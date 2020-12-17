Мы сравнили, как выглядят наши и зарубежные звезды в одном возрасте. И вам решать, кто из них круче

Бывает, смотришь какой-нибудь ужасно увлекательный фильм, восхищаешься актрисой в главной роли, а потом узнаешь, что она твоя ровесница. Ей уже давно, допустим, не 25, а выглядит она блистательно. Если вы, когда читали эти строки, представили какой-нибудь голливудский шедевр и всемирно любимую диву, сыгравшую в нем, вас, конечно же, можно понять. Но ведь и наши известные красавицы и красавцы им ни в чем не уступают.