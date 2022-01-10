20+ городских деталей, которые лишний раз доказывают, что китайцам нет равных в умении приспосабливать что угодно под свои нужды

В каждой стране особый подход к градостроительству и урбанизации. Одной из составляющих «национального колорита», за которым охотятся туристы, является самобытная архитектура. Здания, памятники и арт-объекты могут многое рассказать о культуре и истории народа, который их воздвиг.

Вот почему внимание AdMe.ru привлек Китай с его городами-муравейниками, городами-призраками и городами, которые являются полными или частичными копиями европейских населенных пунктов.

1. 108-метровую копию Эйфелевой башни построили в Тяньдучэне

2. Жилой квартал в Шанхае

Представьте, что к вам едет доставка пиццы. © kaffirdog / Reddit

3. Тауэрский мост в Лондоне и его брат-близнец в Сучжоу. В отличие от оригинала у него не 2, а 4 опоры

4. «Как вам ЖК Visual City в Гонконге?»

10 000 человек в одном жилом комплексе — это безумие! Как они, черт возьми, сделали здесь водопровод и проводку?! © TheJewbyrd7777 / Twitter

Моя старая квартира... 28-е окно слева и 43-е снизу. № 23 875. © CoinEnza / Twitter

5. Темза-Таун — имитация маленького английского городка в пригороде Шанхая

6. Люди живут в непосредственной близости от винтовой дороги в Чунцине

7. «Интересная перспектива, на которую я наткнулся в Макао год назад»

8. Частные дома на крыше 8-этажного торгового центра в Чжуцзяне, Китай

9. Линия монорельса в Чунцине проходит прямо сквозь жилой дом

10. Копия туристической достопримечательности — австрийского города Халльштатт в Альпах — расположена в округе Болуо города Хуэйчжоу

11. Вавилонская библиотека в реальной жизни: библиотека Биньхай в Тяньцзине площадью 33 700 кв. м вмещает 1,2 млн томов

12. Город Антинг в пригороде Шанхая в немецких традициях спроектировал сын известного архитектора. Многие здания по стилю напоминают Берлин

13. 5-уровневая автомобильная развязка в китайском городе Чунцин

14. Аутлет Florentia Village в городе Тяньцзинь напоминает Гранд-канал в Венеции

15. Голландская деревня в пригороде Шанхая

16. Это не Франция, а копия парижской Триумфальной арки в парке миниатюр «Окно в мир» в Шэньчжэне

17. Памятник любительницам шопинга в китайском городе Хэйхэ

18. Это не Россия. Новое офисное здание в Пекине выглядит как часть Московского Кремля