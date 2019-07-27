20+ отечественных знаменитостей, у которых нашлись двойники на старинных картинах

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Говорят, что у каждого из нас может быть до 6 точных копий себя. Звучит фантастически, но все-таки было бы интересно встретить хотя бы одного своего «клона». Правда, таких близнецов, не связанных кровными узами, могут разделять километры, а иногда и века.