20+ отечественных знаменитостей, у которых нашлись двойники на старинных картинах

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Говорят, что у каждого из нас может быть до 6 точных копий себя. Звучит фантастически, но все-таки было бы интересно встретить хотя бы одного своего «клона». Правда, таких близнецов, не связанных кровными узами, могут разделять километры, а иногда и века.

Мы в AdMe.ru нашли современных российских знаменитостей, у которых есть явное сходство с персонажами старинных картин.

Генрих Манизер «Портрет Стеллы Семеновны Манизер» — Ксения Раппопорт

Лукас Кранах — старший «Портрет Иоганна Фридриха Великодушного, курфюрста Саксонии» — Семен Слепаков

Джордж Ромни «Леди Гамильтон» — Анна Михайловская

Лукас Кранах — старший «Эмилия Саксонская» — Светлана Ходченкова

Рембрандт «Пир Валтасара» — Леонид Ярмольник

Антонис Ван Дейк «Портрет Франса Снейдерса с женой» — Павел Воля

Пимен Орлов «Итальянка с цветами» — Жасмин

Борис Григорьев «Портрет дамы с темными глазами» — Нино Катамадзе

Ганс Бальдунг Грин «Портрет графа Людвига фон Ловенштейн» — Олег Митяев

Аньоло Бронзино «Портрет Стефано Колонна» — Михаил Шуфутинский

Рембрандт «Портрет Яна Сикса» — Гоша Куценко

Зинаида Серебрякова «За туалетом. Автопортрет» — Екатерина Стриженова

Джордж Доу «Портрет генерала Валериана Мадатова» — Леонид Каневский

Ханс Малер «Портрет Анны Богемской и Венгерской» — Ксения Собчак

Антонис ван Дейк «Томас Киллигрю и Уильям, лорд Крофтс» — Владимир Кузьмин

Валентин Серов «Портрет Анны Цетлиной» — Валентина Петренко

Антон Рафаэль Менгс «Портрет Франческо Бартолоцци» — Виталий Егоров

Джордж Доу «Портрет Александра Яковлевича Княжнина» — Вениамин Смехов

Сандро Боттичелли «Весна» — Ксения Кутепова

Василий Суриков «Утро стрелецкой казни» — Никита Джигурда

Мария Башкирцева «Портрет Дженни» — Василиса Володина

Джордж Хейтер «Коронационный портрет королевы Виктории» — Юлия Савичева

Томас де Кейзер «Женский портрет» — Инна Чурикова

А вы верите в двойников, или считаете, что сходства — это случайные совпадения?

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