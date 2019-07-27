20+ отечественных знаменитостей, у которых нашлись двойники на старинных картинах
9
2k
Говорят, что у каждого из нас может быть до 6 точных копий себя. Звучит фантастически, но все-таки было бы интересно встретить хотя бы одного своего «клона». Правда, таких близнецов, не связанных кровными узами, могут разделять километры, а иногда и века.
Мы в AdMe.ru нашли современных российских знаменитостей, у которых есть явное сходство с персонажами старинных картин.
Генрих Манизер «Портрет Стеллы Семеновны Манизер» — Ксения Раппопорт
Лукас Кранах — старший «Портрет Иоганна Фридриха Великодушного, курфюрста Саксонии» — Семен Слепаков
Джордж Ромни «Леди Гамильтон» — Анна Михайловская
Лукас Кранах — старший «Эмилия Саксонская» — Светлана Ходченкова
Рембрандт «Пир Валтасара» — Леонид Ярмольник
Антонис Ван Дейк «Портрет Франса Снейдерса с женой» — Павел Воля
Пимен Орлов «Итальянка с цветами» — Жасмин
Борис Григорьев «Портрет дамы с темными глазами» — Нино Катамадзе
Ганс Бальдунг Грин «Портрет графа Людвига фон Ловенштейн» — Олег Митяев
Аньоло Бронзино «Портрет Стефано Колонна» — Михаил Шуфутинский
Рембрандт «Портрет Яна Сикса» — Гоша Куценко
Зинаида Серебрякова «За туалетом. Автопортрет» — Екатерина Стриженова
Джордж Доу «Портрет генерала Валериана Мадатова» — Леонид Каневский
Ханс Малер «Портрет Анны Богемской и Венгерской» — Ксения Собчак
Антонис ван Дейк «Томас Киллигрю и Уильям, лорд Крофтс» — Владимир Кузьмин
Валентин Серов «Портрет Анны Цетлиной» — Валентина Петренко
Антон Рафаэль Менгс «Портрет Франческо Бартолоцци» — Виталий Егоров
Джордж Доу «Портрет Александра Яковлевича Княжнина» — Вениамин Смехов
Сандро Боттичелли «Весна» — Ксения Кутепова
Василий Суриков «Утро стрелецкой казни» — Никита Джигурда
Мария Башкирцева «Портрет Дженни» — Василиса Володина
Джордж Хейтер «Коронационный портрет королевы Виктории» — Юлия Савичева
Томас де Кейзер «Женский портрет» — Инна Чурикова
А вы верите в двойников, или считаете, что сходства — это случайные совпадения?