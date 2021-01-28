20 мужчин, которых признали самыми красивыми в 2020 году. И этот выбор нас немного озадачил

Каждый год, уже по традиции, начиная с 1990-х, развлекательный сайт TC Candler выпускает собственный рейтинг The 100 Most Beautiful Faces, составленный совместно с независимыми критиками. Список победителей обширен и включает в себя как актеров, так и моделей, музыкантов и многих других знаменитостей.

Мы в AdMe.ru решили показать вам 20 победителей в мужской категории. А если вам хочется посмотреть весь перечень, то кликните сюда.

20-е место: Дженсен Эклс (актер и режиссер)

19-е место: Ван Ибо (актер, певец и танцор)

18-е место: Тони Махфуд (модель)

17-е место: Пак Чи Мин (певец и участник группы BTS)

16-е место: Микеле Морроне (актер и певец)

15-е место: Ли Тхэ Ён (певец, танцор и участник группы NCT)

14-е место: Дин Шнайдер (натуралист и основатель заповедника Hakuna Mipaka)

13-е место: Идрис Эльба (актер)

12-е место: Шон Мендес (певец)

11-е место: Чжан Исин (актер, певец, участник группы EXO)

10-е место: Паинг Такхон (модель и актер)

9-е место: Тимоти Шаламе (актер)

8-е место: Джейсон Момоа (актер)

7-е место: Сяо Чжань (актер и певец, участник группы X-nine)

6-е место: Джейсон Деруло (певец и танцор)

5-е место: Генри Кавилл (актер)

4-е место: Чон Джонгук (танцор и певец, участник группы BTS)

3-е место: Крис Хемсворт (актер)

2-е место: Ким Тхэхён (танцор и певец, участник группы BTS)

1-е место: Феликс Чельберг (видеоблогер)