20+ городских деталей, которые лишний раз доказывают, что китайцам нет равных в умении приспосабливать что угодно под свои нужды
В каждой стране особый подход к градостроительству и урбанизации. Одной из составляющих «национального колорита», за которым охотятся туристы, является самобытная архитектура. Здания, памятники и арт-объекты могут многое рассказать о культуре и истории народа, который их воздвиг.
Вот почему внимание AdMe.ru привлек Китай с его городами-муравейниками, городами-призраками и городами, которые являются полными или частичными копиями европейских населенных пунктов.
1. 108-метровую копию Эйфелевой башни построили в Тяньдучэне
2. Жилой квартал в Шанхае
- Представьте, что к вам едет доставка пиццы. © kaffirdog / Reddit
3. Тауэрский мост в Лондоне и его брат-близнец в Сучжоу. В отличие от оригинала у него не 2, а 4 опоры
4. «Как вам ЖК Visual City в Гонконге?»
- 10 000 человек в одном жилом комплексе — это безумие! Как они, черт возьми, сделали здесь водопровод и проводку?! © TheJewbyrd7777 / Twitter
- Моя старая квартира... 28-е окно слева и 43-е снизу. № 23 875. © CoinEnza / Twitter
5. Темза-Таун — имитация маленького английского городка в пригороде Шанхая
6. Люди живут в непосредственной близости от винтовой дороги в Чунцине
7. «Интересная перспектива, на которую я наткнулся в Макао год назад»
8. Частные дома на крыше 8-этажного торгового центра в Чжуцзяне, Китай
9. Линия монорельса в Чунцине проходит прямо сквозь жилой дом
10. Копия туристической достопримечательности — австрийского города Халльштатт в Альпах — расположена в округе Болуо города Хуэйчжоу
11. Вавилонская библиотека в реальной жизни: библиотека Биньхай в Тяньцзине площадью 33 700 кв. м вмещает 1,2 млн томов
12. Город Антинг в пригороде Шанхая в немецких традициях спроектировал сын известного архитектора. Многие здания по стилю напоминают Берлин
13. 5-уровневая автомобильная развязка в китайском городе Чунцин
14. Аутлет Florentia Village в городе Тяньцзинь напоминает Гранд-канал в Венеции
15. Голландская деревня в пригороде Шанхая
16. Это не Франция, а копия парижской Триумфальной арки в парке миниатюр «Окно в мир» в Шэньчжэне
17. Памятник любительницам шопинга в китайском городе Хэйхэ
18. Это не Россия. Новое офисное здание в Пекине выглядит как часть Московского Кремля
Как вы относитесь к копиям известных достопримечательностей в разных уголках мира? Что думаете о китайском подходе к градостроительству?
Фото на превью the_swedish_cow / Reddit, BrianRoemmele / Twitter
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