в чем не уступают.

Мы в AdMe.ru любим сравнивать знаменитостей одного возраста. Сегодня мы хотим показать, что отечественные звезды выглядят ничуть не хуже своих коллег из Голливуда.

Аня Тейлор-Джой и Таисия Вилкова — 24 года

Джастин Бибер и Егор Крид — 26 лет

Тейлор Лотнер и Даниил Вахрушев — 28 лет

Шейлин Вудли и Мария Иващенко — 29 лет

Марго Робби и Яна Кошкина — 30 лет

Дакота Джонсон и Полина Максимова — 31 год

Том Фелтон и Павел Прилучный — 33 года

Эмилия Кларк и Анна Хилькевич — 34 года

Иван Реон и Константин Крюков — 35 лет

Скарлетт Йоханссон и Юлия Пересильд — 36 лет

Генри Кавилл и Владимир Яглыч — 37 лет

Энн Хэтэуэй и Вера Брежнева — 38 лет

Ева Грин и Равшана Куркова — 40 лет

Дженнифер Лав Хьюитт и Ольга Куриленко — 41 год

Дженсен Эклс и Иван Ургант — 42 года

Карис ван Хаутен и Екатерина Гусева — 44 года

Милла Йовович и Чулпан Хаматова — 45 лет

Леонардо Ди Каприо и Григорий Антипенко — 46 лет

Гвинет Пэлтроу и Елена Ксенофонтова — 48 лет

Николь Кидман и Рената Литвинова — 53 года

Нашли ли вы в этой статье своих знаменитых ровесников?

Фото на превью face to face/FaceToFace/REPORTER / East News, annakhilkevich / Instagram
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