20 мужчин, которых признали самыми красивыми в 2020 году. И этот выбор нас немного озадачил
Каждый год, уже по традиции, начиная с 1990-х, развлекательный сайт TC Candler выпускает собственный рейтинг The 100 Most Beautiful Faces, составленный совместно с независимыми критиками. Список победителей обширен и включает в себя как актеров, так и моделей, музыкантов и многих других знаменитостей.
Мы в AdMe.ru решили показать вам 20 победителей в мужской категории. А если вам хочется посмотреть весь перечень, то кликните сюда.
20-е место: Дженсен Эклс (актер и режиссер)
19-е место: Ван Ибо (актер, певец и танцор)
18-е место: Тони Махфуд (модель)
17-е место: Пак Чи Мин (певец и участник группы BTS)
16-е место: Микеле Морроне (актер и певец)
15-е место: Ли Тхэ Ён (певец, танцор и участник группы NCT)
14-е место: Дин Шнайдер (натуралист и основатель заповедника Hakuna Mipaka)
13-е место: Идрис Эльба (актер)
12-е место: Шон Мендес (певец)
11-е место: Чжан Исин (актер, певец, участник группы EXO)
10-е место: Паинг Такхон (модель и актер)
9-е место: Тимоти Шаламе (актер)
8-е место: Джейсон Момоа (актер)
7-е место: Сяо Чжань (актер и певец, участник группы X-nine)
6-е место: Джейсон Деруло (певец и танцор)
5-е место: Генри Кавилл (актер)
4-е место: Чон Джонгук (танцор и певец, участник группы BTS)
3-е место: Крис Хемсворт (актер)
2-е место: Ким Тхэхён (танцор и певец, участник группы BTS)
1-е место: Феликс Чельберг (видеоблогер)
Вы согласны с такой расстановкой? Кого бы поставили на 1-е место?
Фото на превью VCG/VCG via Getty Images, tchalamet / instagram